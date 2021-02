Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e91aa8d1-2448-4944-ae3b-e1eead2b0905","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sajtótájékoztatót tartott a Freeszfe Egyesület az SZFE szellemiségét tovább vinni hivatott alkotóműhelyről, amelyet a budapesti Damjanich utcában hoznak létre. Az eseményen Erzsébetvárosa polgármestere jelképesen átadta az új épület kulcsát az SZFE hallgatóinak, és közölte: a kormány elűzte őket a régi egyetemükről.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott a Freeszfe Egyesület az SZFE szellemiségét tovább vinni hivatott alkotóműhelyről, amelyet...","id":"20210208_freeszfe_egyesulet_sajtotajekoztato_kozossegi_ter_erzsebetvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e91aa8d1-2448-4944-ae3b-e1eead2b0905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e8fa6a-6383-4f5c-bb79-f763fc3c44d8","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_freeszfe_egyesulet_sajtotajekoztato_kozossegi_ter_erzsebetvaros","timestamp":"2021. február. 08. 15:00","title":"Freeszfe: Átvették az SZFE felmondott tanárai és hallgatói az egyesület új épületének kulcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mekkora havi kiadásra számíthat az, aki lakásvásárláshoz februárban venne fel piaci kamatozású jelzáloghitelt? Ennek járt utána a Bank360 a jelzáloghitelek összehasonlításával.","shortLead":"Mekkora havi kiadásra számíthat az, aki lakásvásárláshoz februárban venne fel piaci kamatozású jelzáloghitelt? Ennek...","id":"20210208_torlesztoreszlet_lakashitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e466b9-d215-4fa7-901a-073231e13bed","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210208_torlesztoreszlet_lakashitel","timestamp":"2021. február. 08. 10:45","title":"Mekkora most a törlesztője egy 10, 15 és egy 20 millió forintos lakáshitelnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5f849b-7bc9-4be2-a287-2bd20daf5a94","c_author":"HVG","category":"360","description":"Előre köszön és megmondja, hogy érezzük magunkat. Így foglalható össze az okostükrök új generációjának tudása, amelyek egyik példányát a fürdőszobák okosításával foglalkozó, franciaországi székhelyű Baracoda mutatta be. ","shortLead":"Előre köszön és megmondja, hogy érezzük magunkat. Így foglalható össze az okostükrök új generációjának tudása, amelyek...","id":"202105_egeszseges_okostukrok_jol_mutatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b5f849b-7bc9-4be2-a287-2bd20daf5a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514e17ec-45de-4652-ab4b-04a2c60459b1","keywords":null,"link":"/360/202105_egeszseges_okostukrok_jol_mutatnak","timestamp":"2021. február. 07. 16:15","title":"Egy újfajta tükör már a pulzusunkat is leolvassa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ef98e5-13b3-4ec7-95a1-a6f8359000b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A palmürai ásatást évtizedekig vezető Háled al-Aszaádot 2015-ben végezték ki az Iszlám Állam terroristái, mert nem árulta el, hová rejtették el előlük a régészeti leleteket.","shortLead":"A palmürai ásatást évtizedekig vezető Háled al-Aszaádot 2015-ben végezték ki az Iszlám Állam terroristái, mert nem...","id":"20210208_haled_alaszaad_archeologus_palmura_terroristak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54ef98e5-13b3-4ec7-95a1-a6f8359000b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96721a53-3937-4031-9029-380ade95d9ad","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_haled_alaszaad_archeologus_palmura_terroristak","timestamp":"2021. február. 08. 14:45","title":"Megtalálhatták az archeológus testét, aki az élete árán is védte Palmürát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vállalati hitelt és részleges újranyitást ígért a kormány; rossz számok érkeznek a gazdaság 2020 végi helyzetéről; egyre feszültebbek a vendéglátósok. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Vállalati hitelt és részleges újranyitást ígért a kormány; rossz számok érkeznek a gazdaság 2020 végi helyzetéről...","id":"20210207_Es_akkor_majdnem_munkanelkuliseg_hitel_valsag_ujranyitas_vakcina_vagyonnyilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c43ce29-bc7d-4ca0-959e-99c8a693d1f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210207_Es_akkor_majdnem_munkanelkuliseg_hitel_valsag_ujranyitas_vakcina_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2021. február. 07. 07:00","title":"És akkor Magyarország feltalálta a majdnem-munkanélküliséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eaf94a3-4cf6-43bb-bdb9-b7a63a36c1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent M. Night Shyamalan új filmje, az Old előzetese egy tengerpartról, ahol egy nap alatt megöregszenek és meghalnak az emberek.","shortLead":"Megjelent M. Night Shyamalan új filmje, az Old előzetese egy tengerpartról, ahol egy nap alatt megöregszenek és...","id":"20210208_m_night_shyamalan_old_elozetes_trailer_hatodik_erzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eaf94a3-4cf6-43bb-bdb9-b7a63a36c1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4b379a-2616-49ff-94b4-4254b1850f89","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_m_night_shyamalan_old_elozetes_trailer_hatodik_erzek","timestamp":"2021. február. 08. 12:52","title":"A Hatodik érzék rendezője megint mindenkit halálra rémiszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy év alatt 73 százalékkal nőttek a kgfb-árak, derül ki az új árindexből.","shortLead":"Négy év alatt 73 százalékkal nőttek a kgfb-árak, derül ki az új árindexből.","id":"20210208_MNB_Budapesten_gyorsabban_dragulnak_a_kotelezo_biztositasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a214ee76-1814-4347-92b2-aca64f756a18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_MNB_Budapesten_gyorsabban_dragulnak_a_kotelezo_biztositasok","timestamp":"2021. február. 08. 12:49","title":"MNB: Budapesten gyorsabban drágulnak a kötelező biztosítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d0fd1f-b467-4439-89c0-1620991d46d0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas költő 77 éves volt.","shortLead":"A Kossuth-díjas költő 77 éves volt.","id":"20210208_Meghalt_Farkas_Arpad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1d0fd1f-b467-4439-89c0-1620991d46d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0491d80-e6ca-42ed-8672-f31eb2d9219b","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_Meghalt_Farkas_Arpad","timestamp":"2021. február. 08. 14:04","title":"Meghalt Farkas Árpád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]