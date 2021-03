Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55e8951e-7fa9-4f5c-ade4-7500ca211340","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hollandiai Tilburgban a Tesla Model X és S típusokat szerelték össze.","shortLead":"A hollandiai Tilburgban a Tesla Model X és S típusokat szerelték össze.","id":"20210323_Leepiti_elso_europai_uzemet_a_Tesla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55e8951e-7fa9-4f5c-ade4-7500ca211340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5419c47-bd2f-48b3-a1d4-d3cc0bdde5ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_Leepiti_elso_europai_uzemet_a_Tesla","timestamp":"2021. március. 23. 09:41","title":"Leépíti első európai üzemét a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Jelentősen súlyosbította a Győri Ítélőtábla annak a férfinak a büntetését, akit korábban felfüggesztett börtönre ítéltek, mert ruhán keresztül megsimogatta egy kislány nemi szervét. 