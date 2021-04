Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aea3c672-b20f-445b-93e1-158464920b7c","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Főként a koronavírusról szólt az Országgyűlés hétfői ülésnapja is: az ellenzék a kormányt teszi felelőssé a járványadatokért, a kormánypárti képviselők viszont az ellenzék „oltásellenességére” mutogattak a parlamentben.","shortLead":"Főként a koronavírusról szólt az Országgyűlés hétfői ülésnapja is: az ellenzék a kormányt teszi felelőssé...","id":"20210412_parlament_04_12","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aea3c672-b20f-445b-93e1-158464920b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3d71d4-0182-4773-89ce-3e01ef07af38","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_parlament_04_12","timestamp":"2021. április. 12. 17:05","title":"Tordai megkérdezte, miért időszerű a nyitás, mire megkapta, hogy az orosz vakcina ellen kampányolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927aa89e-4127-46f2-b925-1c11f7b3f693","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is a járvány harmadik hullámában van az ország.","shortLead":"Továbbra is a járvány harmadik hullámában van az ország.","id":"20210411_Nem_csokken_a_jarvany_veget_elorejelzo_orokitoanyag_mennyisege_a_szennyvizekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=927aa89e-4127-46f2-b925-1c11f7b3f693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040b93f8-7d3d-475e-8a05-40afe616e5ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_Nem_csokken_a_jarvany_veget_elorejelzo_orokitoanyag_mennyisege_a_szennyvizekben","timestamp":"2021. április. 11. 17:15","title":"A járvány végét jelezné, de nem csökken az örökítőanyag mennyisége a szennyvizekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a hivatalosan nem igazolt esetekkel együtt minimum 2 millióan megfertőződtek Magyarországon.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a hivatalosan nem igazolt esetekkel együtt minimum 2 millióan megfertőződtek...","id":"20210412_Merkely_Bela_oltas_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ae86ee-9faa-4ff4-9690-70f20c9b49a2","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Merkely_Bela_oltas_jarvany","timestamp":"2021. április. 12. 12:20","title":"Merkely: 5 millió embert kell beoltani, hogy a járvány ne térjen vissza szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e755b731-501e-4c20-848b-2c4e36748329","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy globális kezdeményezés szerint nem csak a hulladékon és a kibocsátáson, de a költségeken is sokat spórolhatnak a kórházak a fenntarthatóbb gyakorlatokkal. A kórházakban és a klinikákon keletkezik ugyanis a legtöbb egyszer használatos műanyaghulladék. ","shortLead":"Egy globális kezdeményezés szerint nem csak a hulladékon és a kibocsátáson, de a költségeken is sokat spórolhatnak...","id":"20210412_A_vilagjarvany_okozta_kihivasok_ellenere_is_probal_az_egeszsegugy_csokkenteni_a_kibocsatasan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e755b731-501e-4c20-848b-2c4e36748329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90c965d-94f0-4599-9935-3eb1c161bdd0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210412_A_vilagjarvany_okozta_kihivasok_ellenere_is_probal_az_egeszsegugy_csokkenteni_a_kibocsatasan","timestamp":"2021. április. 12. 18:20","title":"Azzal is csökkenne a károsanyag-kibocsátás, ha megkérdeznék a kórházakban, mit kér enni a beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Természetesen van oka a szerény hatótávnak.","shortLead":"Természetesen van oka a szerény hatótávnak.","id":"20210412_Alig_150_kilometeres_hatotavu_Model_3ast_is_arul_a_Tesla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5897b709-0803-43bb-a852-40c1505f71f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_Alig_150_kilometeres_hatotavu_Model_3ast_is_arul_a_Tesla","timestamp":"2021. április. 12. 09:54","title":"Alig 150 kilométeres hatótávú Model 3-ast is árul a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b151d9f-ea98-4023-853c-6c720e1aa7cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fának csapódott egy hamis rendszámú BMW Zwieselnél, egy fiatal férfi és egy nő meghalt. A rendőrség próbálta megállítani az autót a baleset előtt, de a sofőr elhajtott.","shortLead":"Fának csapódott egy hamis rendszámú BMW Zwieselnél, egy fiatal férfi és egy nő meghalt. A rendőrség próbálta...","id":"20210412_halalos_baleset_bajororszag_autos_uldozes_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b151d9f-ea98-4023-853c-6c720e1aa7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d424863-8503-43c1-811e-7983d5cf497d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_halalos_baleset_bajororszag_autos_uldozes_magyar","timestamp":"2021. április. 12. 18:07","title":"Hét magyar szenvedett súlyos balesetet Németországban egy autós üldözés után, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72f10a-c8e4-42ce-a840-46601d22b645","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cseh államfőnek lábfájdalmai vannak, ami nehezíti a járást.","shortLead":"A cseh államfőnek lábfájdalmai vannak, ami nehezíti a járást.","id":"20210411_Toloszekbe_kenyszerul_a_cukorbeteg_Milos_Zeman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb72f10a-c8e4-42ce-a840-46601d22b645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d471239-b6ad-41e0-aaa6-2d7683e2332c","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_Toloszekbe_kenyszerul_a_cukorbeteg_Milos_Zeman","timestamp":"2021. április. 11. 16:10","title":"Tolószékbe kényszerül a cukorbeteg Milos Zeman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec50529d-8f17-4e25-a2c5-e7f0702bed10","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az engedélyezéssel kapcsolatban egyelőre nincs időpont.","shortLead":"Az engedélyezéssel kapcsolatban egyelőre nincs időpont.","id":"20210412_Ausztria_is_dontott_a_Szputnyik_importjarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec50529d-8f17-4e25-a2c5-e7f0702bed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e998140a-a096-4572-be58-4a84c787f86c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210412_Ausztria_is_dontott_a_Szputnyik_importjarol","timestamp":"2021. április. 12. 13:47","title":"Ausztria is döntött a Szputnyik importjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]