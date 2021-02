Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar igazságszolgáltatásról szóló friss jelentésük szerint bőven vannak rendszerszintű problémák, amelyek megoldásával annak ellenére sem foglalkozik a kormány, hogy már az EU különböző intézményei is többször jelezték ezeket.","shortLead":"A magyar igazságszolgáltatásról szóló friss jelentésük szerint bőven vannak rendszerszintű problémák, amelyek...","id":"20210222_biroi_fuggetlenseg_amnesty_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2665fa-35d9-4882-89c4-39f32178c1aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_biroi_fuggetlenseg_amnesty_jelentes","timestamp":"2021. február. 22. 17:18","title":"Amnesty International: Rendszerszintű problémák vannak a magyar bírósági rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806cfd6b-a0e7-4037-ab81-0b9c170ce64c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A két cég megcsúszott a fejlesztéssel, mert az első klinikai vizsgálatok során az oltóanyag nem alakított ki megfelelő immunválaszt az idős emberek szervezetében.","shortLead":"A két cég megcsúszott a fejlesztéssel, mert az első klinikai vizsgálatok során az oltóanyag nem alakított ki megfelelő...","id":"20210222_koronavirus_jarvany_vakcina_vedooltas_gsk_sanofi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=806cfd6b-a0e7-4037-ab81-0b9c170ce64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0952f05d-d8b9-495c-b5e5-78e40091a0c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_koronavirus_jarvany_vakcina_vedooltas_gsk_sanofi","timestamp":"2021. február. 22. 14:11","title":"Már tesztelik a GSK–Sanofi-vakcinát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ők azok, akik éltek a kormány által meghirdetett kedvezménnyel.","shortLead":"Ők azok, akik éltek a kormány által meghirdetett kedvezménnyel.","id":"20210222_novak_katalin_autovasarlas_tamogatas_csaladok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e34222-f3ea-455c-b7bc-e7c71401b6c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_novak_katalin_autovasarlas_tamogatas_csaladok","timestamp":"2021. február. 22. 11:36","title":"Eddig 20 ezer hétüléses autó került a magyar családokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait, és aki nem jelölt be sok ötös számot, az meg se nézze őket. ","shortLead":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait, és aki nem jelölt be sok ötös számot, az meg se nézze őket. ","id":"20210220_Otos_lotto_az_otos_szam_jegyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbecf98-070d-42cb-9713-b565ad38acc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210220_Otos_lotto_az_otos_szam_jegyeben","timestamp":"2021. február. 20. 19:42","title":"Ötös lottó az ötös szám jegyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f6ac919-5e7d-408f-9cd8-a79844d8b46d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utcai bunyó silányult tragikomédiává Skóciában, egy sirály is csatlakozott a verekedőkhöz, igaz, ő már a bírósági tárgyaláson nem vett részt. ","shortLead":"Utcai bunyó silányult tragikomédiává Skóciában, egy sirály is csatlakozott a verekedőkhöz, igaz, ő már a bírósági...","id":"20210222_Skocia_verekedes_nyelvharapas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f6ac919-5e7d-408f-9cd8-a79844d8b46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6c2056-4fe9-4a9e-8d8a-4567cdf4a253","keywords":null,"link":"/elet/20210222_Skocia_verekedes_nyelvharapas","timestamp":"2021. február. 22. 14:58","title":"Nyílt utcán harapta le egy férfi nyelvét egy nő Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d19b80-e10d-4a13-8dc6-0cff4780ec65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tekintetmágnes Hyperion XP-1 Las Vegas után Los Angeles utcáin is megmutatta magát. ","shortLead":"A tekintetmágnes Hyperion XP-1 Las Vegas után Los Angeles utcáin is megmutatta magát. ","id":"20210222_hollywoodban_korzozott_az_5_perc_alatt_feltoltheto_villanymotoros_hiperauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39d19b80-e10d-4a13-8dc6-0cff4780ec65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073eb146-e680-4e4c-a708-9ea3ed83820c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_hollywoodban_korzozott_az_5_perc_alatt_feltoltheto_villanymotoros_hiperauto","timestamp":"2021. február. 22. 11:21","title":"Hollywoodban korzózott az 5 perc alatt feltölthető villanymotoros hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b31677-ccee-44bf-8825-3fcd24ee75e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A borsodsziráki férfit garázdaság miatt hallgatták ki.\r

","shortLead":"A borsodsziráki férfit garázdaság miatt hallgatták ki.\r

","id":"20210221_bozotvago_borsodszirak_vendegek_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16b31677-ccee-44bf-8825-3fcd24ee75e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b6ab55-c5d2-495f-ab56-f39e461514b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_bozotvago_borsodszirak_vendegek_rendorseg","timestamp":"2021. február. 21. 17:20","title":"Bozótvágóval hadonászva zavarta haza a fia vendégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hattyú csillagképben található Cygnus X-1-ről eddig úgy gondolták a tudósok, 15 naptömegű. Most úgy tűnik, ennél azért nehezebb.","shortLead":"A Hattyú csillagképben található Cygnus X-1-ről eddig úgy gondolták a tudósok, 15 naptömegű. Most úgy tűnik, ennél...","id":"20210222_szupermassziv_fekete_lyuk_cyhnus_x_1_tomege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9eda188-e74c-456d-bf31-29286dc58488","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_szupermassziv_fekete_lyuk_cyhnus_x_1_tomege","timestamp":"2021. február. 22. 15:03","title":"Ránéztek az egyik elsőként felfedezett fekete lyukra, nagyobb lehet az eddig tudottnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]