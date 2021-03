Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 egyik márciusi javítócsomagja nem várt problémát okoz egyes számítógépeken: a rendszer összeomolhat, ha a felhasználó nyomtatni akarna. A Microsoft egy újabb frissítéssel orvosolja a gondot – már letölthető.","shortLead":"A Windows 10 egyik márciusi javítócsomagja nem várt problémát okoz egyes számítógépeken: a rendszer összeomolhat, ha...","id":"20210316_microsoft_windows_10_frissites_nyomtatas_kek_halal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c81bbc5-aab9-474d-867f-aa04ece462cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_microsoft_windows_10_frissites_nyomtatas_kek_halal","timestamp":"2021. március. 16. 15:03","title":"Fontos frissítés érkezett a számítógépéhez, jobb, ha mielőbb telepíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ca0e00-0d21-4ff3-98ae-46e7f7faaaab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Előtte nekiment egy üzletnek.","shortLead":"Előtte nekiment egy üzletnek.","id":"20210316_m1_es_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87ca0e00-0d21-4ff3-98ae-46e7f7faaaab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127292f3-6e64-4659-bbe5-6e97cda61133","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_m1_es_autopalya","timestamp":"2021. március. 16. 20:32","title":"A forgalommal szemben autózott egy ember az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0861568b-e8ea-43f1-b639-9b0a51ed5f76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szakma legrangosabb elismerése, a Pritzker-díj két olyan tervezőhöz kerül, akik csaknem 20 ezer négyzetméterrel bővítették a párizsi Palais de Tokyo múzeumot.","shortLead":"A szakma legrangosabb elismerése, a Pritzker-díj két olyan tervezőhöz kerül, akik csaknem 20 ezer négyzetméterrel...","id":"20210316_pritzker_dij_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0861568b-e8ea-43f1-b639-9b0a51ed5f76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0d9823-dcc8-4ef0-8416-b601c0de51d9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210316_pritzker_dij_2021","timestamp":"2021. március. 16. 18:34","title":"Francia páros kapta \"az építészet Nobeljét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az elmúlt napokban több európai országban függesztették fel a vakcina beadását.","shortLead":"Az elmúlt napokban több európai országban függesztették fel a vakcina beadását.","id":"20210316_AstraZenaca_EMA_vizsgalata_elozetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd7ae14-9869-4ef0-82b7-0c0085900982","keywords":null,"link":"/eurologus/20210316_AstraZenaca_EMA_vizsgalata_elozetes","timestamp":"2021. március. 16. 15:08","title":"Európai Gyógyszerügynökség: Az AstraZeneca-oltás előnyei meghaladják a kockázatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534d0743-1ea4-4287-8c34-f583771f8f48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érkezőben lévő Euro 7 szabályozás fényében a jövő a villanyautóké.","shortLead":"Az érkezőben lévő Euro 7 szabályozás fényében a jövő a villanyautóké.","id":"20210317_audi_belsoegesu_motor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=534d0743-1ea4-4287-8c34-f583771f8f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cecbef8-9461-4107-9230-f66cd4da0737","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_audi_belsoegesu_motor","timestamp":"2021. március. 17. 09:21","title":"Az Audi nem fejleszt több új belsőégésű motort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KidCOVE néven indult kutatásba közel 7000 gyereket vonnak be, akik eltérő mennyiségű oltóanyagot fognak kapni.","shortLead":"A KidCOVE néven indult kutatásba közel 7000 gyereket vonnak be, akik eltérő mennyiségű oltóanyagot fognak kapni.","id":"20210316_moderna_oltas_gyerekek_klinikai_teszteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c954257b-cdea-4dd1-b61a-93738a44cdf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_moderna_oltas_gyerekek_klinikai_teszteles","timestamp":"2021. március. 16. 17:12","title":"A 12 éven aluli gyerekeken is elkezdik tesztelni a Moderna vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztriában az ilyen hibát nem bocsátják meg.","shortLead":"Ausztriában az ilyen hibát nem bocsátják meg.","id":"20210315_Nem_szolt_arrol_hogy_Pfizeroltast_lehet_venni_belebukott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a8eed4-2e01-491e-8ea5-67c0d9ed4431","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Nem_szolt_arrol_hogy_Pfizeroltast_lehet_venni_belebukott","timestamp":"2021. március. 15. 17:26","title":"Nem szólt arról, hogy Pfizer-vakcinát lehet venni, belebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88c27fb-46c9-4ab6-b40f-3b09e3f74e9d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy szakember szerint a fiatal állat elaludhatott egy jégtáblán, úgy kötött ki a Valentia-szigeti Glanleam közelében.","shortLead":"Egy szakember szerint a fiatal állat elaludhatott egy jégtáblán, úgy kötött ki a Valentia-szigeti Glanleam közelében.","id":"20210316_oriasrozmar_irorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c88c27fb-46c9-4ab6-b40f-3b09e3f74e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6932b7f-3a37-4cba-a12c-a36d3fc7d2f9","keywords":null,"link":"/elet/20210316_oriasrozmar_irorszag","timestamp":"2021. március. 16. 10:16","title":"Videó: sarkvidéki óriásrozmár bukkant föl Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]