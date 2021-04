Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan 12 százalékkal csökkent egy év alatt az autók CO2-kibocsátása Európában.","shortLead":"Hivatalosan 12 százalékkal csökkent egy év alatt az autók CO2-kibocsátása Európában.","id":"20210423_Papiron_tenyleg_sokkal_zoldebbek_lettek_az_autok_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7684eb-116d-40cc-8e10-bcdeaadec8eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_Papiron_tenyleg_sokkal_zoldebbek_lettek_az_autok_Europaban","timestamp":"2021. április. 24. 09:13","title":"Papíron tényleg sokkal zöldebbek lettek az autók Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec567c9a-a218-40a5-b399-872941b606f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ORFK szóvivője, Gál Kristóf hangsúlyozta, hogy a járványügyi szabályok továbbra is érvényben vannak.","shortLead":"Az ORFK szóvivője, Gál Kristóf hangsúlyozta, hogy a járványügyi szabályok továbbra is érvényben vannak.","id":"20210424_gal_kristof_orfk_terasznyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec567c9a-a218-40a5-b399-872941b606f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708f2d57-d322-4a1a-89f6-18dd6be187cf","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_gal_kristof_orfk_terasznyitas","timestamp":"2021. április. 24. 13:55","title":"A rendőrség arra emlékeztet, hogy a terasznyitás után is ellenőrzik a védelmi intézkedések betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cae255-73bc-4d54-abad-40532c86a848","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiöltöznek az emberek, miután hónapokig zárva volt minden. A reméltnél jóval nagyobb a britek vásárlási kedve az adatok alapján.","shortLead":"Kiöltöznek az emberek, miután hónapokig zárva volt minden. A reméltnél jóval nagyobb a britek vásárlási kedve az adatok...","id":"20210424_Ruhak_es_sminktermekek_ezekre_koltenek_a_britek_a_kijarasi_korlatozasok_feloldasa_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73cae255-73bc-4d54-abad-40532c86a848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8936355-3045-4efa-aa4d-534e3cce9df7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210424_Ruhak_es_sminktermekek_ezekre_koltenek_a_britek_a_kijarasi_korlatozasok_feloldasa_utan","timestamp":"2021. április. 24. 16:05","title":"Ruhák és sminktermékek: ezekre költenek a britek a kijárási korlátozások enyhítése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Best FM rádió szépen terjeszkedik.","shortLead":"A Best FM rádió szépen terjeszkedik.","id":"20210425_Mfor_Radiotulajdonos_lett_Meszaros_Lorinc_regi_bizalmasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de40ab4f-f0ce-4037-8c55-c05177a84000","keywords":null,"link":"/kkv/20210425_Mfor_Radiotulajdonos_lett_Meszaros_Lorinc_regi_bizalmasa","timestamp":"2021. április. 25. 12:58","title":"Mfor: Rádiótulajdonos lett Mészáros Lőrinc régi bizalmasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c8c546-10af-44fa-a0fe-e3fde5bd357c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább folytatódik a Balinál elsüllyedt tengeralattjáró keresése.","shortLead":"Tovább folytatódik a Balinál elsüllyedt tengeralattjáró keresése.","id":"20210424_indoneziai_tengeralattjaro_oxigen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44c8c546-10af-44fa-a0fe-e3fde5bd357c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6e3e6a-6aab-4ab7-8cc3-6560388e5232","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_indoneziai_tengeralattjaro_oxigen","timestamp":"2021. április. 24. 12:26","title":"Mostanra elfogyhatott az elsüllyedt indonéziai tengeralattjáró oxigénje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792b3fad-d696-4fe7-afa6-db1499540fdb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy miért költünk tízmilliárdokat egy válsághelyzetben a vadászati világkiállításra? Litkai Gergelynek erre is van válasza. Az is kiderül, hogyan mutatná be a Duma Aktuál a történelmi vadászbaleseteket és miért kellene szerintük vezetéstechnikai pálya is a kiállításra. ","shortLead":"Hogy miért költünk tízmilliárdokat egy válsághelyzetben a vadászati világkiállításra? Litkai Gergelynek erre is van...","id":"20210423_Duma_Aktual_Vadaszati_kiallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=792b3fad-d696-4fe7-afa6-db1499540fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290c15da-b8a3-4c6d-a591-b7eb1d5d3983","keywords":null,"link":"/360/20210423_Duma_Aktual_Vadaszati_kiallitas","timestamp":"2021. április. 23. 19:00","title":"Duma Aktuál: Semjén-céllövölde és Szarvas József-pavilon is lesz a vadászati kiállításon? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75fadf47-aad7-4e94-bddd-ab2ede7942a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dinamikusan változó piacról van szó, így a „világ legnagyobb okostelefongyártója” cím sincs kőbe vésve. Azért a Samsung nem először birtokolja ezt az elismerést.","shortLead":"Dinamikusan változó piacról van szó, így a „világ legnagyobb okostelefongyártója” cím sincs kőbe vésve. Azért a Samsung...","id":"20210424_2021_q1_a_samsung_legnagyobb_okostelefongyartok_listaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75fadf47-aad7-4e94-bddd-ab2ede7942a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586bb4af-547d-4d86-a354-18e57b6985ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_2021_q1_a_samsung_legnagyobb_okostelefongyartok_listaja","timestamp":"2021. április. 24. 14:03","title":"És újra a Samsung a világ legnagyobb okostelefon-gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig nagyon magas a halálozási arány Magyarországon.","shortLead":"Még mindig nagyon magas a halálozási arány Magyarországon.","id":"20210425_205_koronavirusos_beteg_hunyt_el_vasarnapra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e6a784-d306-4258-ba7f-6dda1ea4be01","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_205_koronavirusos_beteg_hunyt_el_vasarnapra","timestamp":"2021. április. 25. 09:32","title":"205 koronavírusos beteg hunyt el vasárnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]