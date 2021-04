Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22524960-4eee-4a16-b21d-0f7bacb154c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összkerékhajtású hibrid Purosangue-ot előreláthatólag jövőre mutatják majd be. ","shortLead":"Az összkerékhajtású hibrid Purosangue-ot előreláthatólag jövőre mutatják majd be. ","id":"20210407_friss_kemfotokon_a_ferrari_elso_szabadidoautoja_purosangue","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22524960-4eee-4a16-b21d-0f7bacb154c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a60b82-e99f-4a9b-8af6-681b51c24c85","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_friss_kemfotokon_a_ferrari_elso_szabadidoautoja_purosangue","timestamp":"2021. április. 07. 06:41","title":"Friss kémfotókon a Ferrari első szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa8a224-f41e-4fc9-abb1-6533f17ce4fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák kancellár szerint fontos, hogy óvatosan és jó időzítéssel készítsék elő a nyitó lépéseket.","shortLead":"Az osztrák kancellár szerint fontos, hogy óvatosan és jó időzítéssel készítsék elő a nyitó lépéseket.","id":"20210407_koronavirus_jarvany_ausztria_gazdasag_ujrainditas_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baa8a224-f41e-4fc9-abb1-6533f17ce4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9935bff-0804-4a7e-9baf-c832e7556403","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_koronavirus_jarvany_ausztria_gazdasag_ujrainditas_nyitas","timestamp":"2021. április. 07. 05:28","title":"Májusi, óvatos újraindításra készül Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Dárdai Pál mellett dolgozó kapusedző azt tanácsolta a szivárványcsaládok mellett kiálló labdarúgónak, hogy maradjon a sportnál, ne fogalmazzon meg semmilyen álláspontot közéleti, társadalompolitikai kérdésekben. A szavai sok Hertha-szurkolónak nem tetszettek.","shortLead":"A Dárdai Pál mellett dolgozó kapusedző azt tanácsolta a szivárványcsaládok mellett kiálló labdarúgónak, hogy maradjon...","id":"20210406_petry_zsolt_gulacsi_peter_szivarvanycsalad_interju_hertha_bsc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d87e30-ada7-4d3a-9af0-7fdcf4f45742","keywords":null,"link":"/elet/20210406_petry_zsolt_gulacsi_peter_szivarvanycsalad_interju_hertha_bsc","timestamp":"2021. április. 06. 09:13","title":"A Gulácsi kiállásáról nyilatkozó Petry Zsolt bizonyos kérdésekben árnyaltabban fogalmazna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d451f471-3297-4aab-aedf-4827b73e852e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkóp ezúttal a Hattyú csillagképben látható Fátyol-ködöt vette górcső alá, az arról készített felvételt nemrég osztotta meg a NASA.","shortLead":"A Hubble űrteleszkóp ezúttal a Hattyú csillagképben látható Fátyol-ködöt vette górcső alá, az arról készített felvételt...","id":"20210406_nasa_hubble_urteleszkop_fatyol_kod_szupernova_robbanas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d451f471-3297-4aab-aedf-4827b73e852e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89f3c99-bbb2-4032-a7d6-663cb149e4e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_nasa_hubble_urteleszkop_fatyol_kod_szupernova_robbanas","timestamp":"2021. április. 06. 11:33","title":"2100 fényévre nézett el a Hubble űrteleszkóp, gyönyörű fotót készített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hitelkeretet ad Magyarország Tádzsikisztánnak és konzulátust is nyitottak.","shortLead":"Hitelkeretet ad Magyarország Tádzsikisztánnak és konzulátust is nyitottak.","id":"20210407_Szijjarto_Peter_tadzsik_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c4b926-83cd-4811-9856-e57e0aa450bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210407_Szijjarto_Peter_tadzsik_magyar","timestamp":"2021. április. 07. 17:25","title":"Szijjártó Péter új lendületet adna a tádzsik–magyar kapcsolatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7f44a8-788b-4478-8537-85cfdc868f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határozatot Pintér Sándor belügyminiszter jegyzi.","shortLead":"A határozatot Pintér Sándor belügyminiszter jegyzi.","id":"20210406_boltok_uzletek_nyitas_rendelet_magyar_kozlony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e7f44a8-788b-4478-8537-85cfdc868f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197b90de-1cd2-4db8-b143-8caf02e6c480","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_boltok_uzletek_nyitas_rendelet_magyar_kozlony","timestamp":"2021. április. 06. 20:15","title":"Megjelent az újranyitásról szóló rendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a06e37-4f69-4041-97a4-eb7fe3740a5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeméremsértés miatt indítottak eljárást ellene.\r

\r

","shortLead":"Szeméremsértés miatt indítottak eljárást ellene.\r

\r

","id":"20210406_A_nemi_szervet_mutogatta_repules_kozben_a_Southwest_Airlines_egyik_volt_pilotaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2a06e37-4f69-4041-97a4-eb7fe3740a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72ea9a9-e042-4da4-b1e6-8b46de3b60e9","keywords":null,"link":"/elet/20210406_A_nemi_szervet_mutogatta_repules_kozben_a_Southwest_Airlines_egyik_volt_pilotaja","timestamp":"2021. április. 06. 09:47","title":"A nemi szervét mutogatta repülés közben a Southwest Airlines egyik volt pilótája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c42782e-6d61-47c3-a02c-2854da3a4722","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A felek egymásra mutogatnak, az áldozatok száma bizonytalan, de az biztos, hogy már rengetegen meghaltak.","shortLead":"A felek egymásra mutogatnak, az áldozatok száma bizonytalan, de az biztos, hogy már rengetegen meghaltak.","id":"20210406_etiopia_szomalia_szaznal_tobb_lehet_a_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c42782e-6d61-47c3-a02c-2854da3a4722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f998616-00a1-4029-ae67-c5abc0171dc3","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_etiopia_szomalia_szaznal_tobb_lehet_a_halott","timestamp":"2021. április. 06. 22:05","title":"Száznál többen is meghalhattak már egy Etiópiában fellángoló újabb apró polgárháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]