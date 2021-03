Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megvannak a kilencedik heti számok.","shortLead":"Megvannak a kilencedik heti számok.","id":"20210307_25en_nyertek_tobb_mint_felmilliot_a_hatos_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b526096e-93e7-4b88-8aba-6ad27868ea27","keywords":null,"link":"/elet/20210307_25en_nyertek_tobb_mint_felmilliot_a_hatos_lotton","timestamp":"2021. március. 07. 16:39","title":"25-en nyertek több mint félmilliót a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885889e9-3865-4b7b-bb6c-0c8aedf13ca0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy helyszínen lehet teszteltetni.","shortLead":"Négy helyszínen lehet teszteltetni.","id":"20210307_Itt_allnak_ma_a_koronavirusszurobuszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=885889e9-3865-4b7b-bb6c-0c8aedf13ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ba1ef0-7b98-4ea2-afd9-3eb52624bff7","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Itt_allnak_ma_a_koronavirusszurobuszok","timestamp":"2021. március. 07. 11:43","title":"Itt állnak ma a koronavírus-szűrőbuszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"K. B. ","category":"kultura","description":"A Győri Nemzeti Színház igazgatója a Facebookról tudta meg, hogy tíz év után leváltják, utódja, Bakos-Kiss Gábor tíz éve dolgozik Vidnyánszky Attilával. A pályázatról pedig főnöke is szavazott.","shortLead":"A Győri Nemzeti Színház igazgatója a Facebookról tudta meg, hogy tíz év után leváltják, utódja, Bakos-Kiss Gábor tíz...","id":"20210306_Vidnyanszky_is_tagja_volt_a_bizottsagnak_amely_igazgatonak_javasolta_Vidnyanszky_szineszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b4ec56-dcf4-491e-97d1-5fff83c061d8","keywords":null,"link":"/kultura/20210306_Vidnyanszky_is_tagja_volt_a_bizottsagnak_amely_igazgatonak_javasolta_Vidnyanszky_szineszet","timestamp":"2021. március. 06. 10:29","title":"Vidnyánszky is tagja volt a bizottságnak, amely Vidnyánszky színészét javasolta igazgatónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc7dc42-cfac-4008-a7c6-075a52ac3067","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Ahol csak tud, spórolni kénytelen a budapesti közlekedésszervező cég, melynek új vezetője, Walter Katalin politikai csörtékről, fővárosi beruházásokról és az önbecsülés visszaszerzéséről is beszélt a HVG-nek.","shortLead":"Ahol csak tud, spórolni kénytelen a budapesti közlekedésszervező cég, melynek új vezetője, Walter Katalin politikai...","id":"202109__walter_katalin_bkkvezer__fovarosi_feladatokrol_jarvanyhatasokrol__menet_rendel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccc7dc42-cfac-4008-a7c6-075a52ac3067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25477d45-a283-4521-87cc-13b7de5eada0","keywords":null,"link":"/360/202109__walter_katalin_bkkvezer__fovarosi_feladatokrol_jarvanyhatasokrol__menet_rendel","timestamp":"2021. március. 06. 08:15","title":"BKK-vezér: Nehéz úgy tervezni, hogy a kormányzati döntésekről nincs információnk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44b5f64-5ae0-4c91-a258-802f0dfa4e05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az aláírók szerint az ilyen szavak megerősítik a sztereotípiákat, és tárgyiasítják a nőket. ","shortLead":"Az aláírók szerint az ilyen szavak megerősítik a sztereotípiákat, és tárgyiasítják a nőket. ","id":"20210306_olasz_szotat_puttana_no_szinonima","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b44b5f64-5ae0-4c91-a258-802f0dfa4e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab563b6-3843-42b7-a54a-c6d142b92ea8","keywords":null,"link":"/elet/20210306_olasz_szotat_puttana_no_szinonima","timestamp":"2021. március. 06. 12:21","title":"Levélben kérik a legismertebb olasz szótárt, kerüljön ki a puttana a nő szinonimái közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46aaba21-2d7a-41b3-a055-2516df00541d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szigorúbb szabályozásokat vezetnek be Ausztriában azokon a településeken, körzetekben, ahol 100 ezer lakosra vetítve meghaladja a 400-at az új koronavírus okozta megbetegedések száma hét nap átlagában.","shortLead":"Szigorúbb szabályozásokat vezetnek be Ausztriában azokon a településeken, körzetekben, ahol 100 ezer lakosra vetítve...","id":"20210307_Magyarorszag_laborjaban_is_szigoritanak_es_felporgetik_a_teszteleseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46aaba21-2d7a-41b3-a055-2516df00541d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a188c4-3fa4-4e83-b8eb-2bfc41291564","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Magyarorszag_laborjaban_is_szigoritanak_es_felporgetik_a_teszteleseket","timestamp":"2021. március. 07. 15:57","title":"Magyarország laborjában is szigorítanak és felpörgetik a teszteléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233ea860-ff47-47a6-bf00-51bca70c2b16","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korábbi élvonalbeli labdarúgó a Nemzeti Sportnak azt mondta, hogy csak egy évekkel ezelőtt kirótt pénzbírságot nem fizetett be időben.","shortLead":"A korábbi élvonalbeli labdarúgó a Nemzeti Sportnak azt mondta, hogy csak egy évekkel ezelőtt kirótt pénzbírságot nem...","id":"20210306_Korozes_elvonalbeli_focista_Kenesei_Zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=233ea860-ff47-47a6-bf00-51bca70c2b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55184d49-e373-4851-bd4c-48db72021561","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Korozes_elvonalbeli_focista_Kenesei_Zoltan","timestamp":"2021. március. 06. 15:37","title":"Körözést adtak ki Kenesei Zoltán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok a dordrechti a rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokságon szerzett aranyérmet.","shortLead":"Az olimpiai bajnok a dordrechti a rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokságon szerzett aranyérmet.","id":"20210306_Vilagbajnok_lett_Liu_Shaoang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ab17ca-d94a-40d0-8b01-5049a00a25c7","keywords":null,"link":"/sport/20210306_Vilagbajnok_lett_Liu_Shaoang","timestamp":"2021. március. 06. 17:14","title":"Liu Shaoang világbajnok 500 méteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]