Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d37f0e5-ce84-4910-86ca-425e59f05648","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az országba hazatérőknek államilag kijelölt és ellenőrzött szállodákban kell karanténba vonulniuk.\r

","shortLead":"Az országba hazatérőknek államilag kijelölt és ellenőrzött szállodákban kell karanténba vonulniuk.\r

","id":"20210201_Meghosszabbitottak_az_orszagos_zarlatot_Izraelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d37f0e5-ce84-4910-86ca-425e59f05648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80cd0490-86d0-4f8c-be44-3f01e3179bfe","keywords":null,"link":"/vilag/20210201_Meghosszabbitottak_az_orszagos_zarlatot_Izraelben","timestamp":"2021. február. 01. 13:42","title":"Nem csitul a járvány Izraelben, meghosszabbították a lezárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35dad5a-d79d-49d5-8cbe-1a91c67eec97","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előkerült egy korábbi írás is, amely már szeptemberben megerősítette azt, amivel most Evan Rachel Wood előállt. Eközben a kiadója szakított Mansonnal.","shortLead":"Előkerült egy korábbi írás is, amely már szeptemberben megerősítette azt, amivel most Evan Rachel Wood előállt. Eközben...","id":"20210202_Reagalt_a_bantalmazasrol_szolo_vadakra_Marilyn_Manson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e35dad5a-d79d-49d5-8cbe-1a91c67eec97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bb71b7-8e84-453c-811f-c8c100de4506","keywords":null,"link":"/kultura/20210202_Reagalt_a_bantalmazasrol_szolo_vadakra_Marilyn_Manson","timestamp":"2021. február. 02. 10:49","title":"Reagált a bántalmazásról szóló vádakra Marilyn Manson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képzeletbeli dobogó három foka közül kettőre már két tisztán elektromos meghajtású autó gurulhat fel.","shortLead":"A képzeletbeli dobogó három foka közül kettőre már két tisztán elektromos meghajtású autó gurulhat fel.","id":"20210201_a_vw_golf_utan_mar_egy_villanyauto_europa_masodik_legnepszerubb_modellje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad47284c-e3f8-401d-be3d-8103256e3210","keywords":null,"link":"/cegauto/20210201_a_vw_golf_utan_mar_egy_villanyauto_europa_masodik_legnepszerubb_modellje","timestamp":"2021. február. 01. 06:41","title":"A VW Golf után már egy villanyautó Európa második legnépszerűbb modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd51c23-b135-4f92-ab37-a0bc935a857e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google bejelentette, hogy nem kezd új játékok fejlesztésébe, így a megkezdett munkákon kívül több saját fejlesztésű játékot már nem kapnak a Stadia előfizetői.","shortLead":"A Google bejelentette, hogy nem kezd új játékok fejlesztésébe, így a megkezdett munkákon kívül több saját fejlesztésű...","id":"20210202_google_stadia_jatekfejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dd51c23-b135-4f92-ab37-a0bc935a857e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2db139-e3c3-4e96-ac59-18bc725f8781","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_google_stadia_jatekfejlesztes","timestamp":"2021. február. 02. 11:36","title":"Bezárja a játékfejlesztő részlegét a Google, nem csinál új játékot a Stadiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"484b68f6-b37a-47f6-ab42-99cf0787ff16","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Evan Rachel Wood színésznő, nőjogi aktivista most először árulta el a nevét annak, akiről már évek óta állítja, hogy kegyetlen módon bántalmazta és fenyegette őt. Marilyn Mansont többen is bántalmazással vádolják. ","shortLead":"Evan Rachel Wood színésznő, nőjogi aktivista most először árulta el a nevét annak, akiről már évek óta állítja...","id":"20210201_Eveken_at_rettenetesen_bantalmazott__Evan_Rachel_Wood_es_tobb_no_is_eroszakkal_vadolja_Marilyn_Mansont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=484b68f6-b37a-47f6-ab42-99cf0787ff16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940ddf1c-34da-46f9-8235-ebeeba6df7db","keywords":null,"link":"/elet/20210201_Eveken_at_rettenetesen_bantalmazott__Evan_Rachel_Wood_es_tobb_no_is_eroszakkal_vadolja_Marilyn_Mansont","timestamp":"2021. február. 01. 15:35","title":"„Éveken át rettenetesen bántalmazott” – Evan Rachel Wood és több nő is erőszakkal vádolja Marilyn Mansont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6269e4-1b34-4808-a159-fb868548eac9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha a felfelé nyíló ajtajú Aventador megjelenését eddig esetleg túl visszafogottnak találtuk. ","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha a felfelé nyíló ajtajú Aventador megjelenését eddig esetleg túl visszafogottnak...","id":"20210201_a_lamborghini_aventador_hatalmas_uj_felnijei_tobbe_kerulnek_mint_egy_elerheto_aru_uj_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b6269e4-1b34-4808-a159-fb868548eac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2553ca46-f547-4ee0-b2ca-8cdb39d29576","keywords":null,"link":"/cegauto/20210201_a_lamborghini_aventador_hatalmas_uj_felnijei_tobbe_kerulnek_mint_egy_elerheto_aru_uj_auto","timestamp":"2021. február. 01. 09:41","title":"A Lamborghini hatalmas új felnijei többe kerülnek, mint egy elérhető árú új autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454b876e-a748-4046-b74c-d1523ea3d74e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hetvenhétszeres válogatott világbajnok focista jelenleg a Juventus játékosa. ","shortLead":"A hetvenhétszeres válogatott világbajnok focista jelenleg a Juventus játékosa. ","id":"20210131_Dardai_Khedira","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=454b876e-a748-4046-b74c-d1523ea3d74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76089d83-2850-4c8d-961e-0b7cc626c6e1","keywords":null,"link":"/sport/20210131_Dardai_Khedira","timestamp":"2021. január. 31. 20:15","title":"Dárdaiék Sami Kedhirával erősíthetik a Hertha Berlint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f9f40a-a0d1-48c0-a564-57ef579a65fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő hétfőtől újra kinyitnak az iskolák és a nem alapvető cikkeket árusító üzletek is. Szigorítják viszont a határellenőrzéseket.\r

","shortLead":"A jövő hétfőtől újra kinyitnak az iskolák és a nem alapvető cikkeket árusító üzletek is. Szigorítják viszont...","id":"20210201_koronavirus_jarvany_fertozes_ausztria_enyhites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9f9f40a-a0d1-48c0-a564-57ef579a65fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416f3667-e36c-4dce-bb50-8211a3b34d8a","keywords":null,"link":"/vilag/20210201_koronavirus_jarvany_fertozes_ausztria_enyhites","timestamp":"2021. február. 01. 21:30","title":"Enyhítés kezdődik Ausztriában, kinyitnak az iskolák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]