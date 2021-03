Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec9e8d24-5128-4fe6-b22a-56308d4d1870","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kérdés megválaszolásához nem elég a fertőzöttek emlékezetére hagyatkozni, jobb megoldás a szervezetükben lakozó vírus elemzése. ","shortLead":"A kérdés megválaszolásához nem elég a fertőzöttek emlékezetére hagyatkozni, jobb megoldás a szervezetükben lakozó vírus...","id":"202110_koronavirusgenvizsgalat_bionyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec9e8d24-5128-4fe6-b22a-56308d4d1870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de90822-0dab-4f71-bbb2-fdf17ae4ef57","keywords":null,"link":"/360/202110_koronavirusgenvizsgalat_bionyomozas","timestamp":"2021. március. 11. 14:00","title":"Hol terjed jobban a koronavírus: buszon, edzőteremben vagy éppen húsüzemben? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Thomas Bach második, egyben utolsó ciklusát kezdi a szervezet élén.","shortLead":"Thomas Bach második, egyben utolsó ciklusát kezdi a szervezet élén.","id":"20210310_thomas_bach_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_elnok_tokioi_olimpia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f263e44-a8dc-49ed-9cec-ee231bf250f3","keywords":null,"link":"/sport/20210310_thomas_bach_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_elnok_tokioi_olimpia","timestamp":"2021. március. 10. 17:43","title":"Újraválasztották a NOB elnökét, aki szerint biztosan lesz idén olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8cd3bb-1457-4580-b5b6-248a681593aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2014-től több gazdasági társaságnak adott át valótlan számlákat, akár börtönbe is kerülhet.","shortLead":"2014-től több gazdasági társaságnak adott át valótlan számlákat, akár börtönbe is kerülhet.","id":"20210311_Adocsalo_esztergomi_ingatlanos_ellen_emeltek_vadat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc8cd3bb-1457-4580-b5b6-248a681593aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65adc46-7c58-4596-bee7-cb9d49506c16","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Adocsalo_esztergomi_ingatlanos_ellen_emeltek_vadat","timestamp":"2021. március. 11. 11:37","title":"Adócsaló esztergomi ingatlanos ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2597a58c-765d-446d-abfe-9ff731f4287d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo csütörtök délután mutatta be legújabb csúcsmobilját, ami négy kamerával dolgozik, és vezeték nélkül is tölthető. ","shortLead":"Az Oppo csütörtök délután mutatta be legújabb csúcsmobilját, ami négy kamerával dolgozik, és vezeték nélkül is...","id":"20210311_oppo_find_x3_pro_okostelefon_specifikacio_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2597a58c-765d-446d-abfe-9ff731f4287d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9b9c49-f8df-4bdc-b8f2-ae4ab3266dd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_oppo_find_x3_pro_okostelefon_specifikacio_ara","timestamp":"2021. március. 11. 14:03","title":"Négy kamera, vezeték nélküli gyorstöltés: itt az Oppo új csúcsmobilja, a Find X3 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54979265-8255-461b-9eb8-c9c3f1d36d1d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Színházfoglalási akciókkal követelik színművészeti egyetemek hallgatói és szabadúszó művészeti dolgozók Párizsban a kulturális intézmények újranyitását.



","shortLead":"Színházfoglalási akciókkal követelik színművészeti egyetemek hallgatói és szabadúszó művészeti dolgozók Párizsban...","id":"20210310_Parizsban_mar_szinhazat_foglalnak_az_egyetemistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54979265-8255-461b-9eb8-c9c3f1d36d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e959f60-12cf-44e1-be2c-3d930894d936","keywords":null,"link":"/elet/20210310_Parizsban_mar_szinhazat_foglalnak_az_egyetemistak","timestamp":"2021. március. 10. 08:58","title":"Párizsban már színházat foglalnak az egyetemisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bizonyos tényezők megnehezíthetik a második negyedévre tervezett 55 millió adag oltás leszállítását, árulta el egy uniós illetékes.","shortLead":"Bizonyos tényezők megnehezíthetik a második negyedévre tervezett 55 millió adag oltás leszállítását, árulta el...","id":"20210309_koronavirus_vakcina_europai_unio_johnson_and_johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd9c8fb-203a-4f90-83a4-77bc5d1119db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_koronavirus_vakcina_europai_unio_johnson_and_johnson","timestamp":"2021. március. 09. 20:16","title":"Kérdésessé vált, tudja-e teljesíteni az uniós vakcinarendelést a Johnson and Johnson ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ANY Biztonsági Nyomda 2023. március elsejéig írta alá a szerződést.","shortLead":"Az ANY Biztonsági Nyomda 2023. március elsejéig írta alá a szerződést.","id":"20210310_Megvan_ki_gyartja_le_a_vedettsegi_igazolvanyokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be68de8-248f-4501-896a-0c79d6594faf","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Megvan_ki_gyartja_le_a_vedettsegi_igazolvanyokat","timestamp":"2021. március. 10. 14:48","title":"Megvan, ki gyártja le a védettségi igazolványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205725f3-9d13-4d46-8581-b98e68475c36","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A héten bezárt az ország, digitális oktatásra álltak át az iskolák, miközben a koronavírus-járvány harmadik hulláma alatt sorra dőlnek a fertőzöttségi rekordok és minden eddiginél többen vannak lélegeztetőgépen. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a további kormányzati döntésekről tájékoztatott a Kormányinfón. ","shortLead":"A héten bezárt az ország, digitális oktatásra álltak át az iskolák, miközben a koronavírus-járvány harmadik hulláma...","id":"20210311_Kormanyinfo_gulyas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=205725f3-9d13-4d46-8581-b98e68475c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a149cfa-4d69-4884-9552-2eb7ae63221b","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Kormanyinfo_gulyas","timestamp":"2021. március. 11. 10:52","title":"Gulyás: 24 órán belül nyilvánosságra hozza az orosz és kínai vakcinaszerződéseket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]