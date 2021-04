Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1713f4e8-3619-49f0-bf93-a991bc605ad8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Időkép felvételei szerint a Kendig-csúcson és Hajag-tetőn is elkezdett szállingózni a hó.\r

\r

","shortLead":"Az Időkép felvételei szerint a Kendig-csúcson és Hajag-tetőn is elkezdett szállingózni a hó.\r

\r

","id":"20210426_Nyugat_Magyarorszag_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1713f4e8-3619-49f0-bf93-a991bc605ad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252e7321-9369-4235-8dfc-b489fce54203","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Nyugat_Magyarorszag_havazas","timestamp":"2021. április. 26. 14:23","title":"A Bakonyban és a Kőszegi-hegységben is havazott délelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a6a129-5d53-4a36-b0a3-620dae18ac5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 70 kutató és 21 ország bevonásával készített nemzetközi tanulmány szerint 4 százalékkal csökkent az öngyilkosságok aránya a pandémia első szakaszában. Az osztrák trend megfelel a nemzetközi eredményeknek, a csökkenés nagyrészt a szociális intézkedéseknek köszönhető.



","shortLead":"Egy 70 kutató és 21 ország bevonásával készített nemzetközi tanulmány szerint 4 százalékkal csökkent az öngyilkosságok...","id":"20210426_Csokkent_az_ongyilkossagi_arany_a_pandemia_alatt_Becsben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a6a129-5d53-4a36-b0a3-620dae18ac5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da15a0fd-fa2d-4857-8a04-2615f2276eee","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Csokkent_az_ongyilkossagi_arany_a_pandemia_alatt_Becsben","timestamp":"2021. április. 26. 13:10","title":"Csökkent az öngyilkosságok aránya a járvány alatt Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Éjjel fél 12-kor jelentkezünk a percről percre tudósításunkkal a járvány miatt rendkívüli gáláról.","shortLead":"Éjjel fél 12-kor jelentkezünk a percről percre tudósításunkkal a járvány miatt rendkívüli gáláról.","id":"20210425_Es_a_gyoztes__hamarosan_atadjak_az_Oscardijakat_kovesse_velunk_eloben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df34167-f7d5-4228-9a1f-e6413b9b7540","keywords":null,"link":"/kultura/20210425_Es_a_gyoztes__hamarosan_atadjak_az_Oscardijakat_kovesse_velunk_eloben","timestamp":"2021. április. 25. 22:09","title":"És a győztes... - hamarosan átadják az Oscar-díjakat, kövesse velünk élőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679e3758-efa4-4ca8-8cb0-87d60d4e9a6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepetéskoreográfiát raktak össze és együtt táncoltak heten, a produkciót beteg barátjuk videózta a zárt ablak mögül.","shortLead":"Meglepetéskoreográfiát raktak össze és együtt táncoltak heten, a produkciót beteg barátjuk videózta a zárt ablak mögül.","id":"20210425_Flashmobot_tartottak_leukemias_baratjuk_nyiregyhazi_korhazi_ablaka_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=679e3758-efa4-4ca8-8cb0-87d60d4e9a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61de8fbd-22f1-4315-ae41-b3c552330783","keywords":null,"link":"/elet/20210425_Flashmobot_tartottak_leukemias_baratjuk_nyiregyhazi_korhazi_ablaka_alatt","timestamp":"2021. április. 25. 21:28","title":"Flashmobot tartottak leukémiás barátjuk nyíregyházi kórházi ablaka alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig 9-15 fok lehet hétfőn.","shortLead":"Alig 9-15 fok lehet hétfőn.","id":"20210426_idojaras_hetfo_hideg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347b65fe-31e2-44af-9374-4b75501c8894","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_idojaras_hetfo_hideg","timestamp":"2021. április. 26. 05:35","title":"Hűvös idővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fab2a80-54ce-4c81-a387-2f4278b49914","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 73 éves Ronnie Wood a karantén alatt másodszor küzdött meg a betegséggel.



","shortLead":"A 73 éves Ronnie Wood a karantén alatt másodszor küzdött meg a betegséggel.



","id":"20210426_Kiujult_a_rakja_a_Rolling_Stones_gitarosanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fab2a80-54ce-4c81-a387-2f4278b49914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff0f409-c52a-408d-957e-df82b39ddc3e","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Kiujult_a_rakja_a_Rolling_Stones_gitarosanak","timestamp":"2021. április. 26. 12:56","title":"Kiújult a rákja a Rolling Stones gitárosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különböző iparágak 27 vállalata nyílt levélben kérvényezte az Európai Uniónál, hogy legkésőbb 2035-tól tiltsa be az új, belső égésű motorral rendelkező autók forgalmazását.","shortLead":"Különböző iparágak 27 vállalata nyílt levélben kérvényezte az Európai Uniónál, hogy legkésőbb 2035-tól tiltsa be az új...","id":"20210426_A_Volvo_az_Uber_az_Ikea_es_meg_kettucatnyi_vallalat_2035tol_betiltatna_a_hagyomanyos_motorok_autokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2cb547-f6b8-4286-9424-b86da23aa927","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_A_Volvo_az_Uber_az_Ikea_es_meg_kettucatnyi_vallalat_2035tol_betiltatna_a_hagyomanyos_motorok_autokat","timestamp":"2021. április. 27. 04:23","title":"A Volvo, az Uber, az Ikea és még kéttucatnyi vállalat 2035-től betiltatná a hagyományos motorú autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfcf20d-7fb2-4320-a11b-8a90a4b86537","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A parlament keddi ülésén gyorsan kikristályosodott a menetrend: a Fideszből alig vett részt valaki, de három államtitkár le tudta osztani, ki magyarázza el változatos kérdésekre és kritikákra, miért oltásellenes az ellenzék.","shortLead":"A parlament keddi ülésén gyorsan kikristályosodott a menetrend: a Fideszből alig vett részt valaki, de három...","id":"20210426_parlament_ules_oltaselleneseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cfcf20d-7fb2-4320-a11b-8a90a4b86537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308c1ea8-a569-489d-b1d6-4c1171e597bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_parlament_ules_oltaselleneseg","timestamp":"2021. április. 26. 15:31","title":"Jakab Pétert rendre intették, miután fideszes hosszú hajú ficsúrnak nevezte Deutsch Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]