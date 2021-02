Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9510c5f5-87ef-4728-9225-aa2f1704f674","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mindössze négy napot töltött kórházban Forma–1-es pilóta, a csapat szerint néhány nap pihenés után tovább folytathatja az edzéseit.","shortLead":"Mindössze négy napot töltött kórházban Forma–1-es pilóta, a csapat szerint néhány nap pihenés után tovább folytathatja...","id":"20210215_korhaz_fernando_alonso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9510c5f5-87ef-4728-9225-aa2f1704f674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e9487b-62c8-4087-b17c-a710911e6192","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_korhaz_fernando_alonso","timestamp":"2021. február. 15. 16:45","title":"Elhagyta a kórházat Fernando Alonso","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2801d338-58ae-455a-afc6-1e829c9b6efc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Majdnem 1 kilométeres mélységben, sötétségben és -2 Celsius-fokon nem gondolták volna, hogy élőlényeket találnak a kutatók.","shortLead":"Majdnem 1 kilométeres mélységben, sötétségben és -2 Celsius-fokon nem gondolták volna, hogy élőlényeket találnak...","id":"20210215_antarktisz_flichner_ronne_selfjeg_szivacs_felfedezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2801d338-58ae-455a-afc6-1e829c9b6efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268da962-5b4e-419b-81c1-bbee9620cefd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_antarktisz_flichner_ronne_selfjeg_szivacs_felfedezes","timestamp":"2021. február. 15. 20:03","title":"Videó: Különleges élőlényeket találtak a tudósok az Antarktisz jege alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b82454-46a3-4b44-bbc6-5315b85ff3b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Latifa hercegnő három éve próbált megszökni az országból, azóta tartják fogva.","shortLead":"Latifa hercegnő három éve próbált megszökni az országból, azóta tartják fogva.","id":"20210217_latifa_hercegno_borton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3b82454-46a3-4b44-bbc6-5315b85ff3b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b6d7b0-ba65-495d-8281-e91422d90420","keywords":null,"link":"/elet/20210217_latifa_hercegno_borton","timestamp":"2021. február. 17. 13:10","title":"Egy börtönné alakított villában tartják fogva a dubaji emír lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8414be18-c9ac-4ab3-bc7d-5690c8654dc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Carl Pei, a OnePlus társalapítója január első napjaiban szerezte meg a nagy reményekkel induló, aztán csúnyán befuccsoló Essential Phone védjegyét, és az ahhoz tartozó összes jogot. ","shortLead":"Carl Pei, a OnePlus társalapítója január első napjaiban szerezte meg a nagy reményekkel induló, aztán csúnyán...","id":"20210216_carl_pei_andy_rubin_essential_phone_nothing","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8414be18-c9ac-4ab3-bc7d-5690c8654dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6f6010-97ef-4d1c-a6fe-213c8aeb8196","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_carl_pei_andy_rubin_essential_phone_nothing","timestamp":"2021. február. 16. 10:33","title":"Feltámadhat az Android atyjának telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az oltóanyagot Dél-Koreában és Indiában gyártják majd.","shortLead":"Az oltóanyagot Dél-Koreában és Indiában gyártják majd.","id":"20210215_A_WHO_jovahagyta_az_AstraZeneca_vakcinajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ce043c-49dd-4926-8b78-75657140ab0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_A_WHO_jovahagyta_az_AstraZeneca_vakcinajat","timestamp":"2021. február. 15. 19:03","title":"A WHO jóváhagyta az AstraZeneca vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajnalban gyulladt ki két autó a Miklós utcában.","shortLead":"Hajnalban gyulladt ki két autó a Miklós utcában.","id":"20210217_obuda_auto_tuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b9c404-ced4-4d48-86b7-7227cb1504a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_obuda_auto_tuz","timestamp":"2021. február. 17. 05:07","title":"Lángoló autók miatt 50 embert ki kellett menekíteni egy óbudai házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint számtalan közfeladatot állami támogatást nélkül lát el a főváros, és még a kormánynak is fizet.","shortLead":"A főpolgármester szerint számtalan közfeladatot állami támogatást nélkül lát el a főváros, és még a kormánynak is fizet.","id":"20210215_Karacsony_Gergely_Orban_Viktor_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97810d4a-baa5-48fb-af3f-d54126491c17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Karacsony_Gergely_Orban_Viktor_Budapest","timestamp":"2021. február. 15. 19:47","title":"Karácsony Orbánnak: Az új városvezetésnek közel négyszer annyi önkormányzati adót kell fizetnie, mint Tarlósnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a2a391-7599-46e5-a36a-e6d984e7e0f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Christina Ozturk több mint száz gyereket szeretne.\r

\r

","shortLead":"Christina Ozturk több mint száz gyereket szeretne.\r

\r

","id":"20210216_23_eves_es_mar_tizenegy_gyermeke_van_ebbol_tiz_beranyatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2a2a391-7599-46e5-a36a-e6d984e7e0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96b8812-778c-4df0-8d69-a6e63bc4c5e2","keywords":null,"link":"/elet/20210216_23_eves_es_mar_tizenegy_gyermeke_van_ebbol_tiz_beranyatol","timestamp":"2021. február. 16. 09:19","title":"23 éves, és már tizenegy gyereke van, ebből tíz béranyától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]