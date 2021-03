Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b7d7c46-51b3-411b-8eab-7a1870e91a3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már meg is jelent a kormányrendelet, amely előkészíti a magyar popkultúra újrahangolását.","shortLead":"Már meg is jelent a kormányrendelet, amely előkészíti a magyar popkultúra újrahangolását.","id":"20210311_Magyar_Irok_Haza_Zichy_kastely_Petofi_Irodalmi_Muzeum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b7d7c46-51b3-411b-8eab-7a1870e91a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7287ef-8e83-482b-9e5d-6c0998d3b88e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Magyar_Irok_Haza_Zichy_kastely_Petofi_Irodalmi_Muzeum","timestamp":"2021. március. 11. 06:45","title":"A Magyar Írók Házát és a Zichy-kastélyt is megkaphatja a Petőfi Irodalmi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ef954b-2531-47d8-b8dd-e69a04f2d61d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erzsébetvárosi Csengery utcában gyulladt ki egy lakás.","shortLead":"Az erzsébetvárosi Csengery utcában gyulladt ki egy lakás.","id":"20210311_lakastuz_csengery_utca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ef954b-2531-47d8-b8dd-e69a04f2d61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0d8b11-be80-48ad-a895-13d51f731bb7","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_lakastuz_csengery_utca","timestamp":"2021. március. 11. 13:58","title":"Lakástűzben halt meg egy ember a VII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábbi ígéretéhez tartva magát a Microsoft március 9-én megszüntette az eredeti Edge böngésző támogatását, így érdemes mielőbb másik programra váltani.","shortLead":"Korábbi ígéretéhez tartva magát a Microsoft március 9-én megszüntette az eredeti Edge böngésző támogatását, így érdemes...","id":"20210310_microsoft_edge_bongeszo_biztonsagi_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af809efe-a908-43d9-93a8-3ee70f4a2627","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_microsoft_edge_bongeszo_biztonsagi_frissites","timestamp":"2021. március. 10. 15:03","title":"A Microsoft letörli a számítógépekről az eredeti Edge böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oltásban Európa-bajnok Magyarország a német lap szerint.","shortLead":"Oltásban Európa-bajnok Magyarország a német lap szerint.","id":"20210311_die_welt_magyar_oltasi_program_europabajnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3076f533-16f4-4cd6-9436-77d35af43b7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_die_welt_magyar_oltasi_program_europabajnok","timestamp":"2021. március. 11. 17:37","title":"Az egekbe magasztalja a magyar oltási programot a Welt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f882cdd8-957e-4507-b093-1cad271462c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kritikus szintet ért el a megbetegedések száma, ráadásul a gyerekeknek is csak a 18 százaléka jár most valamelyik kerületi bölcsődébe Cserdiné Németh Angéla szerint.","shortLead":"Kritikus szintet ért el a megbetegedések száma, ráadásul a gyerekeknek is csak a 18 százaléka jár most valamelyik...","id":"20210311_xv_kerulet_bolcsode_rendkivuli_szunet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f882cdd8-957e-4507-b093-1cad271462c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3b3c9f-6aae-4675-9d47-b0406b621114","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_xv_kerulet_bolcsode_rendkivuli_szunet","timestamp":"2021. március. 11. 18:28","title":"Sorra dőlnek ki az bölcsődei dolgozók, rendkívüli szünetet rendelt el a XV. kerületi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internetes hazugsággyárak új témát, illetve személyt néztek ki maguknak: a Tesla-főnök Elon Muskot. ","shortLead":"Az internetes hazugsággyárak új témát, illetve személyt néztek ki maguknak: a Tesla-főnök Elon Muskot. ","id":"20210312_alhir_halalhir_elon_musk_tesla_reszveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e10cc7-0fe1-4282-80f1-b4e30f81472c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_alhir_halalhir_elon_musk_tesla_reszveny","timestamp":"2021. március. 12. 08:03","title":"Terjed az álhír, miszerint Elon Muskot halálos baleset érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nincsenek turisták, a részleteket viszont újra fizetni kell, mert lejárt a féléves moratórium. Ezért lakáseladási lavina indult a francia fővárosban – írja a Le Figaro.","shortLead":"Nincsenek turisták, a részleteket viszont újra fizetni kell, mert lejárt a féléves moratórium. Ezért lakáseladási...","id":"20210310_Eladjak_a_hitelre_vasarolt_Airbnb_lakasokat_Parizsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72caa13c-4032-4937-82aa-d42647dbfc3c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210310_Eladjak_a_hitelre_vasarolt_Airbnb_lakasokat_Parizsban","timestamp":"2021. március. 10. 12:49","title":"Eladják a hitelre vásárolt Airbnb lakásokat Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Thomas Bach második, egyben utolsó ciklusát kezdi a szervezet élén.","shortLead":"Thomas Bach második, egyben utolsó ciklusát kezdi a szervezet élén.","id":"20210310_thomas_bach_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_elnok_tokioi_olimpia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f263e44-a8dc-49ed-9cec-ee231bf250f3","keywords":null,"link":"/sport/20210310_thomas_bach_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_elnok_tokioi_olimpia","timestamp":"2021. március. 10. 17:43","title":"Újraválasztották a NOB elnökét, aki szerint biztosan lesz idén olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]