Egyetlen „gyakran ismételt kérdések” alá gyűjtötte össze az adóhatóság a gépjárműadó változásával kapcsolatos tudnivalókat, miután elég nagy botrányt okozott, hogy az összegeket ezer forintokra kerekítették – értelemszerűen sok autótulajdonos esetében felfelé, így megnövelve a fizetendő adót.

A szabályokat nem készítették fel

Az összes változás azért állt elő, mert a kormány elvette az önkormányzatoktól a gépjárműadó beszedését (és egyébként az abból őket megillető bevételt is a járványra hivatkozva), a beszedést az adóhatóságra testálta, amelynek azonban a rá vonatkozó általános szabályokat kell követnie. Amely szabályok bizonyos esetekben változásokat jelentenek a korábbi metódushoz képest, más esetekben az adóhatóságra vonatozó szabályok egész egyszerűen nem kompatibilisek a gépjárműadó megfizetésével, ezért buhera megoldásokat kellett bevetni.

Utóbbira példa: a csekkeken a 10 jegyű adóazonosító jelhez „technikai okból” kellett még egy karakter, hogy 11 jegyűek legyenek. A NAV természetesen csak az első 10 számjegyet veszi figyelembe.

Előbbire példa, hogy a NAV az adózás rendjéről szóló törvény előírása szerint a legtöbb adót, járulékot, költségvetési támogatást stb. ezer forintra kerekítve kezeli. Mivel a gépjárműadó nem szerepel a törvényben felsorolt kivételek közt, immár ezt is. A kerekítést a matematika szabályai szerint végzik, tehát 500-tól fölfelé, 499-ig lefelé. Így fordulhatott elő, hogy akinek mondjuk 12 500 forint gépjárműadót kell fizetnie, attól 13 000-t követelnek. Ez komoly felháborodást váltott ki, ahogy azt az közösségi médiumokon fellelhető sok ezer hozzászólás bizonyítja. A DK-s Varju László (aki nem mellesleg az országgyűlés költségvetési bizottságának elnöke) közleményt adott ki a „bújtatott” adóemelésről.

Az Autóklub törvénymódosítást kezdeményez

A Magyar Autóklub kezdeményezi a gépjárműadó beszedés átláthatóságának a megteremtése érdekében, hogy az adózás rendjéről szóló törvény kerüljön módosításra oly módon, hogy a gépjárműadó összege számítottan, kerekítés nélkül kerüljön megállításra és beszedésre – közölte a hvg.hu-val Gyulainé Tóth Zsuzsanna, a szervezet jogi képviselője.

A klub szerint az adó kivetése már eleve tartalmaz egy kerekítés jellegű körülményt, mivel az üzembentartó, ennek hiányában tulajdonos fizeti meg egész évre, még akkor is, ha január másodikán eladja az autóját.

A kerekítéssel van, aki jól jár van, aki rosszul, mivel az általános szabályok szerint 499.- Ft-ig lefelé, 500.- Ft-ól felfelé történik.

Nem az esetleges kár, többlet adó az irritáló, hanem a rendszer átláthatatlansága

– hangsúlyozza Gyulainé Tóth Zsuzsanna.

Téves kerekítésről a klub ez idáig nem szerzett tudomást.

Van, aki kicsit rosszul, van, aki kicsit jól jár

Egyes adófizetőknek a kerekítés emelést jelent, másoknak azonban csökkentést. Mivel a matematika szabályai szerint a kerekítési határ 500-nál van, statisztikailag az adófizetők nagyjából felének magasabb, felének viszont alacsonyabb lett a befizetendő adója. Ebből következően a költségvetésnek nem keletkezik említésre méltó pluszbevétele a kerekítésből, és nem is esik el említésre méltó pénztől.

A kerekítési határból az is következik, hogy egy autótulajdonos maximum 500 forintot bukhat (vagy 499-et nyerhet) a kerekítésen. Hogy ez nagy összeg vagy sem, az nyilván viszonyítás és megítélés kérdése. Jelen állás szerint egy liter benzin átlagára 420 forint, egy liter gázolajé 430. A gépjárműadó mértéke a jármű teljesítményétől és korától függ, szóval erősen változó, de még egy alacsonyabb, egy éves szinten 10 ezer forint alatti adó esetében is csak pár százalékos különbségről van szó. Még akkor is, ha az adót két részletben kell befizetni, vagyis a kerekítés is kétszer jöhet szóba.

Nem adóemelés, de nem fest jól

Igaz, ami igaz, Magyarországon az utolsó jelentősebb tömegdemonstrációt a pár száz forintosnak szánt „internetadó” váltotta ki.

Ugyanakkor tény, a (felfelé) kerekítés elég rosszul fest – különösen, hogy a gépjárműadóról van szó. Aminek rájuk eső részét a kormány elvonta az önkormányzatoktól. Amelyeknek megtiltotta, hogy bármilyen adójukon emeljenek. Illetve amelyek legnagyobb adóbevételét, az iparűzési adót megfelezte.

A Fideszen sokan kérik számon, hogy nem változtatott a szabályokon, amikor a gépjárműadó beszedését a NAV-ra bízta – mármint a NAV-ra vonatkozó szabályokon. Például a kerekítési szabály alól a gépjárműadót is ki lehetne vonni, de ehhez törvényt kellene módosítani. Ami a kétharmaddal rendelkező kormánypártnak enyhén szólva nem megoldhatatlan feladat. És nem is lett volna újdonság, az elmúlt évtizedben számtalan példa akadt az ad hoc és gyorsított ütemű jogalkotásra. Amiért számtalan kritika érte a Fideszt – márpedig aki kritizálja az ad hoc jogalkotást, következetesnek maradva nem követelheti azt akkor sem, ha pár száz forintos kerekítésekről van szó.