[{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Egyes helyekről tömegével távoznak azok az egészségügyi dolgozók, akik úgy döntöttek, hogy nem írják alá az új szolgálati jogviszonyról szóló szerződést. Van, ahol komplett osztályokon szűnhet meg az ellátás. A távozókat kérdeztük arról, mi jön most. ","shortLead":"Egyes helyekről tömegével távoznak azok az egészségügyi dolgozók, akik úgy döntöttek, hogy nem írják alá az új...","id":"20210301_egeszsegguy_szerzodes_orvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ca9f0a-41e4-419d-ba79-ae2606bce015","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_egeszsegguy_szerzodes_orvos","timestamp":"2021. március. 01. 17:00","title":"\"Inkább eladom az autóm, ha odáig fajul a helyzet\" - távozó és maradó egészségügyi dolgozókkal beszéltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54842b4c-a4d8-4b11-9e53-4bd9f2c1a271","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokkal kevesebb autót fog gyártani a komoly átalakításokat végrehajtó, brit gyökerű cég.","shortLead":"Sokkal kevesebb autót fog gyártani a komoly átalakításokat végrehajtó, brit gyökerű cég.","id":"20210228_Visszafogja_magat_a_Jaguar_Land_Rover","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54842b4c-a4d8-4b11-9e53-4bd9f2c1a271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ea4c15-bcfd-4b61-98ac-bf851672d443","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_Visszafogja_magat_a_Jaguar_Land_Rover","timestamp":"2021. február. 28. 17:18","title":"Visszafogja magát a Jaguar Land Rover","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a20b3ba-1319-4359-83ad-57b7e16fab19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit három lopással vádolja az ügyészség, mindhárom esetet rögzítették a biztonsági kamerák.","shortLead":"A férfit három lopással vádolja az ügyészség, mindhárom esetet rögzítették a biztonsági kamerák.","id":"20210301_Zsebtolvaj_Gyor_vasutallomas_cipobolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a20b3ba-1319-4359-83ad-57b7e16fab19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2288ae2-9373-4de7-bf91-76eb92fb4d70","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Zsebtolvaj_Gyor_vasutallomas_cipobolt","timestamp":"2021. március. 01. 10:35","title":"Videón, ahogy egy tolvaj áldozata után oson és ellopja a tárcáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyot mehet a Netflix, ha a jelöléseit díjakra tudja váltani. ","shortLead":"Nagyot mehet a Netflix, ha a jelöléseit díjakra tudja váltani. ","id":"20210228_Golden_Globe_dijatado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b49aad-7bf9-49d5-85ff-bba4b591f0d8","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_Golden_Globe_dijatado","timestamp":"2021. február. 28. 16:12","title":"Hétfő hajnalban kiderül, kap-e Golden Globe-ot Vanessa Kirby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746830dd-4dc5-4485-9906-cdb458e109bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség nem indítványozta a letartóztatását, szerintük nem kell tartani bűnismétléstől.","shortLead":"Az ügyészség nem indítványozta a letartóztatását, szerintük nem kell tartani bűnismétléstől.","id":"20210228_Haromgyerekes_apa_a_keselo_buszsofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=746830dd-4dc5-4485-9906-cdb458e109bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa5caf4-1a0f-46f6-935c-a4a754ad41b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Haromgyerekes_apa_a_keselo_buszsofor","timestamp":"2021. február. 28. 19:15","title":"Háromgyerekes apa a késelő buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5773d68-e2db-40bb-acb0-416592553db7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idő előtt kiszivárgott képek után hivatalosan is leleplezték az izgalmas német kompaktot.","shortLead":"Az idő előtt kiszivárgott képek után hivatalosan is leleplezték az izgalmas német kompaktot.","id":"20210301_a_golf_gti_45_szuletesnapjat_300_loeros_limitalt_szeriaval_unnepli_a_vw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5773d68-e2db-40bb-acb0-416592553db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855dd4b8-309c-4289-8ba3-9d735e459c23","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_a_golf_gti_45_szuletesnapjat_300_loeros_limitalt_szeriaval_unnepli_a_vw","timestamp":"2021. március. 01. 07:59","title":"A Golf GTI 45. születésnapját 300 lóerős limitált szériával ünnepli a VW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71d40a3-d305-41c5-b844-f01f6b1e402f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Etna kitörései egyre hevesebbek.","shortLead":"Az Etna kitörései egyre hevesebbek.","id":"20210301_Etna_vulkan_Milo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d71d40a3-d305-41c5-b844-f01f6b1e402f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1296079-5c13-4e85-b5a0-78e1d3519b97","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Etna_vulkan_Milo","timestamp":"2021. március. 01. 11:41","title":"Vulkáni kőzet és hamu hullott eső helyett a szicíliai kisvárosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26cd0cf7-24e7-4756-af1d-1ab6b7cedb98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Karcsú és kecses notebookjai mellett egy egészen más formavilágú számítógép is készülhet az Apple műhelyében. Mintha kereszteznék a Mac minit és a G4 Cube-ot.","shortLead":"Karcsú és kecses notebookjai mellett egy egészen más formavilágú számítógép is készülhet az Apple műhelyében. Mintha...","id":"20210301_kocka_alaku_apple_mac_pro_mini_keszulhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26cd0cf7-24e7-4756-af1d-1ab6b7cedb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb90633-f7e2-4ed1-b991-adcf44b98ef9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_kocka_alaku_apple_mac_pro_mini_keszulhet","timestamp":"2021. március. 01. 12:03","title":"Újra kocka alakú számítógépet készít az Apple?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]