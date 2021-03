Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A legfrissebb hírek szerint 2021 harmadik negyedévében debütálhat az Exynos 2200-as processzor, emellett pedig két másik chipet is készít a Samsung. 2021. március. 03. 17:03 Jön a Samsung új csúcsprocesszora, a Windows 10-es laptopokba is beletennék Egy, a rendezőt becsmérlő levelet a fiának is elküldött a bangladesi ikrek szétválasztását szevező alapítvány alapítója, aki meg akarta szavaztatni azt is, hogy elvegyék Csókay András agysebész telefonját. 2021. március. 02. 21:21 Újabb részletek derültek ki Szász János rendező jogvitájáról 2021. március. 04. 05:05 Marabu Féknyúz: Orbán és az ellenzéki sajtó Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Románia után Magyarországon is elindul a Facebook tényellenőrző programja, amit az AFP, vagyis a francia hírügynökség bevonásával vezet be nálunk a közösségi oldal. 2021. március. 02. 13:03 Magyarországon is elindítja külső tényellenőrző programját a Facebook Újabb részlet jelent meg az interjúból, miközben a palota a Sussex hercegnéje elleni vádakat vizsgálja. 2021. március. 04. 09:40 Egyre inkább eldurvul Meghanék interjújának a felvezetése beszélt a világhírű magyar biokémikus az Európai Parlament nőnapi szemináriumán. 2021. március. 03. 12:59 Karikó Katalin: „Meg kell nyernünk a versenyfutást, gyorsabban kell oltani" Kedden hallgatták volna meg a csengeri örökösnőként elhíresült P. Máriát a mátészalkai bíróságon, a tárgyalás azonban elmaradt. A nő Kósa Lajos fideszes politikusra is terhelő vallomást tett, amelynek egyes elemeit visszavonta. Ezt a Legfőbb Ügyészség közölte, hozzátéve, hogy a nő „külső befolyásra" tett valótlan állításokat. Kósa Lajos hétvégén küldött egy közleményt, tagadta, hogy bármit elfogadott volna a nőtől. 2021. március. 02. 13:31 Elmaradt a csengeri „örökösnő" tárgyalása, Kósa Lajos állítja, hogy nem fogadott el tőle pénzt A számítások szerint 250 millió felnőtt korallra lenne szükség ahhoz, hogy 1 százalékkal növeljék a Nagy-korallzátony borítását. 2021. március. 02. 20:03 Ötszáz milliárd korall élhet a Csendes-óceánban