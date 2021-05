Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"de0d6af3-70d8-4a04-8adb-545e03d31b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint előfordulhat, hogy évente be kell majd adni a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint előfordulhat, hogy évente be kell majd adni a koronavírus elleni oltást.","id":"20210504_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de0d6af3-70d8-4a04-8adb-545e03d31b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64c96a0-1f92-441a-a4b0-39f891cf4e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_operativ_torzs","timestamp":"2021. május. 04. 12:45","title":"Müller Cecília: Bármelyik vakcina esetében szükség lehet egy harmadik adagra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45079f7d-b952-4b34-b129-4a792daf39ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Augusztus végétől szeptember elejéig, élőben rendezik meg a Városmajori Színházi Szemlét, amelyen hat „szórakoztató, mégis magas művészi igénnyel színre vitt előadás” lesz látható.","shortLead":"Augusztus végétől szeptember elejéig, élőben rendezik meg a Városmajori Színházi Szemlét, amelyen hat „szórakoztató...","id":"20210504_Alfoldi_Robert_rendezese_es_Pinter_Bela_darabja_is_ott_lesz_a_Varosmajori_Szinpadon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45079f7d-b952-4b34-b129-4a792daf39ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69db5191-4409-42a6-9d2c-4a6635410aa3","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Alfoldi_Robert_rendezese_es_Pinter_Bela_darabja_is_ott_lesz_a_Varosmajori_Szinpadon","timestamp":"2021. május. 04. 18:00","title":"Alföldi Róbert rendezése és Pintér Béla darabja is ott lesz a Városmajori Színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint két méterrel pakolta arrébb a határkövet. ","shortLead":"Több mint két méterrel pakolta arrébb a határkövet. ","id":"20210504_Belgium_Franciaorszag_hatarko_traktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8350d54c-829e-4c8d-b00c-a2adf5c4481b","keywords":null,"link":"/elet/20210504_Belgium_Franciaorszag_hatarko_traktor","timestamp":"2021. május. 04. 17:24","title":"Arrébb rakta Belgium határát egy földműves, mert zavarta a traktorozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Júliusig az európai felnőtt lakosság 70 százaléka megkaphatja a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"Júliusig az európai felnőtt lakosság 70 százaléka megkaphatja a koronavírus elleni oltást.","id":"20210504_150_millio_oltast_mar_beadtak_az_EUban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55988f6-305b-4bbf-99c9-fb8fe16a825c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210504_150_millio_oltast_mar_beadtak_az_EUban","timestamp":"2021. május. 04. 14:34","title":"150 millió oltást már beadtak az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98b901c-9e48-4b3c-bcd2-eb2c3d88a699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutyákat a szomszédok zavarták el, a szarvas megsérült.","shortLead":"A kutyákat a szomszédok zavarták el, a szarvas megsérült.","id":"20210505_kutya_szarvasbika_szentkiralyszabadja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e98b901c-9e48-4b3c-bcd2-eb2c3d88a699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8863a01-edca-46b3-aff3-6e1a1d564c3f","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_kutya_szarvasbika_szentkiralyszabadja","timestamp":"2021. május. 05. 10:46","title":"Kutyák kergettek be egy ház udvarára egy szarvasbikát Szentkirályszabadján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Piknikezés közben játszottak a gyerekek a puskával, amit egy erdész vitt magával.","shortLead":"Piknikezés közben játszottak a gyerekek a puskával, amit egy erdész vitt magával.","id":"20210504_legpuska_baleset_maros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb62e4b-54fd-40a5-8e98-a2ab00bdd1d1","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_legpuska_baleset_maros","timestamp":"2021. május. 04. 08:01","title":"Légpuskával lelőtte ötéves öccsét egy nyolcéves gyerek Maros megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068be32b-d929-453b-8300-a3d1c68d4b5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig ismert zöldes fények helyett sárgában mutatja az alakokat az az újfajta éjjellátó, amit az amerikai hadsereg tagjai próbálgatnak. A fejlesztés ki is emeli az alakokat.","shortLead":"Az eddig ismert zöldes fények helyett sárgában mutatja az alakokat az az újfajta éjjellátó, amit az amerikai hadsereg...","id":"20210505_amerikai_hadsereg_ejjellato_szemuveg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=068be32b-d929-453b-8300-a3d1c68d4b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b56eea2-9b8c-4fb2-8fbe-4cafab21b7db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_amerikai_hadsereg_ejjellato_szemuveg","timestamp":"2021. május. 05. 09:03","title":"Megkapták új éjjellátó szemüvegüket az amerikai katonák, olyan, mintha egy videojátékban lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa70d478-7f98-4a99-a629-d5ef7765742f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírusnak ez a változata a környező országokban már felbukkant, nálunk viszont továbbra sem azonosították. Az országos tiszti főorvos szerint ez azonban csak idő kérdése.","shortLead":"A vírusnak ez a változata a környező országokban már felbukkant, nálunk viszont továbbra sem azonosították. Az országos...","id":"20210505_muller_cecilia_operativ_torzs_indiai_mutans","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa70d478-7f98-4a99-a629-d5ef7765742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bf8ea1-6bb3-43a7-951d-e06cdcb00e70","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_muller_cecilia_operativ_torzs_indiai_mutans","timestamp":"2021. május. 05. 12:38","title":"Müller Cecília: Csak idő kérdése, hogy az indiai mutáns is megjelenjen Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]