Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"411 000 forint volt a bruttó átlagbér Központi Statisztikai Hivatal szerda reggeli közlése alapján, ami nettó 273 300 forint átlagos havi jövedelmet jelentett a munkavállalók számára. A Bank360 számításai alapján ez akár 23 millió forintos lakáshitel felvételét is lehetővé teszi.","shortLead":"411 000 forint volt a bruttó átlagbér Központi Statisztikai Hivatal szerda reggeli közlése alapján, ami nettó 273 300...","id":"20210401_Mekkora_lakashitelt_lehet_felvenni_a_legujabb_atlagber_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b16fe5-923a-4d10-a9ad-ae26defaed27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_Mekkora_lakashitelt_lehet_felvenni_a_legujabb_atlagber_mellett","timestamp":"2021. április. 01. 17:07","title":"Mekkora lakáshitelt lehet felvenni a legújabb átlagbér mellett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30ef215-4c8a-43bd-af96-ec674da2ec02","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Senki sem szeret bíróságra járni – ebben valószínűleg megegyezhetünk. Hiszen ki akar pereskedni? Az nemcsak idő-, hanem pénzigényes procedúra, ráadásul a kimenetele is rendkívül bizonytalan. Így legfeljebb csak akkor lépünk be egy tárgyalóterembe, ha mindenképpen szükséges. Szerencsére ma már van mód arra, hogy elkerüljük a sok esetben több évig elhúzódó bírósági eljárást, annál összehasonlíthatatlanul rövidebb idő, akár néhány hét vagy hónap alatt megnyugtatóan rendezhetjük jogvitánkat.","shortLead":"Senki sem szeret bíróságra járni – ebben valószínűleg megegyezhetünk. Hiszen ki akar pereskedni? Az nemcsak idő-, hanem...","id":"mokk_20210331_Gyorsan_akar_pontot_tenni_jogvitaja_vegere_Per_helyett_van_mas_megoldas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f30ef215-4c8a-43bd-af96-ec674da2ec02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5542f36-0456-43fa-a918-530dda5b52cc","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20210331_Gyorsan_akar_pontot_tenni_jogvitaja_vegere_Per_helyett_van_mas_megoldas","timestamp":"2021. március. 31. 07:30","title":"Gyorsan akar pontot tenni jogvitája végére? Per helyett van más megoldás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány áldozatai között az első két helyen a dializált és a vesetranszplantált betegek állnak, így a szervátültetetteket világszerte az extrém veszélyeztetettek csoportjába sorolják.","shortLead":"A koronavírus-járvány áldozatai között az első két helyen a dializált és a vesetranszplantált betegek állnak...","id":"20210331_szervatultetes_vakcina_oltas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c05c21-4e27-424f-92a1-a0a7f161a85e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_szervatultetes_vakcina_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 31. 10:33","title":"A szervátültetettek 45 százaléka még mindig nem kapott oltást, holott nagy szükségük lenne rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac52c2f6-231b-4b46-b540-c6dd71fead43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobiljairól és egyéb okoseszközeiről ismert Xiaomi vezére kedden jelentette be, hogy a vállalat belép az elektromos autók piacára.","shortLead":"A mobiljairól és egyéb okoseszközeiről ismert Xiaomi vezére kedden jelentette be, hogy a vállalat belép az elektromos...","id":"20210330_xiaomi_elektromos_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac52c2f6-231b-4b46-b540-c6dd71fead43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9c5e0b-7ce4-4cd6-98d2-46ac7d6f093b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_xiaomi_elektromos_auto","timestamp":"2021. március. 30. 18:30","title":"Belép az autópiacra a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5d16fc-176b-42af-a191-924a430cb4cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közös mélytengeri internetkábelek kialakítását tervezi a Facebook. A fejlesztéssel ázsiai országoknak biztosítanának hozzáférést a stabilabb vezetékes hálózathoz.","shortLead":"Közös mélytengeri internetkábelek kialakítását tervezi a Facebook. A fejlesztéssel ázsiai országoknak biztosítanának...","id":"20210331_facebook_melytengeri_kabel_java_tenger_azsia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a5d16fc-176b-42af-a191-924a430cb4cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c697b43-0277-4a04-afb5-676ebb853d02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_facebook_melytengeri_kabel_java_tenger_azsia","timestamp":"2021. március. 31. 11:03","title":"3000 km-es internetkábeleket húz ki a tenger mélyén a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7aaeccb-d14f-470c-b41f-cc8fdc48b20f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy forrásból 1,2 milliárdot a Magyar Művészeti Akadémiának is találtak.","shortLead":"Egy forrásból 1,2 milliárdot a Magyar Művészeti Akadémiának is találtak.","id":"20210401_gazdasagvedelmi_alap_atcsoportositas_modern_varosok_magyar_falu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7aaeccb-d14f-470c-b41f-cc8fdc48b20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433d017f-a9fb-4511-9a57-ecdb086c45db","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_gazdasagvedelmi_alap_atcsoportositas_modern_varosok_magyar_falu","timestamp":"2021. április. 01. 09:50","title":"Vasút helyett katolikus kongresszus, falu helyett város – a kormány ismét pénzeket csoportosított át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f1eeee-09ce-4fd7-b01c-b807a7c8ee61","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Orbán Viktor és a Fidesz elemi érdekévé vált a Mol túlélése és üzleti virágzása, miután a kormánypárthoz lojális emberekkel feltöltött két közérdekű vagyonkezelő alapítvány a legnagyobb tulajdonosok közé került a vállalatban.","shortLead":"Orbán Viktor és a Fidesz elemi érdekévé vált a Mol túlélése és üzleti virágzása, miután a kormánypárthoz lojális...","id":"202113__a_mol_utkeresese__osszefonodasok__hatalomatmentes__olajozottan_mukodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f1eeee-09ce-4fd7-b01c-b807a7c8ee61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2dc30e-02b2-4430-b9a8-ce2434c39503","keywords":null,"link":"/360/202113__a_mol_utkeresese__osszefonodasok__hatalomatmentes__olajozottan_mukodik","timestamp":"2021. április. 01. 07:00","title":"Orbánék megágyaztak maguknak a Molban, kormányváltás után is irányíthatnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keleti vakcinák viszont megóvták 600 ezer magyar ember életét – mondta egy rádióinterjúban, miközben lakosságarányos elhalálozásban Magyarország a legrosszabbul teljesítők között kullog Európában, egy sor olyan állam mögött, ahova semmiféle keleti vakcina nem jutott.



","shortLead":"A keleti vakcinák viszont megóvták 600 ezer magyar ember életét – mondta egy rádióinterjúban, miközben lakosságarányos...","id":"20210330_koronavirus_jarvanyhelyzet_oltas_vakcina_lazar_janos_brusszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ea735f-6303-49ef-a0d1-ace0c4eaad79","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_koronavirus_jarvanyhelyzet_oltas_vakcina_lazar_janos_brusszel","timestamp":"2021. március. 30. 18:54","title":"Lázár János szerint a nyugati vakcinák hiánya okozta 20 ezer magyar halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]