Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f1c5f2e4-dd04-4e04-bb4d-18628bc36d23","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A magyar kutatók 4744 fertőzött beteg gyomorbiopsziás mintáját vizsgálták meg, hogy kiderüljön, a betegek gyógyszerfogyasztása milyen összefüggésben van a rezisztencia gyakoriságával.","shortLead":"A magyar kutatók 4744 fertőzött beteg gyomorbiopsziás mintáját vizsgálták meg, hogy kiderüljön, a betegek...","id":"20210422_rost_gergely_rezisztens_bakteriumok_terjedese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1c5f2e4-dd04-4e04-bb4d-18628bc36d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa149617-87dd-40f4-87e3-73ef126d1708","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_rost_gergely_rezisztens_bakteriumok_terjedese","timestamp":"2021. április. 22. 19:03","title":"Új modellt állított fel a rezisztens baktériumok terjedésére Röst Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor ezt a nyitás következő lépéseivel együtt jelentette be.","shortLead":"Orbán Viktor ezt a nyitás következő lépéseivel együtt jelentette be.","id":"20210423_Itthon_is_beolthatok_a_1618_ev_kozottiek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb18ac6-0ab4-4a6c-b5da-d0e92223c7ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_Itthon_is_beolthatok_a_1618_ev_kozottiek","timestamp":"2021. április. 23. 08:27","title":"Itthon is beolthatók a 16–18 év közöttiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korózs Lajos bizottsági elnök szerint februárban a belügyminiszter ezt a napot jelölte meg, tárcája reggel mégis lemondta a részvételét a meghallgatáson.","shortLead":"Korózs Lajos bizottsági elnök szerint februárban a belügyminiszter ezt a napot jelölte meg, tárcája reggel mégis...","id":"20210422_pinter_sandor_belugyminiszter_fidesz_kdbp_nepjoleti_bizottsag_meghallgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597dfc11-ad72-46d4-842b-34b1ebbabe66","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_pinter_sandor_belugyminiszter_fidesz_kdbp_nepjoleti_bizottsag_meghallgatas","timestamp":"2021. április. 22. 13:19","title":"Nem ment el Pintér Sándor a bizottsági meghallgatásra, ahol a járványkezelésről kérdezték volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f2d6aa-1376-417e-833c-915546e95402","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy jól megtervezett napelemrendszerrel, egy energiatárolóval és hatékonyan kialakított töltési stratégiával simán elérhető egy villanyautó olcsó használata.","shortLead":"Egy jól megtervezett napelemrendszerrel, egy energiatárolóval és hatékonyan kialakított töltési stratégiával simán...","id":"20210423_aram_uzemanyag_elszamolas_ceges_koltseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45f2d6aa-1376-417e-833c-915546e95402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8f9c20-904e-4396-a152-ad46f0423876","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_aram_uzemanyag_elszamolas_ceges_koltseg","timestamp":"2021. április. 23. 12:00","title":"Nem csak fantáziaszülemény, hogy nullára jöjjön ki egy elektromos autó „üzemanyagköltsége”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ több nagy szennyező országának vezetői is ígéretet tettek a felmelegedést okozó anyagok kibocsátásának csökkentésére.","shortLead":"A világ több nagy szennyező országának vezetői is ígéretet tettek a felmelegedést okozó anyagok kibocsátásának...","id":"20210422_Biden_usa_klima","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78ec4ee-4d19-47eb-922a-ef2725d25824","keywords":null,"link":"/zhvg/20210422_Biden_usa_klima","timestamp":"2021. április. 22. 17:24","title":"Biden azt ígérte, 2030-ra megfelezik az USA károsanyag-kibocsátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2feb5d23-6a92-49bf-8363-98d6ea4f6ba5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dílernek és vásárlójának esélye sem volt a menekülésre.","shortLead":"A dílernek és vásárlójának esélye sem volt a menekülésre.","id":"20210423_godollo_butoraruhaz_parkolo_drogkereskedo_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2feb5d23-6a92-49bf-8363-98d6ea4f6ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ba3115-67d3-4232-973b-6caef54b8319","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_godollo_butoraruhaz_parkolo_drogkereskedo_video","timestamp":"2021. április. 23. 09:54","title":"Gödöllői bútoráruház parkolójában csaptak le a rendőrök a drogkereskedőre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5849b9b-5d59-40d1-baac-43139e79c4e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy a valószínűsége, hogy az idén is lesz még mini változata az aktuális iPhone-családnak. Néhány koncepciókép is kikerült arról, hogyan is fog kinézni ez a modell.","shortLead":"Nagy a valószínűsége, hogy az idén is lesz még mini változata az aktuális iPhone-családnak. Néhány koncepciókép is...","id":"20210423_apple_iphone_13_mini_renderelt_kepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5849b9b-5d59-40d1-baac-43139e79c4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3178b914-c030-4f96-8a1e-695aa6c54647","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_apple_iphone_13_mini_renderelt_kepek","timestamp":"2021. április. 23. 11:03","title":"Ilyen lehet a talán utolsó kicsi-olcsó iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Pótlóbuszra már nem kell átszállni a Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon, de 10-15 perccel növekedhet a menetidő.","shortLead":"Pótlóbuszra már nem kell átszállni a Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon, de 10-15 perccel növekedhet a menetidő.","id":"20210423_Egy_vaganyon_ujraindult_a_forgalom_Ujfehertonal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b611087-d925-47a7-b7de-b032a890359b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_Egy_vaganyon_ujraindult_a_forgalom_Ujfehertonal","timestamp":"2021. április. 23. 06:51","title":"Egy vágányon újraindult a forgalom Újfehértónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]