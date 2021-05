Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megválik a rasszista és szexista kijelentései miatt bepanaszolt oktatójától a Szegedi Tudományegyetem, 150 millió embert beoltottak már az EU-ban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megválik a rasszista és szexista kijelentései miatt bepanaszolt oktatójától a Szegedi Tudományegyetem, 150 millió...","id":"20210505_Radar360_Zuhan_a_kinai_raketa_ki_tudja_hol_all_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac33f23-56a7-4ea2-aca7-fae32688fb15","keywords":null,"link":"/360/20210505_Radar360_Zuhan_a_kinai_raketa_ki_tudja_hol_all_meg","timestamp":"2021. május. 05. 08:05","title":"Radar360: Zuhan a kínai rakéta, ki tudja, hol áll meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068be32b-d929-453b-8300-a3d1c68d4b5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig ismert zöldes fények helyett sárgában mutatja az alakokat az az újfajta éjjellátó, amit az amerikai hadsereg tagjai próbálgatnak. A fejlesztés ki is emeli az alakokat.","shortLead":"Az eddig ismert zöldes fények helyett sárgában mutatja az alakokat az az újfajta éjjellátó, amit az amerikai hadsereg...","id":"20210505_amerikai_hadsereg_ejjellato_szemuveg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=068be32b-d929-453b-8300-a3d1c68d4b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b56eea2-9b8c-4fb2-8fbe-4cafab21b7db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_amerikai_hadsereg_ejjellato_szemuveg","timestamp":"2021. május. 05. 09:03","title":"Megkapták új éjjellátó szemüvegüket az amerikai katonák, olyan, mintha egy videojátékban lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3803ae5-3d70-42ea-a1f2-ee0825e6496a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ATV reagált a Klubrádió frekvenciájának ügyére és a meghirdetett bojkottokra. Korvin Tibor szerint már régóta szerettek volna egy nagyobb, budapesti elérésű frekvenciát, végül ez a 92,9-es lett.","shortLead":"Az ATV reagált a Klubrádió frekvenciájának ügyére és a meghirdetett bojkottokra. Korvin Tibor szerint már régóta...","id":"20210504_atv_klubradio_spirit_fm_korvin_tibor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3803ae5-3d70-42ea-a1f2-ee0825e6496a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495fabce-b3a0-4fd8-94f9-8cf4f7e77712","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_atv_klubradio_spirit_fm_korvin_tibor","timestamp":"2021. május. 04. 14:05","title":"Spirit FM programigazgató: Az egész klubrádiós ügy politikai színezetétől elhatárolódunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f35f0b6-32d0-470e-8be2-287a0ed0ee91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Squashy Boy nevű YouTube-csatorna videósa egy klasszikus klaviatúrára cserélte a MacBookban lévő gyári billentyűzetet. Persze ehhez fabrikálnia is kellett egy kicsit.","shortLead":"A Squashy Boy nevű YouTube-csatorna videósa egy klasszikus klaviatúrára cserélte a MacBookban lévő gyári...","id":"20210504_apple_macbook_billentyuzet_diy_squashy_boy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f35f0b6-32d0-470e-8be2-287a0ed0ee91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b998d1-01a4-4e35-adbe-6825ee3973a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_apple_macbook_billentyuzet_diy_squashy_boy","timestamp":"2021. május. 04. 11:33","title":"Videó: Megunta a MacBook rossz billentyűzetét a videós, sajátot épített lapoptjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc51ec57-b359-4efd-9efc-e89e2d23de56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon mintegy 310 ezer gondozott asztmás beteg van, becslések szerint 5–10 százalékuk súlyos asztmás.","shortLead":"Magyarországon mintegy 310 ezer gondozott asztmás beteg van, becslések szerint 5–10 százalékuk súlyos asztmás.","id":"20210505_asztma_oltas_vakcina_semmelweis_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc51ec57-b359-4efd-9efc-e89e2d23de56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf6cf12-6627-45ff-a449-557ca56b8b23","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_asztma_oltas_vakcina_semmelweis_egyetem","timestamp":"2021. május. 05. 09:33","title":"Arra figyelmezteti a súlyos asztmásokat a Semmelweis Egyetem, hogy oltassák be magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dán hatóság szerint az oltóanyag előnyei nem múlják felül a lehetséges mellékhatások kockázatait.","shortLead":"A dán hatóság szerint az oltóanyag előnyei nem múlják felül a lehetséges mellékhatások kockázatait.","id":"20210503_dania_johnson_and_johnson_vakcina_janssen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2edaee-214b-42a9-a33a-75515a134298","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_dania_johnson_and_johnson_vakcina_janssen","timestamp":"2021. május. 03. 19:21","title":"Dánia nem alkalmazza többé a Johnson & Johnson vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2225a10b-21e5-4867-8b92-c8c14c9ea3e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olaszok hivatalosan szerdán mutatták be a Ferrari 812 Competizionét, a márka történetének legmagasabb fordulatszámon hajtható utcai Ferrariját. Majd meglepetésre bemutattak még egyet. ","shortLead":"Az olaszok hivatalosan szerdán mutatták be a Ferrari 812 Competizionét, a márka történetének legmagasabb fordulatszámon...","id":"20210505_Targatetos_es_830_loeros_Ferrari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2225a10b-21e5-4867-8b92-c8c14c9ea3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1740fb66-f529-4408-bf75-a0fe00b329ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Targatetos_es_830_loeros_Ferrari","timestamp":"2021. május. 05. 15:51","title":"Komoly meglepetéssel rukkolt ki a Ferrari a debütáló 830 lóerős újdonsága mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e343c1da-7734-44ec-bd7f-e3c0edb92d8d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Csörnyeföldnél történt balesetről korábban a hatóság adott hírt, de akkor még nem lehetett tudni, hogy az áldozat egy rendőr.","shortLead":"A Csörnyeföldnél történt balesetről korábban a hatóság adott hírt, de akkor még nem lehetett tudni, hogy az áldozat...","id":"20210505_m70_es_halalos_baleset_csornyefold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e343c1da-7734-44ec-bd7f-e3c0edb92d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c64d02f-5b96-4817-9a85-9b479f4593a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_m70_es_halalos_baleset_csornyefold","timestamp":"2021. május. 05. 11:10","title":"Egy rendőr a szerda hajnalban történt halálos baleset áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]