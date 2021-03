Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31bbaf12-6b64-46b3-89ff-61dddbe23afa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Vírusinfóban a hallgatók kérdéseire válaszolnak. ","shortLead":"A Vírusinfóban a hallgatók kérdéseire válaszolnak. ","id":"20210317_virusinfo_rovat_kossuth_radio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31bbaf12-6b64-46b3-89ff-61dddbe23afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa94fb3d-134c-490b-8005-04ac036c28fb","keywords":null,"link":"/elet/20210317_virusinfo_rovat_kossuth_radio","timestamp":"2021. március. 17. 18:09","title":"Műsort kap a Kossuth rádióban Merkely Béla és Szlávik János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors szerint a színésznőt nem érik el a közeli barátai.","shortLead":"A Bors szerint a színésznőt nem érik el a közeli barátai.","id":"20210318_Torocsik_Mari_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5811ff2e-9485-4dae-bb68-a0e07544dd41","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Torocsik_Mari_korhaz","timestamp":"2021. március. 18. 10:16","title":"Nemzeti Színház: Törőcsik Mari kórházban van, állapota kielégítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes Ferenc pápának is üzent.","shortLead":"Az énekes Ferenc pápának is üzent.","id":"20210316_Kepmutatassal_vadolja_a_Vatikant_Elton_John","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b038e9b-449b-4cc5-b084-3c1598f5fadf","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Kepmutatassal_vadolja_a_Vatikant_Elton_John","timestamp":"2021. március. 16. 16:47","title":"Képmutatással vádolja a Vatikánt Elton John","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b524ec-8520-4d28-83ff-3f68a84a2902","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem eresztette bő lére a mondanivalóját.","shortLead":"Nem eresztette bő lére a mondanivalóját.","id":"20210317_munkakerulok_jakab_peter_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6b524ec-8520-4d28-83ff-3f68a84a2902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1224edc-8a4c-4112-b7e6-45d0263b1519","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_munkakerulok_jakab_peter_parlament","timestamp":"2021. március. 17. 21:10","title":"Üzenetet hagyott a kormánynak Jakab Péter a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f12e89-4a7c-4d64-bcaf-05dfe2f8ed9e","c_author":"Fülöp Norbert","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Amikor saját megtakarításból vásárol valaki nyaralót vagy hétvégi házat, akkor nemigen foglalkozik azzal, hogy mi szerepel – nyaraló, üdülő, hétvégi ház stb. – fő rendeltetési jellegként a tulajdoni lapon. Pedig a dolog ebben az esetben is lényeges, ám ha hitelből finanszíroznánk a vásárlást, akkor akár ezen állhat vagy bukhat a dolog. A Bankmonitor.hu szakértői ezért pontokba szedték, hogy mire kell mindenképp felkészülni.","shortLead":"Amikor saját megtakarításból vásárol valaki nyaralót vagy hétvégi házat, akkor nemigen foglalkozik azzal, hogy mi...","id":"20210318_hitel_nyaralo_ingatlanvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5f12e89-4a7c-4d64-bcaf-05dfe2f8ed9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cbed79-b697-4108-b0d3-d9bdd27aece7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210318_hitel_nyaralo_ingatlanvasarlas","timestamp":"2021. március. 18. 07:10","title":"Hét dolog, amit tudnia kell, ha hitelből venne nyaralót vagy hétvégi házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3446ec7f-2bb1-4bf1-82c4-a2cabb6182f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az autós forgalom elől várhatóan június közepén zárják le a hidat.","shortLead":"Az autós forgalom elől várhatóan június közepén zárják le a hidat.","id":"20210317_lanchid_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3446ec7f-2bb1-4bf1-82c4-a2cabb6182f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd554dc7-4b96-4167-a5c1-b4c1452c4467","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210317_lanchid_felujitas","timestamp":"2021. március. 17. 08:59","title":"Kezdődik a Lánchíd felújítása, délutántól már nem lehet átsétálni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hajdanán strand volt, ma már magánterület.","shortLead":"Hajdanán strand volt, ma már magánterület.","id":"20210317_Szinte_a_medert_is_lebetonoztak_Csopakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e91b449-100d-4d6a-96e1-90aa1288746e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210317_Szinte_a_medert_is_lebetonoztak_Csopakon","timestamp":"2021. március. 17. 13:31","title":"Szinte a medret is lebetonozták Csopakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd0bbe7-da25-4260-9330-c391a141df67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Baikal-GVD névre keresztelték az oroszok azt az űrtávcsövet, ami az ismert világegyetem legkisebb részecskéi, a neutrínók után kutat majd.","shortLead":"Baikal-GVD névre keresztelték az oroszok azt az űrtávcsövet, ami az ismert világegyetem legkisebb részecskéi...","id":"20210318_oroszorszar_bajkal_to_urkutatas_neutrino","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbd0bbe7-da25-4260-9330-c391a141df67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbed01f-7bdb-41c9-8b08-3aeb9b3f6de8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_oroszorszar_bajkal_to_urkutatas_neutrino","timestamp":"2021. március. 18. 09:03","title":"A világ legmélyebb tavába telepített űrtávcsövet Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]