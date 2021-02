Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b03feb7-e58a-499f-94bc-0426db1374a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy-öt óra elég volt, hogy elkészüljön a mókás látványosság.","shortLead":"Négy-öt óra elég volt, hogy elkészüljön a mókás látványosság.","id":"20210222_jeg_korhinta_tel_hideg_nagypapa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b03feb7-e58a-499f-94bc-0426db1374a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4f1151-5257-47bd-aa34-8d400c700e64","keywords":null,"link":"/elet/20210222_jeg_korhinta_tel_hideg_nagypapa","timestamp":"2021. február. 22. 14:40","title":"Óriási jégkörhintát vágott a tóba az unokáknak egy észt nagypapa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amint napközben felszáll a köd, kora tavaszias idő lesz, néhol akár 17 fok is várható.","shortLead":"Amint napközben felszáll a köd, kora tavaszias idő lesz, néhol akár 17 fok is várható.","id":"20210223_kod_idojaras_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746d3a75-208a-4a35-a568-8079fda1eed2","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_kod_idojaras_omsz","timestamp":"2021. február. 23. 05:10","title":"A teljes országra figyelmeztetést adtak ki a nagy köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f9cabd-1f8b-49cb-8998-e58389358074","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar labdarúgó-válogatott első számú kapusa a gyűlölet elleni kiállásra szólított fel.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott első számú kapusa a gyűlölet elleni kiállásra szólított fel.","id":"20210223_gulacsi_peter_szivarvanycsaladok_kiallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2f9cabd-1f8b-49cb-8998-e58389358074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7f6ef1-3282-4519-a928-1e4d907c130b","keywords":null,"link":"/elet/20210223_gulacsi_peter_szivarvanycsaladok_kiallas","timestamp":"2021. február. 23. 15:32","title":"Gulácsi Péter: „A család az család – ez nem is lehet kérdés!” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cef23de-19e8-4c90-b5d2-25fa388078e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz országgyűlési képviselője közleményben reagált legújabb ügyére.","shortLead":"A Fidesz országgyűlési képviselője közleményben reagált legújabb ügyére.","id":"20210223_simonka_gyorgy_mentelmi_jog_felfuggesztese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cef23de-19e8-4c90-b5d2-25fa388078e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc60982-510f-49a5-b8c8-a7dc6d71a7cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_simonka_gyorgy_mentelmi_jog_felfuggesztese","timestamp":"2021. február. 23. 07:37","title":"Ismét felfüggesztették Simonka mentelmi jogát, az érintett állítja, nem követett el semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igaznak bizonyultak a pletykák, a Microsoft tényleg megfordította a frissítési sorrendet: előbb adja ki a javítócsomagot, és csak az után jön az új funkciókkal rendelkező Windows 10-verzió.","shortLead":"Igaznak bizonyultak a pletykák, a Microsoft tényleg megfordította a frissítési sorrendet: előbb adja ki...","id":"20210224_windows_10_frissites_21h1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df98599d-5834-4dc3-9fc2-04c98e4d8524","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_windows_10_frissites_21h1","timestamp":"2021. február. 24. 08:03","title":"Jön az új Windows-csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf41c9d-7455-4938-bcbb-0f0a5cf564a7","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az imposztorszindróma már jóval azelőtt létezett, hogy Pauline Clance és Suzanne Imes 1978-ban megalkották a kifejezést. Ez az a hang a fejünkben, amely folyton azt mondogatja, hogy csak ne feltűnősködjünk, ne merjünk fejest ugrani a medencébe, semmi keresnivalónk a színpadon. Seth Godin gondolatai a jelenségről.","shortLead":"Az imposztorszindróma már jóval azelőtt létezett, hogy Pauline Clance és Suzanne Imes 1978-ban megalkották...","id":"20210223_Seth_Godin_Imposztor_enunk_a_bizonyitek_hogy_ujitunk_vezetunk_alkotunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cf41c9d-7455-4938-bcbb-0f0a5cf564a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5e24ac-d9e0-40b3-a0a1-c602579c05cf","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210223_Seth_Godin_Imposztor_enunk_a_bizonyitek_hogy_ujitunk_vezetunk_alkotunk","timestamp":"2021. február. 23. 19:14","title":"Seth Godin: \"Imposztor énünk a bizonyíték, hogy újítunk, vezetünk, alkotunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806cfd6b-a0e7-4037-ab81-0b9c170ce64c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A két cég megcsúszott a fejlesztéssel, mert az első klinikai vizsgálatok során az oltóanyag nem alakított ki megfelelő immunválaszt az idős emberek szervezetében.","shortLead":"A két cég megcsúszott a fejlesztéssel, mert az első klinikai vizsgálatok során az oltóanyag nem alakított ki megfelelő...","id":"20210222_koronavirus_jarvany_vakcina_vedooltas_gsk_sanofi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=806cfd6b-a0e7-4037-ab81-0b9c170ce64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0952f05d-d8b9-495c-b5e5-78e40091a0c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_koronavirus_jarvany_vakcina_vedooltas_gsk_sanofi","timestamp":"2021. február. 22. 14:11","title":"Már tesztelik a GSK–Sanofi-vakcinát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az író kicsit megpiszkálta a kötelező olvasmányokat, rögtön nekiestek a kommentelők.","shortLead":"Az író kicsit megpiszkálta a kötelező olvasmányokat, rögtön nekiestek a kommentelők.","id":"20210223_Toth_Krisztina_A_legelszantabb_Jokairajongok_se_tegyenek_kutyaszart_a_postaladamba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e41855e-f09f-4169-ba6c-1392a9db79a7","keywords":null,"link":"/elet/20210223_Toth_Krisztina_A_legelszantabb_Jokairajongok_se_tegyenek_kutyaszart_a_postaladamba","timestamp":"2021. február. 23. 09:10","title":"Tóth Krisztina: A legelszántabb Jókai-rajongók se tegyenek kutyaszart a postaládámba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]