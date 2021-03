Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecc09f08-53ea-476b-97d3-3a208abba9c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autók alapvető biztonsági tesztjei mellett egyre fontosabbak a valós körülmények között végzett károsanyag-kibocsátási tesztek is. ","shortLead":"Az autók alapvető biztonsági tesztjei mellett egyre fontosabbak a valós körülmények között végzett...","id":"20210303_Green_NCAP_zold_autok_tesztje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecc09f08-53ea-476b-97d3-3a208abba9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6320fda6-cb89-4d2f-9c4a-3449633a03a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_Green_NCAP_zold_autok_tesztje","timestamp":"2021. március. 03. 11:40","title":"Green NCAP: Ez a lista mutatja, a legújabb autók mennyire környezetszennyezőek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50b4646-9731-4c05-b9f9-cd2fde570373","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1793-tól a megválasztott amerikai elnökök majd másfél évszázadon át a választási évet követő év március hónapjának 4. napján tették le hivatali esküjüket, és mondták el beiktatási beszédüket.\r

\r

","shortLead":"1793-tól a megválasztott amerikai elnökök majd másfél évszázadon át a választási évet követő év március hónapjának 4...","id":"20210304_Ha_Roosevelt_el_nem_torli_a_hagyomanyt_ma_iktatnak_be_Bident","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e50b4646-9731-4c05-b9f9-cd2fde570373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e001879-4190-4504-89d9-0ef51d8e3939","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_Ha_Roosevelt_el_nem_torli_a_hagyomanyt_ma_iktatnak_be_Bident","timestamp":"2021. március. 04. 16:39","title":"Ha Roosevelt el nem törli a hagyományt, ma iktatnák be Joe Bident","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543dd40f-21fa-4b9d-b279-76d4719c3dfa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ókori egyiptomi mumifikálás eddig ismeretlen részleteit tárta fel egy 3500 éves orvosi papirusztekercsen azonosított útmutató, amely az eddig felfedezett legrégebbi \"balzsamozási kézikönyv\".","shortLead":"Az ókori egyiptomi mumifikálás eddig ismeretlen részleteit tárta fel egy 3500 éves orvosi papirusztekercsen azonosított...","id":"20210303_okori_egyiptom_mumifikalas_utmutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=543dd40f-21fa-4b9d-b279-76d4719c3dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6efcfbc-bc7b-430c-864c-5a38bdc0e01a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_okori_egyiptom_mumifikalas_utmutato","timestamp":"2021. március. 03. 08:03","title":"Előkerült egy 3500 éves használati utasítás arról, hogyan kell mumifikálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közzétette az Országos Kórházi Főigazgatóság, hogy mely pozíciókból hányan nem léptek át az egészségügyi szolgálati jogviszonyba.","shortLead":"Közzétette az Országos Kórházi Főigazgatóság, hogy mely pozíciókból hányan nem léptek át az egészségügyi szolgálati...","id":"20210304_egeszsegyugy_orszagos_korhazi_foigazgatosag_szolgalati_jogviszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951cecdd-dabe-4e88-ab0c-69776bab5cdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_egeszsegyugy_orszagos_korhazi_foigazgatosag_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. március. 04. 10:50","title":"Több mint 2500 szakdolgozó mondott búcsút az állami egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39750ee5-c1ce-4ea9-ac1c-d054c78fcd8c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Huszonöt évvel ezelőtt ért véget a modernkori hadviselés leghosszabb ostroma: Szarajevó elgyötört polgárai 3 év, 10 hónap és 24 nap bezártság után, 1996 márciusában hagyhatták el szabadon az 1992 április eleje óta szerb gyűrűben lévő boszniai fővárost. Szarajevó a mai napig magán viseli a háború pusztításának a nyomait, s az egykor soknemzetiségű város már sohasem lesz ugyanolyan, mint az ostrom előtt volt.","shortLead":"Huszonöt évvel ezelőtt ért véget a modernkori hadviselés leghosszabb ostroma: Szarajevó elgyötört polgárai 3 év, 10...","id":"20210303_Szarajevo_a_felszabadult_de_elveszett_varos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39750ee5-c1ce-4ea9-ac1c-d054c78fcd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea00edfb-d490-4e18-8899-dc79edf2e38b","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_Szarajevo_a_felszabadult_de_elveszett_varos","timestamp":"2021. március. 03. 20:00","title":"Szarajevó, a felszabadult, de elveszett város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor és Áder János a hétvégén látványosan, a kamerák előtt oltatta be magát a kínai szerrel. A miniszterelnök ez alkalomból a maga szokásos, várkapitányi stílusában kijelentette, hogy meg kell óvni azokat, akik a védelmet irányítják. Csak éppen az nem biztos, hogy a szer kihúzza az országot a bajból – írja a konzervatív német Frankfurter Allgemeine Zeitung.","shortLead":"Orbán Viktor és Áder János a hétvégén látványosan, a kamerák előtt oltatta be magát a kínai szerrel. A miniszterelnök...","id":"20210303_Nemet_lap_Nem_biztos_hogy_a_kinai_vakcina_kihuz_minket_a_bajbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d7e682-9549-419f-8482-1e20d425706d","keywords":null,"link":"/360/20210303_Nemet_lap_Nem_biztos_hogy_a_kinai_vakcina_kihuz_minket_a_bajbol","timestamp":"2021. március. 03. 07:31","title":"Német lap: Nem biztos, hogy a kínai vakcina kihúz minket a bajból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint az intézkedésnek látványos hatása lesz.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint az intézkedésnek látványos hatása lesz.","id":"20210304_merkely_bela_szigoritas_marcius_8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d10b868d-c33a-48c7-9bb0-5e54db2802c4","keywords":null,"link":"/elet/20210304_merkely_bela_szigoritas_marcius_8","timestamp":"2021. március. 04. 21:34","title":"Merkely: Szigorítás nélkül meredeken emelkedne a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerdán azt mondták, a színházi fesztivál „elfáradt”, ezért megszűnik, csütörtökön kiadtak egy közleményt, amelyben Pécs ellenzéki önkormányzatára tolnák a felelősséget.","shortLead":"Szerdán azt mondták, a színházi fesztivál „elfáradt”, ezért megszűnik, csütörtökön kiadtak egy közleményt, amelyben...","id":"20210304_Vidnyanszkyek_szerint_nem_szep_dolog_oket_felelosse_tenni_a_POSZT_megszuneseert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d813e5-dc6b-445a-ae8f-6da75e0ed07f","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_Vidnyanszkyek_szerint_nem_szep_dolog_oket_felelosse_tenni_a_POSZT_megszuneseert","timestamp":"2021. március. 04. 17:23","title":"Vidnyánszkyék szerint „nem szép dolog” őket felelőssé tenni a POSZT megszűnéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]