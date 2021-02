A futamidő hosszabbításával tehát elérhetővé válik a tízmilliós személyi kölcsön is, ennek azonban ára van. A 300 ezer forinttal megnövelt hitelfelvétel ugyanakkor 857 ezer forinttal magasabb visszafizetendő összeget jelent átlagbér mellett.

A cég hitelkalkulátora szerint 84 hónapos futamidővel akár 9,7 millió forintos személyi hitelt is fel tudunk venni átlagbér mellett. Jövedelmünk a hitelt folyósító bankba érkeztetésével ezt az összeget 8 százalékos THM mellett, havi 148 733 forintos törlesztőrészlettel folyósítják majd nekünk, a teljes visszafizetendő összeg pedig 12 566 322 forint.

Hozzátette: bár a bankok ennél nagyobb hiteltörlesztőt a rendeleti szabályozás miatt semmilyen esetben sem engedélyezhetnek, szigorúbbak továbbra is lehetnek. Mindemellett, ha van a havi munkabér mellett egyéb kiegészítő jövedelmünk, akkor az bizonyos esetekben beleszámíthat a JTM-szabályba, a már korábban felvett hiteleink viszont csökkentik az újabb hitel maximális havi törlesztőrészletét.

“A decemberi átlagbér mellett nem vehetünk fel olyan fogyasztási hitelt, melynek havi törlesztőrészlete meghaladja a 149 450 forintot. Lakáshitelek esetén azonos összeg vonatkozik a legalább 10 évre, vagy a teljes futamidőre fixált kamatú hitelekre, ennél rövidebb kamatperiódus esetén viszont a vállalható havi törlesztőrészlet mértéke is csökken” – közölte Varga Zsombor, a Bank360 szakértője.

Átlagbérrel számolva, ha fogyasztási hitelt szeretnénk felvenni, akkor a hitel törlesztőrészlete nem lehet magasabb a havi fizetésünk felénél, jelzáloghitelek esetén pedig a jövedelmünk terhelhetősége attól is függ, hogy milyen kamatperiódusú hitelt választunk.

Jövedelmi helyzetünk önmagában is több szempontból megszabja lehetőségeinket, de az érvényben lévő, úgynevezett adósságfék szabályok miatt hitelfelvételi lehetőségeinket is korlátozza. Amennyiben ugyanis hitelt szeretnénk felvenni, a havi törlesztőrészlet nem haladhatja meg a bérünk egy meghatározott részét.

* * * FÉLMILLIÓ FORINTOT IS MEGTAKARÍTHAT EGY KÉTMILLIÓ FORINTOS HITELEN

THM-plafon ide vagy oda, havonta több ezer forintot is spórolhat, ha megfontoltan választ személyi kölcsönt. A hvg.hu és a Bank360 Személy Kölcsön Kalkulátorával könnyedén, mindössze néhány kattintással összahasonlíthatja különböző bankok ajánlatait. Ha kétmillió forintot igényel 72 hónapra, akkor egy kedvező kölcsön kiválasztásával akár félmillió forintot is spórolhat a hitel teljes futamideje alatt. Ide kattintva szabadon kalkulálhat, akár magasabb összegre vagy rövidebb futamidőre is összehasonlíthatja az ajánlatokat. Ha meglévő hitelét rendezné egy adósságrendező személyi kölcsönnel, akkor kattintson ide, ha pedig autóvásáráshoz keres kölcsönt, akkor pedig ide!