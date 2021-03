Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6538e78-7225-4565-8406-c87e715db64d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre több autó van az országban, de kilenc év alatt átlagosan három évvel nőtt a járműállomány kora.","shortLead":"Egyre több autó van az országban, de kilenc év alatt átlagosan három évvel nőtt a járműállomány kora.","id":"20210304_autok_szemelyauto_oregedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6538e78-7225-4565-8406-c87e715db64d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a78305-2db6-4c6e-bde8-181c0bffdbeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_autok_szemelyauto_oregedes","timestamp":"2021. március. 04. 05:27","title":"Rohamosan öregszik a magyarok autóállománya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18d326f-aea5-4c38-80a7-98aafc322aa2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A figyelmeztető demonstrációk alatt leállhat a termelés a gyárban.","shortLead":"A figyelmeztető demonstrációk alatt leállhat a termelés a gyárban.","id":"20210304_Sztrajk_B_Braun_Medical","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a18d326f-aea5-4c38-80a7-98aafc322aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ca64b7-1a31-4f42-9d3f-818c8ce19210","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Sztrajk_B_Braun_Medical","timestamp":"2021. március. 04. 15:21","title":"Több napig sztrájk lesz a B. Braun Medical gyöngyösi gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2008-ban vette meg azt a budai ingatlant a Lidl, amelynek a helyén most nem csak egy szupermarket nyílik, hanem az OTP Ingatlannal közösen egy társasházat is építettek.","shortLead":"2008-ban vette meg azt a budai ingatlant a Lidl, amelynek a helyén most nem csak egy szupermarket nyílik, hanem az OTP...","id":"20210303_otp_lidl_bolt_lakas_csalogany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9da8921-10a8-406a-82c6-88c632641e2a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210303_otp_lidl_bolt_lakas_csalogany","timestamp":"2021. március. 03. 13:24","title":"Luxuslakásokat és új boltot épített az OTP és a Lidl, 13 évvel a hely megvásárlása után jöhet a nyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695e2965-ef70-4e82-b704-69634092a53e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zöld rendszámra jogosult és akár családi autóként is használható újdonság 3 másodperc magasságában gyorsulhat fel 0-ról 100-ra.","shortLead":"A zöld rendszámra jogosult és akár családi autóként is használható újdonság 3 másodperc magasságában gyorsulhat fel...","id":"20210303_a_mercedes_megmutatta_boven_800_loero_feletti_plugin_hibridjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=695e2965-ef70-4e82-b704-69634092a53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f8be2d-f0bf-4f8a-8912-f7e98e57e61c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_a_mercedes_megmutatta_boven_800_loero_feletti_plugin_hibridjet","timestamp":"2021. március. 03. 07:59","title":"A Mercedes megmutatta bőven 800 lóerő feletti plugin hibridjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egyetlen napot élt eredeti formájában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rendelete.","shortLead":"Egyetlen napot élt eredeti formájában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rendelete.","id":"20210303_uzleti_ut_beutazas_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e896f4-1dad-40f5-a93c-4ef73503263b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_uzleti_ut_beutazas_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 03. 07:11","title":"Újabb négy országból jöhetnek az üzleti utazók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2ca5bb-66e4-4491-b47e-c0e5f028bdc5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új megközelítéssel, a szomatikus és a szorongásos tünetek szempontjából vizsgálta az alvás és a koronavírus-járvány kapcsolatát Simor Péter, az ELTE Pszichológiai Intézet adjunktusának vezetésével egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Új megközelítéssel, a szomatikus és a szorongásos tünetek szempontjából vizsgálta az alvás és a koronavírus-járvány...","id":"20210304_koronavirus_jarvany_es_alvas_kapcsolata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d2ca5bb-66e4-4491-b47e-c0e5f028bdc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf817c6-8c03-40a3-a60a-b5320c637621","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_koronavirus_jarvany_es_alvas_kapcsolata","timestamp":"2021. március. 04. 08:03","title":"Ön mit olvas el a járványról? Tönkreteheti az éjszakai alvását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatali visszaélés a gyanú.","shortLead":"Hivatali visszaélés a gyanú.","id":"20210302_fovarosi_busztender_rendorseg_nyomoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d66c90-9e43-4d79-a42f-f05e12071b22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_fovarosi_busztender_rendorseg_nyomoz","timestamp":"2021. március. 02. 20:51","title":"Nyomoz a rendőrség a BKV visszavont busztendere miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8c4684-e480-4ea9-85c2-6c7f9a4fce7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-videós Luke Miani egy kiszuperált iMac-et és egy M1 processzorral szerelt Mac Minit házasított össze.","shortLead":"A YouTube-videós Luke Miani egy kiszuperált iMac-et és egy M1 processzorral szerelt Mac Minit házasított össze.","id":"20210304_apple_silicon_m1_processzor_diy_luke_miani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a8c4684-e480-4ea9-85c2-6c7f9a4fce7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4100fa2-b279-47c6-87c7-96fdabe9973e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_apple_silicon_m1_processzor_diy_luke_miani","timestamp":"2021. március. 04. 11:33","title":"Videó: Megcsinálták a világ első iMac-jét, amiben az M1 processzor dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]