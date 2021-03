Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hamarosan visszatér az elnöki rezidenciára a két németjuhász, akik közül a fiatalabbik hétfőn belekóstolt egy titkosügynökbe.","shortLead":"Hamarosan visszatér az elnöki rezidenciára a két németjuhász, akik közül a fiatalabbik hétfőn belekóstolt...","id":"20210310_usa_joe_biden_kutya_harapas_feher_haz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0278810-3240-4b38-8a27-e5529b7d6706","keywords":null,"link":"/elet/20210310_usa_joe_biden_kutya_harapas_feher_haz","timestamp":"2021. március. 10. 17:11","title":"Csak ideiglenesen tették ki Biden kutyáinak szűrét a Fehér Házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fe282f-1b36-42e1-bfb3-ac348277b2ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó egy erősen limitált szériát mutatott be népszerű sportmodelljéből.","shortLead":"A japán gyártó egy erősen limitált szériát mutatott be népszerű sportmodelljéből.","id":"20210312_nem_lesz_gyakori_latvany_az_utakon_a_legujabb_toyota_supra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02fe282f-1b36-42e1-bfb3-ac348277b2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b29b18b-1787-490f-91df-e5f75528ca9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_nem_lesz_gyakori_latvany_az_utakon_a_legujabb_toyota_supra","timestamp":"2021. március. 12. 07:59","title":"Nem lesz gyakori látvány az utakon a legújabb Toyota Supra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f467dbe5-e4b1-42b4-9073-28411ee3ecf7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzletláncéra hasonlító oldalon állítólagos nyereményekről értesítették az olvasókat.\r

","shortLead":"Az üzletláncéra hasonlító oldalon állítólagos nyereményekről értesítették az olvasókat.\r

","id":"20210310_Adathalaszok_Facebook_oldal_Penny_Market","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f467dbe5-e4b1-42b4-9073-28411ee3ecf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f1dac0-5750-41a2-9469-0f48e704d766","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Adathalaszok_Facebook_oldal_Penny_Market","timestamp":"2021. március. 10. 16:25","title":"Adathalászok csináltak kamu Facebook-oldalt a Penny Marketnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573b592b-0261-464e-bb3a-2dcf222ff435","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állami támogatáshoz szükséges eljárást pár nap alatt zongorázta le a fideszes önkormányzat a kormánnyal 2020 végén. ","shortLead":"Az állami támogatáshoz szükséges eljárást pár nap alatt zongorázta le a fideszes önkormányzat a kormánnyal 2020 végén. ","id":"20210311_Park_epul_V_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=573b592b-0261-464e-bb3a-2dcf222ff435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f58aad7-9fb9-4b17-a4ad-e6c7580211ab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Park_epul_V_kerulet","timestamp":"2021. március. 11. 09:55","title":"Nem csak egy \"zsebpark\" épül 3 milliárdból az V. kerületben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymástól néhány kilométerre két baleset is történt az M5-ös autópályán, az egyik helyszínén csak forgalomkorlátozás van az útra borult rakomány miatt, a másiknál viszont teljes az útzár.","shortLead":"Egymástól néhány kilométerre két baleset is történt az M5-ös autópályán, az egyik helyszínén csak forgalomkorlátozás...","id":"20210311_Baleset_autopalya_lezaras_m5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de8819a-cc37-434a-8faa-6377b7f0eeeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_Baleset_autopalya_lezaras_m5","timestamp":"2021. március. 11. 09:10","title":"Baleset miatt lezárták az M5-ös autópályát Táborfalvánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f882cdd8-957e-4507-b093-1cad271462c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kritikus szintet ért el a megbetegedések száma, ráadásul a gyerekeknek is csak a 18 százaléka jár most valamelyik kerületi bölcsődébe Cserdiné Németh Angéla szerint.","shortLead":"Kritikus szintet ért el a megbetegedések száma, ráadásul a gyerekeknek is csak a 18 százaléka jár most valamelyik...","id":"20210311_xv_kerulet_bolcsode_rendkivuli_szunet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f882cdd8-957e-4507-b093-1cad271462c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3b3c9f-6aae-4675-9d47-b0406b621114","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_xv_kerulet_bolcsode_rendkivuli_szunet","timestamp":"2021. március. 11. 18:28","title":"Sorra dőlnek ki az bölcsődei dolgozók, rendkívüli szünetet rendelt el a XV. kerületi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6a7be1-b95d-4dfb-9792-9e9221e1944e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bíróság egy több mint tíz éve elfogadott magyar jogszabályról mondta ki, hogy sérti a közösségi jogot. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek értékesítési áraira vonatkozó törvény ugyanis szembemegy az áruk szabad mozgásának elvével.","shortLead":"Az Európai Bíróság egy több mint tíz éve elfogadott magyar jogszabályról mondta ki, hogy sérti a közösségi jogot...","id":"20210311_Unios_jogot_sertett_a_Bajnaikormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be6a7be1-b95d-4dfb-9792-9e9221e1944e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe56ae17-c18b-4908-b4dc-83d763935fe9","keywords":null,"link":"/eurologus/20210311_Unios_jogot_sertett_a_Bajnaikormany","timestamp":"2021. március. 11. 12:35","title":"Most derült ki, hogy uniós jogot sértett a Bajnai-kormány, pedig még Orbánék is kardoskodtak mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar Aldikban egyelőre nem lesz elérhető a teszt. ","shortLead":"A magyar Aldikban egyelőre nem lesz elérhető a teszt. ","id":"20210310_koronavirus_gyorsteszt_aldi_lidl_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eac8d0-b3e1-4326-afb8-202f5da6d29f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_koronavirus_gyorsteszt_aldi_lidl_nemetorszag","timestamp":"2021. március. 10. 20:48","title":"Németországban már az Aldikban is kapható koronavírus-gyorsteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]