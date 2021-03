Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közeleg a WhatsApp vitatott változása, a cég ezért különös kampányba kezdett.","shortLead":"Közeleg a WhatsApp vitatott változása, a cég ezért különös kampányba kezdett.","id":"20210301_whatsapp_alkalmazas_biztonsag_vegpontok_kozti_titkositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1bd3cb-1ab8-4ef9-8fb0-51e9dbedfae4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_whatsapp_alkalmazas_biztonsag_vegpontok_kozti_titkositas","timestamp":"2021. március. 01. 14:08","title":"A WhatsApp szerint nem érdemes más üzenetküldőt használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB egy magánszemélytől vásárolta meg az alkotásokat.","shortLead":"Az MNB egy magánszemélytől vásárolta meg az alkotásokat.","id":"20210302_jegybank_mnb_festmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef19610-1df4-4acd-816c-e14250f79795","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_jegybank_mnb_festmeny","timestamp":"2021. március. 02. 08:15","title":"Több mint félmilliárd forintért vásárolt képeket a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9f7ed4-92ad-4d5d-9f75-286a069d662e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Erdős László magyar matematikus Markus Arndt német kvantumfizikussal megosztva kapta az Osztrák Tudományos Akadémia (ÖAW) egyik legnagyobb elismerését, a matematika és a természettudományok területén elért eredményekért járó Erwin Schrödinger-díjat. Az elismerést, amelyhez 15 ezer eurós pénzjutalom is tartozik, több tudományos elismeréssel együtt csütörtökön adják át virtuálisan.","shortLead":"Erdős László magyar matematikus Markus Arndt német kvantumfizikussal megosztva kapta az Osztrák Tudományos Akadémia...","id":"20210302_erdos_laszlo_matemetikus_schrodinger_dij_elismeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f9f7ed4-92ad-4d5d-9f75-286a069d662e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92288027-03d1-4354-9e09-02989d67f3ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_erdos_laszlo_matemetikus_schrodinger_dij_elismeres","timestamp":"2021. március. 02. 16:05","title":"Erdős László matematikus kapta az idei Schrödinger-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10595b57-7222-494c-873f-46acb07eb8a7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"János Károly most már másodszor törleszt, decemberben több mint 678 ezer eurót utalt át az adóhivatalnak– írja az El Pais.","shortLead":"János Károly most már másodszor törleszt, decemberben több mint 678 ezer eurót utalt át az adóhivatalnak– írja az El...","id":"20210302_Negymillio_eurot_fizetett_az_adohivatalnak_a_bukott_spanyol_kiraly_hatha_megussza_a_buntetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10595b57-7222-494c-873f-46acb07eb8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f927cf-cc8c-44e3-bed0-9cb2eb1ae419","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_Negymillio_eurot_fizetett_az_adohivatalnak_a_bukott_spanyol_kiraly_hatha_megussza_a_buntetest","timestamp":"2021. március. 02. 14:48","title":"Négymillió eurót fizetett az adóhivatalnak a bukott spanyol király, hátha megússza a büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az első dózis is véd, a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű vakcinája esetében hónapok eltelte sem jelent problémát.","shortLead":"Már az első dózis is véd, a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű vakcinája esetében hónapok eltelte sem jelent...","id":"20210302_koronavirus_kariko_katalin_pfizerbiontech_oltas_elso_masodik_dozis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2934514-eabd-4f77-8eac-d004233f8762","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_koronavirus_kariko_katalin_pfizerbiontech_oltas_elso_masodik_dozis","timestamp":"2021. március. 02. 16:24","title":"Karikó Katalin: Lehet hosszabb időt hagyni a koronavírus elleni oltás két dózisa között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21584b42-b80f-4ddc-bef2-8e1ec1a96ce8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már csak egy évre szerződne az önkormányzat a Sziget Kft.-vel, és dupla pénzt kérne. A polgármester sportrendezvényeket látna szívesebben – például a Balaton-átevezést.","shortLead":"Már csak egy évre szerződne az önkormányzat a Sziget Kft.-vel, és dupla pénzt kérne. A polgármester sportrendezvényeket...","id":"20210302_zamardi_balaton_sound_balatonatevezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21584b42-b80f-4ddc-bef2-8e1ec1a96ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46f1964-60e1-4dd9-a921-2241762004cd","keywords":null,"link":"/elet/20210302_zamardi_balaton_sound_balatonatevezes","timestamp":"2021. március. 02. 17:35","title":"Szabadulna Zamárdi a Balaton Sound fesztiváltól, evezős buli lehet helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af7755e-c3dd-4f22-b92e-283ea756b20a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hadházy ismét külső helyszínen tartott Korrupcióinfót, a tavalyira Simonka György is beugrott Orosházán. Most senki nem zavarta a politikust, aki jelképesen átadta a milliárdos szellemberuházásokat, amelyek a képviselő szerint el sem kezdődtek még. Egy termelői piacot is átadott a politikus, amelyre 75 milliót nyert a falu. A csongrádi Kübekházán 2 millió forintból építettek egyet.","shortLead":"Hadházy ismét külső helyszínen tartott Korrupcióinfót, a tavalyira Simonka György is beugrott Orosházán. Most senki nem...","id":"20210301_Hadhazy_Akos_Korrupcioinfoja_Simonka_Gyorgy_falujaba_koltozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4af7755e-c3dd-4f22-b92e-283ea756b20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e699ff-fce7-459b-888f-265fc8769973","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_Hadhazy_Akos_Korrupcioinfoja_Simonka_Gyorgy_falujaba_koltozott","timestamp":"2021. március. 01. 16:16","title":"Durván megnő a termelői piacok ára, ha uniós pénzt adnak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e535f3e-5b36-4fc2-be68-98c8b839fd52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több mint 28 tonna régi műanyagot használt fel az áruházlánc az új termékek gyártásához. ","shortLead":"Több mint 28 tonna régi műanyagot használt fel az áruházlánc az új termékek gyártásához. ","id":"20210301_Ujrahasznositott_muanyag_haztartasi_termekekkel_rukkolt_elo_a_Lidl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e535f3e-5b36-4fc2-be68-98c8b839fd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc4e7e3-ae28-4322-a0ff-9f5715a22ebf","keywords":null,"link":"/zhvg/20210301_Ujrahasznositott_muanyag_haztartasi_termekekkel_rukkolt_elo_a_Lidl","timestamp":"2021. március. 01. 14:20","title":"Újrahasznosított háztartási termékekkel jön a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]