Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"825d9d8a-4be9-45e0-b174-638b166181ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápolt betegek közül 351-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"A kórházban ápolt betegek közül 351-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210220_Koronavirus_ujabb_2995_fertozott_107_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=825d9d8a-4be9-45e0-b174-638b166181ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de3a1b8-809e-4302-8d02-4734e594ef7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Koronavirus_ujabb_2995_fertozott_107_halott","timestamp":"2021. február. 20. 08:58","title":"Koronavírus: újabb 2995 fertőzött, 107 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a30ef2-c173-42e9-89b5-79db086f2834","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Más egyetemes szolgáltató lép majd az Elmű-Émász helyébe, miközben a társaság megmarad az északkelet-magyarországi áramhálózat üzemeltetőjeként. Az ügyfeleknek nincs ezzel dolga.","shortLead":"Más egyetemes szolgáltató lép majd az Elmű-Émász helyébe, miközben a társaság megmarad az északkelet-magyarországi...","id":"20210219_elmuemasz_befejezi_energiahivatal_felhivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10a30ef2-c173-42e9-89b5-79db086f2834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd7af7a-7bb8-44f5-8591-d7b5b3e4b7b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_elmuemasz_befejezi_energiahivatal_felhivas","timestamp":"2021. február. 19. 15:40","title":"Az összes lakossági ügyfelétől búcsúzik az Elmű-Émász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beadás után gyakori mellékhatás lehet az izületi fájdalom, a láz, a hasmenés vagy a hányinger.","shortLead":"Beadás után gyakori mellékhatás lehet az izületi fájdalom, a láz, a hasmenés vagy a hányinger.","id":"20210219_Megjelent_a_kinai_vakcina_alkalmazasi_eloirasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b9d92d-b550-4395-af2e-3a0a3fd8b401","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_Megjelent_a_kinai_vakcina_alkalmazasi_eloirasa","timestamp":"2021. február. 19. 18:41","title":"Megjelent a kínai vakcina alkalmazási előírása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401e176e-51f1-4cdf-9250-b1dce5664850","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-fertőzés egy újabb lehetséges következményére figyelmeztetnek a kutatók. Elképzelhető, hogy a betegség a későbbiekben negatívan befolyásolhatja az utódnemzési képességet, bár egyelőre mindez még viták tárgya.

","shortLead":"A koronavírus-fertőzés egy újabb lehetséges következményére figyelmeztetnek a kutatók. Elképzelhető, hogy a betegség...","id":"20210220_covid_utani_ferfi_termeketlenseg_vizsgalata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=401e176e-51f1-4cdf-9250-b1dce5664850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deaf831c-12a2-4559-a111-f2bcd54806f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_covid_utani_ferfi_termeketlenseg_vizsgalata","timestamp":"2021. február. 20. 12:03","title":"Újabb Covid-gyanú: már vizsgálják, hogy terméketlenebbek lesznek-e a férfiak a fertőzés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Novák Katalin azt mondta, nem fordulhat elő, hogy valaki nem a valós jövedelme alapján fizet vagy egyáltalán nem fizet tartásdíjat. ","shortLead":"Novák Katalin azt mondta, nem fordulhat elő, hogy valaki nem a valós jövedelme alapján fizet vagy egyáltalán nem fizet...","id":"20210219_Szigoritana_es_a_kormere_nezne_a_tartasdijat_nem_fizetokre_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc315fd-187e-416c-863a-281a8417a230","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_Szigoritana_es_a_kormere_nezne_a_tartasdijat_nem_fizetokre_a_kormany","timestamp":"2021. február. 19. 14:19","title":"Szigorúbban lépne fel a kormány a tartásdíjjal ügyeskedők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411de21b-d87f-49de-b7dc-4ba3d46efd6f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elsősorban Spanyolország keleti felét és Franciaország északi részét érinti a porfelhő.","shortLead":"Elsősorban Spanyolország keleti felét és Franciaország északi részét érinti a porfelhő.","id":"20210219_Homokfelho_Szahara_Europa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=411de21b-d87f-49de-b7dc-4ba3d46efd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499cf149-00bc-4ef1-a108-b25440a2c905","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_Homokfelho_Szahara_Europa","timestamp":"2021. február. 19. 21:22","title":"Ismét szaharai homokfelhő érkezik Európa fölé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50174fbd-b008-488a-b7fd-5b482c44d9ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világszintű nehézségek miatt a visszaesés ellenére is erősnek tartja a tavalyi teljesítményét a vállalat.","shortLead":"A világszintű nehézségek miatt a visszaesés ellenére is erősnek tartja a tavalyi teljesítményét a vállalat.","id":"20210219_mol_eredmeny_gyorsjelentes_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50174fbd-b008-488a-b7fd-5b482c44d9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c965310-1257-4f78-b961-07d6b51a5ea2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_mol_eredmeny_gyorsjelentes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 19. 07:10","title":"Jelentősen romlott a Mol eredménye, de így is meghaladta a kétmilliárd dollárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zuglói politikus rágalmazás miatt jelentette fel a Momentum elnökét.\r

","shortLead":"A zuglói politikus rágalmazás miatt jelentette fel a Momentum elnökét.\r

","id":"20210219_Pert_FeketeGyor_Andras_Toth_Csaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f443d678-e866-4ea1-8efb-567ef6167d70","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Pert_FeketeGyor_Andras_Toth_Csaba","timestamp":"2021. február. 19. 15:46","title":"Pert vesztett Fekete-Győr András ellen Tóth Csaba MSZP-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]