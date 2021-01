Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az alaposan kistafírozva indult társaság beszámolóiból nem rajzolódik ki kirobbanó siker.","shortLead":"Az alaposan kistafírozva indult társaság beszámolóiból nem rajzolódik ki kirobbanó siker.","id":"202104_european_chinese_supply_chain_kiszalltak_akinaiak_apostascegbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee53e16-2740-4186-abea-a0c1612e21f1","keywords":null,"link":"/360/202104_european_chinese_supply_chain_kiszalltak_akinaiak_apostascegbol","timestamp":"2021. január. 31. 14:00","title":"A Postára hagyták nagy reményekkel indult közös vállalkozásukat a kínaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelen pillanatban nem tudni, hány ember oltására lesz elegendő a vasárnap érkezett mennyiség. ","shortLead":"Jelen pillanatban nem tudni, hány ember oltására lesz elegendő a vasárnap érkezett mennyiség. ","id":"20210131_A_vartnal_kevesebb_Modernavakcina_erkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c31209a-1e56-4b81-a3ae-55ad989763ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_A_vartnal_kevesebb_Modernavakcina_erkezett","timestamp":"2021. január. 31. 19:23","title":"A vártnál kevesebb Moderna-vakcina érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837a5189-dc64-46ac-aa97-010a37019089","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idegenben győzte le a kilence játékosra fogyó MTK-t a Puskás Akadémia.","shortLead":"Idegenben győzte le a kilence játékosra fogyó MTK-t a Puskás Akadémia.","id":"20210130_Minden_meccs_addig_tart_amig_meg_nem_nyerjuk_95_percben_gyozott_a_Felcsut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=837a5189-dc64-46ac-aa97-010a37019089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41baa34f-83c1-444d-aa3e-3f3098195e3c","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_Minden_meccs_addig_tart_amig_meg_nem_nyerjuk_95_percben_gyozott_a_Felcsut","timestamp":"2021. január. 30. 15:13","title":"Minden meccs addig tart, amíg meg nem nyerjük: 95. percben győzött a Felcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kapus két jubileumát is ünnepelhette a Leipzig győzelmével.","shortLead":"A kapus két jubileumát is ünnepelhette a Leipzig győzelmével.","id":"20210130_Gulacsi_rekordot_dontott_Lipcseben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92856a69-0eef-414d-99c2-664365a71425","keywords":null,"link":"/sport/20210130_Gulacsi_rekordot_dontott_Lipcseben","timestamp":"2021. január. 30. 21:50","title":"Gulácsi rekordot döntött Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először az egészségügyi dolgozók, az idősek és a krónikus betegek kapják meg az oltást.

","shortLead":"Először az egészségügyi dolgozók, az idősek és a krónikus betegek kapják meg az oltást.

","id":"20210130_Megkezdodott_az_oltas_az_orosz_vakcinaval_Algeriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbb7777-8b48-41fd-918e-9fb87dd89c14","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Megkezdodott_az_oltas_az_orosz_vakcinaval_Algeriaban","timestamp":"2021. január. 30. 15:30","title":"Megkezdődött az oltás az orosz vakcinával Algériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség azzal gyanúsít egy 30 éves férfit, hogy 11 alkalommal, több mint 150 ezer forint értékben tankolt fizetés nélkül.\r

","shortLead":"A rendőrség azzal gyanúsít egy 30 éves férfit, hogy 11 alkalommal, több mint 150 ezer forint értékben tankolt fizetés...","id":"20210131_rendszam_lopas_benzinkut_tankolas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2e5c87-f51f-48e7-b6da-c9c0770630f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_rendszam_lopas_benzinkut_tankolas_rendorseg","timestamp":"2021. január. 31. 13:32","title":"Lopott rendszámtáblákkal tankolt „ingyen”, lekapcsolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226a63c4-8434-4ef9-9cba-2cdde05b6d8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyságban felfedezett lábnyom szinte érintetlenül maradt meg. Egy dinóé volt.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban felfedezett lábnyom szinte érintetlenül maradt meg. Egy dinóé volt.","id":"20210131_dinolabnyom_labnyom_kislany_dinoszaurusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=226a63c4-8434-4ef9-9cba-2cdde05b6d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26f8e7c-b2c1-4ece-a92b-69a1bd65a9c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_dinolabnyom_labnyom_kislany_dinoszaurusz","timestamp":"2021. január. 31. 14:13","title":"220 millió éves lábnyomot talált egy kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltási kampány kezdete óta ez az eddigi napi rekord.\r

","shortLead":"Az oltási kampány kezdete óta ez az eddigi napi rekord.\r

","id":"20210131_600_ezer_embert_oltottak_be_egy_nap_alatt_a_britek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c67847-0440-4048-b6a3-34d269b4b6de","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_600_ezer_embert_oltottak_be_egy_nap_alatt_a_britek","timestamp":"2021. január. 31. 19:36","title":"600 ezer embert oltottak be egy nap alatt a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]