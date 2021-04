Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fa54205-951e-4ef6-a40b-4632b29ed78a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadó rokonszenvezett egy szélsőséges szervezettel, korábban nem került a hatóságok látókörébe.","shortLead":"A támadó rokonszenvezett egy szélsőséges szervezettel, korábban nem került a hatóságok látókörébe.","id":"20210403_capitoliumi_tamadas_elkoveto_washington","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fa54205-951e-4ef6-a40b-4632b29ed78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ea7572-c646-4c61-8771-6cb38ade54a3","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_capitoliumi_tamadas_elkoveto_washington","timestamp":"2021. április. 03. 13:43","title":"Egy 25 éves férfi volt a capitoliumi támadás elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Heteken belül bevezetik az új szabályokat.","shortLead":"Heteken belül bevezetik az új szabályokat.","id":"20210404_Nemetorszagban_teszt_nelkul_mehetnek_majd_peldaul_fodraszhoz_az_oltottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b810c77-6dc9-492f-a87f-e1f34c3d5b13","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Nemetorszagban_teszt_nelkul_mehetnek_majd_peldaul_fodraszhoz_az_oltottak","timestamp":"2021. április. 04. 13:51","title":"Németországban teszt nélkül mehetnek majd például fodrászhoz az oltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a58876a-4999-4b7d-ba17-c89c0e9049d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még az élelmiszerboltokban és a gyógyszertárakban is csökkent a forgalom márciusban.","shortLead":"Még az élelmiszerboltokban és a gyógyszertárakban is csökkent a forgalom márciusban.","id":"20210405_Ket_szamjegyu_a_visszaeses_a_boltoknal_a_lezarasok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a58876a-4999-4b7d-ba17-c89c0e9049d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02df2768-4575-430f-9540-26103ec843e0","keywords":null,"link":"/kkv/20210405_Ket_szamjegyu_a_visszaeses_a_boltoknal_a_lezarasok_miatt","timestamp":"2021. április. 05. 09:52","title":"Két számjegyű a visszaesés a boltoknál a lezárások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Ünnepi Nagyítás-fotógalériánkat láthatják. ","shortLead":"Ünnepi Nagyítás-fotógalériánkat láthatják. ","id":"20210404_Nagyitas_husvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43974fd4-8d2a-48a5-a218-c619606501fb","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210404_Nagyitas_husvet","timestamp":"2021. április. 04. 17:00","title":"Ferenc pápától Balog Zoltánig - Húsvét koronavírus idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Május első felében „küldjük” oltóanyagot, a külügyminiszter szerint addigra nálunk már lesz annyi vakcina, hogy mindenkit be tudjanak oltani.","shortLead":"Május első felében „küldjük” oltóanyagot, a külügyminiszter szerint addigra nálunk már lesz annyi vakcina...","id":"20210403_szijjarto_magyarorszag_vakcina_csehorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1889c9-6e5f-467d-ae88-cfbd48e7417c","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_szijjarto_magyarorszag_vakcina_csehorszag","timestamp":"2021. április. 03. 15:21","title":"Szijjártó: Magyarország 40 ezer vakcinát ad Csehországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint egy év után kinyitott az első színház New Yorkban.","shortLead":"Több mint egy év után kinyitott az első színház New Yorkban.","id":"20210404_Ovacioval_unnepeltek_az_elso_eloadast_a_Broadwayen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8effb3f-af84-4bdf-9337-220427bd0cb2","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Ovacioval_unnepeltek_az_elso_eloadast_a_Broadwayen","timestamp":"2021. április. 04. 11:50","title":"Álló ovációval ünnepelték az első színházi előadást a Broadwayen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszavának adott interjút Erdei Anna akadémikus, akinek fő kutatási területe a sejtes immunológia.","shortLead":"A Népszavának adott interjút Erdei Anna akadémikus, akinek fő kutatási területe a sejtes immunológia.","id":"20210403_Immunologus_Iden_meg_nem_nyaralhatunk_felszabadultan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acffdec0-161c-4f7b-bf55-cab88379a337","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_Immunologus_Iden_meg_nem_nyaralhatunk_felszabadultan","timestamp":"2021. április. 03. 16:46","title":"Immunológus: Idén még nem nyaralhatunk felszabadultan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75eb004-709a-40d9-9bf4-51ed36257759","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A március újabb lezárásokat hozott, Nagy Feró Kossuth-díjas lett, a virágárusok munkáját pedig maga Orbán Viktor díjazta. Ismét maratoni időt töltöttünk a monitorok előtt, pedig a maraton sokkal jobban cseng, ha futásról van szó. Visszatekintünk az elmúlt hónap cikkeire az Élet + Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"A március újabb lezárásokat hozott, Nagy Feró Kossuth-díjas lett, a virágárusok munkáját pedig maga Orbán Viktor...","id":"20210403_Aranyeso_dijeso_es_nehany_kiralyi_kezigranat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f75eb004-709a-40d9-9bf4-51ed36257759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78fa7ab0-e403-4586-92bf-d9cd236e1bd6","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Aranyeso_dijeso_es_nehany_kiralyi_kezigranat","timestamp":"2021. április. 03. 17:00","title":"Aranyeső, díjeső és néhány királyi kézigránát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]