John Keynes még azt remélte, hogy a XXI. század elején 15 óra munka elég lesz hetente a tisztességes megélhetéshez – és valóban vannak kutatások, amelyek szerint sok szellemi dolgozó ennyi időt sem tölt el hatékony munkával a heti 40 óra alatt. De mennyit dolgozunk valójában, és mennyi lenne az ideális munkaidő? 2021. március. 17. 07:00 Miért nem csak 15 óra az átlagos heti munkaidő? A Huawei és a ZTE mellett a Xiaomi is szóba került, mint olyan cég, amelyik veszélyes az amerikai nemzetbiztonságra. Azonban egy előzetes bírói végzés más megvilágításba helyezte ez utóbbi kínai vállalat helyzetét. 2021. március. 17. 10:03 Levegőhöz jut a Xiaomi Kiss Csaba a saját rendelőjében adja be a védőoltást, ezért egymillió forintra bírságolta praxisát az illetékes kormányhivatal. Jogi útra tereli az ügyet. 2021. március. 17. 23:03 A bírság után sem hajlandó oltani az erdőkertesi háziorvos Összeült kedd délután az Országgyűlés, ahol a napirend előtti felszólalások két részre szakadtak: az ellenzék szidta a kormány víruskezelését, a kormánypárt pedig szidta az ellenzéket, amiért változtatja a véleményét. Rétvári Bence azt kérte, ne a híreket olvassák az ellenzéki képviselők, hanem a kommenteket alattuk. 2021. március. 16. 15:07 Vadai Ágnes: Ha oltásellenesek lennénk, vigyázzba állnánk ennek a bénázásnak Gulyás Gergely miniszter a Facebookon reagált: azt írta, álhír, hogy a kormány az ország egyes területeire vonatkozó korlátozásokra, illetve lezárásokra készül. ","shortLead":"Rosszak a járványszámok, nem kizárt, hogy eltérő szabályokat vezetnek be az országban. Rosszak a járványszámok, nem kizárt, hogy eltérő szabályokat vezetnek be az országban. Gulyás Gergely miniszter a Facebookon reagált: azt írta, álhír, hogy a kormány az ország egyes területeire vonatkozó korlátozásokra, illetve lezárásokra készül. 2021. március. 17. 15:38 Index: Húsvétig biztos nem lesz nyitás, de még megyénkénti zárás is jöhet