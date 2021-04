Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alig több mint feleannyian akarnak a kaposvári egyetemen színésznek tanulni, mint az előző években.","shortLead":"Alig több mint feleannyian akarnak a kaposvári egyetemen színésznek tanulni, mint az előző években.","id":"20210330_A_Vidnyanszkyfele_kaposvari_szineszkepzesre_is_sokkal_kevesebben_jelentkeztek_iden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8df1593-7f8f-44c9-a208-5b5acab7bc32","keywords":null,"link":"/elet/20210330_A_Vidnyanszkyfele_kaposvari_szineszkepzesre_is_sokkal_kevesebben_jelentkeztek_iden","timestamp":"2021. március. 30. 10:48","title":"A Vidnyánszky-féle, kaposvári színészképzésre is sokkal kevesebben jelentkeztek idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac52c2f6-231b-4b46-b540-c6dd71fead43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobiljairól és egyéb okoseszközeiről ismert Xiaomi vezére kedden jelentette be, hogy a vállalat belép az elektromos autók piacára.","shortLead":"A mobiljairól és egyéb okoseszközeiről ismert Xiaomi vezére kedden jelentette be, hogy a vállalat belép az elektromos...","id":"20210330_xiaomi_elektromos_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac52c2f6-231b-4b46-b540-c6dd71fead43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9c5e0b-7ce4-4cd6-98d2-46ac7d6f093b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_xiaomi_elektromos_auto","timestamp":"2021. március. 30. 18:30","title":"Belép az autópiacra a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba7d5f0-eab6-465c-9e5c-25afda42f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"5000 eurót kapott volna, ha nem érik tetten. A történtek miatt két orosz diplomatát is kiutasított az olasz külügyminisztérium. Az utóbbi időben egymást érik a hasolnló lelepleződések.","shortLead":"5000 eurót kapott volna, ha nem érik tetten. A történtek miatt két orosz diplomatát is kiutasított az olasz...","id":"20210331_olasz_kapitany_kemkedes_orosz_diplomatak_kiutasitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ba7d5f0-eab6-465c-9e5c-25afda42f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345ef579-df7c-4af1-82a0-2aa4a217ae2b","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_olasz_kapitany_kemkedes_orosz_diplomatak_kiutasitasa","timestamp":"2021. március. 31. 16:29","title":"Oroszországnak kémkedő tengerésztisztet fogtak el Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95aa95ae-6198-4056-b085-2a2ca187f98d","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Komoly tévedés, hogy az igazság kimondása az egészségügyről pánikot kelt – állítja Szijjártó László, a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei elnöke. A gyermekgyógyász szerint a magyar egészségügyet jelenleg azok az orvosok és ápolók tartják össze, akikben mélységes hivatástudat van. Több évtizedes hollandiai tapasztalattal a háta mögött úgy látja, a magyar egészségügy a hatvan-nyolcvan évvel ezelőtti tradíciók mentén, hierarchikus rendszerben működik, ez is magyarázza a tragikus halálozási adatokat. ","shortLead":"Komoly tévedés, hogy az igazság kimondása az egészségügyről pánikot kelt – állítja Szijjártó László, a Magyar Orvosi...","id":"20210331_szijjarto_laszlo_nagyinterju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95aa95ae-6198-4056-b085-2a2ca187f98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cba5600-7fb8-4144-9795-39218bbc7c6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_szijjarto_laszlo_nagyinterju","timestamp":"2021. március. 31. 11:05","title":"Szijjártó László: \"Magyarországon senki nem fogja észrevenni, ha összeomlik az egészségügyi rendszer\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03055241-44f1-4d57-a619-d70d53574107","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadásban négyen vesztették életüket. ","shortLead":"A támadásban négyen vesztették életüket. ","id":"20210401_Lovoldozes_volt_Kaliforniaban_egy_gyermek_is_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03055241-44f1-4d57-a619-d70d53574107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669309ce-42c1-40d0-acbe-b235034d2560","keywords":null,"link":"/vilag/20210401_Lovoldozes_volt_Kaliforniaban_egy_gyermek_is_meghalt","timestamp":"2021. április. 01. 06:49","title":"Lövöldözés volt egy kaliforniai irodaházban, egy gyerek is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Parma elleni meccs közben hagyta el a száját egy káromkodás.","shortLead":"A Parma elleni meccs közben hagyta el a száját egy káromkodás.","id":"20210330_eltiltas_Buffon_istenkaromlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bae135-c831-49bc-94f2-5f3e7ba5cc2f","keywords":null,"link":"/elet/20210330_eltiltas_Buffon_istenkaromlas","timestamp":"2021. március. 30. 19:52","title":"Eltiltották Buffont istenkáromlás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook első körben az androidos eszközökre elérhető alkalmazásba teszi bele a hírfolyamot megújító újdonságát, de hamarosan az iPhone-okra is megérkezik majd.","shortLead":"A Facebook első körben az androidos eszközökre elérhető alkalmazásba teszi bele a hírfolyamot megújító újdonságát, de...","id":"20210331_facebook_hirfolyam_algoritmus_beallitasok_szemelyre_szabott_tartalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ff9448-d5ee-4252-a778-7811937d3078","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_facebook_hirfolyam_algoritmus_beallitasok_szemelyre_szabott_tartalom","timestamp":"2021. március. 31. 19:03","title":"Új funkciót kap a mobilos Facebook, személyesebb lesz tőle a hírfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarországon, Európában és az egész világon emelkedik a császármetszések aránya – derül ki Boros Julianna Császármetszések növekvő trendje a világban és Magyarországon című tanulmányából. ","shortLead":"Magyarországon, Európában és az egész világon emelkedik a császármetszések aránya – derül ki Boros Julianna...","id":"202112_csaszarmetszeses_trendek_kevesebbhagyomanyos_szules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d259d15-f204-415f-ba4d-50f57db2c316","keywords":null,"link":"/360/202112_csaszarmetszeses_trendek_kevesebbhagyomanyos_szules","timestamp":"2021. március. 30. 13:00","title":"Egyre gyakoribb a császármetszés a világon, Magyarországon különösen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]