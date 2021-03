Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eredeti terv szerint teljesen bezártak volna az óvodák és az iskolák, de úgy tűnik, van igény a megőrzésre.","shortLead":"Az eredeti terv szerint teljesen bezártak volna az óvodák és az iskolák, de úgy tűnik, van igény a megőrzésre.","id":"20210312_koronavirus_iskolak_ugyelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415f7e5c-22aa-48cb-b63e-383d0635c9b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_koronavirus_iskolak_ugyelet","timestamp":"2021. március. 12. 14:51","title":"Naponta több ezer gyerek szülei kérnek ügyeletet az iskolaszünet első hetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607fdeb6-d703-4666-b756-5d5ba920aa64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiküldött listákon olyan nevek is vannak az RTL Híradónak nyilatkozó orvosok szerint, akik már megkapták valamelyik koronavírus-vakcinát.","shortLead":"A kiküldött listákon olyan nevek is vannak az RTL Híradónak nyilatkozó orvosok szerint, akik már megkapták valamelyik...","id":"20210312_haziorvos_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=607fdeb6-d703-4666-b756-5d5ba920aa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e2bb78-89d5-47d4-bf7c-10b6aa644263","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_haziorvos_vakcina_oltas","timestamp":"2021. március. 12. 21:45","title":"A háziorvosok szerint nem frissülnek megfelelően az oltásra várók listái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pénteken megint drágult a benzin és a gázolaj ára is.","shortLead":"Pénteken megint drágult a benzin és a gázolaj ára is.","id":"20210312_Az_autopalyak_menten_mar_500_forint_kornyeken_vannak_az_uzemanyagarak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24150207-ea41-426d-8fae-59ec15f4971c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_Az_autopalyak_menten_mar_500_forint_kornyeken_vannak_az_uzemanyagarak","timestamp":"2021. március. 12. 15:23","title":"Az autópályák mentén már 500 forint körüli áron adják az üzemanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d92970d-0378-40ea-b9a9-ae00cc2148e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche Macanban ott ült a játékos felesége és kisfia is. ","shortLead":"A Porsche Macanban ott ült a játékos felesége és kisfia is. ","id":"20210312_Egy_orosz_profi_jeghokis_Porscheja_zuhant_le_kis_hijan_egy_parkolohaz_harmadik_emelterol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d92970d-0378-40ea-b9a9-ae00cc2148e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fdfe2c-7f63-4158-9298-01db9db18228","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_Egy_orosz_profi_jeghokis_Porscheja_zuhant_le_kis_hijan_egy_parkolohaz_harmadik_emelterol","timestamp":"2021. március. 12. 12:50","title":"Kis híján lezuhant egy orosz jéghokis Porschéja egy parkolóház harmadik emeletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt akit az oltópontról küldtek el, mást a háziorvosa nem fogadta.","shortLead":"Volt akit az oltópontról küldtek el, mást a háziorvosa nem fogadta.","id":"20210312_egeszsegugyi_dolgozo_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9225edf6-412c-494d-8231-d7b609e7b0be","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_egeszsegugyi_dolgozo_oltas","timestamp":"2021. március. 12. 20:52","title":"Több egészségügyi dolgozó is hiába jelentkezett oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139afe13-a776-4036-8a96-4a2cf7c21ea1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napon meghalt egy 35 éves nő is, aki a koronavírus-fertőzés mellett cukorbeteg volt és pajzsmirigy-túlműködéssel küzdött.","shortLead":"Az elmúlt napon meghalt egy 35 éves nő is, aki a koronavírus-fertőzés mellett cukorbeteg volt és...","id":"20210312_Koronavirus_elhunytak_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=139afe13-a776-4036-8a96-4a2cf7c21ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74cd9b5-8269-4652-b3be-5904d5ad8df5","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_Koronavirus_elhunytak_Magyarorszag","timestamp":"2021. március. 12. 12:23","title":"Koronavírus: meghalt egy 19 éves férfi, az elhunytak ötöde nem volt idősebb 60 évesnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba84edb-00fc-462d-97ed-411a4fa2b4f5","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Ha a gazdaság szereplői a beáramló pénz megszerzésére hajtanak, elhanyagolják a piaci versenyt, az innovációt – mondja Győrffy Dóra egyetemi tanár, jelezve, hogy az uniós pénzesőnek is vannak veszélyei. ","shortLead":"Ha a gazdaság szereplői a beáramló pénz megszerzésére hajtanak, elhanyagolják a piaci versenyt, az innovációt – mondja...","id":"202110__gyorffy_dora_kozgazdasz__valsagkezelesrol_nyersanyagatokrol__kanyarban_kicsuszni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fba84edb-00fc-462d-97ed-411a4fa2b4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd8da3d-53aa-4fe6-8294-dd5bb181ce27","keywords":null,"link":"/360/202110__gyorffy_dora_kozgazdasz__valsagkezelesrol_nyersanyagatokrol__kanyarban_kicsuszni","timestamp":"2021. március. 14. 08:15","title":"A magyar kormány focira meg vadászatra költ, ezzel kezelné a válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány biológus szerint nem lehet tudni, miféle események várnak a jövőben a Földre, így mielőbb gondoskodni kell a fajok megmentéséről.","shortLead":"Néhány biológus szerint nem lehet tudni, miféle események várnak a jövőben a Földre, így mielőbb gondoskodni kell...","id":"20210312_spermium_sperma_hold_magok_kihalas_fold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0f2081-7993-4070-9291-d30ce60cffaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_spermium_sperma_hold_magok_kihalas_fold","timestamp":"2021. március. 12. 19:13","title":"Tudósok egy csoportja rengeteg spermiumot küldene a Holdra, mert attól félnek, hogy a Földet egyszer katasztrófa éri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]