Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"832b60b3-5ab9-4900-8082-92cf2153d5d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar munkavállalók egyharmada számolt be csökkenő stresszről mióta otthonról végzi a munkáját, ugyanakkor nyilatkozók közel fele panaszkodott arra, hogy a munka és a magánélet egyensúlyának fenntartása problémát okoz.","shortLead":"A magyar munkavállalók egyharmada számolt be csökkenő stresszről mióta otthonról végzi a munkáját, ugyanakkor...","id":"20210510_munkahely_home_office_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=832b60b3-5ab9-4900-8082-92cf2153d5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d5c81e-d895-4efe-a983-e9a1d1353383","keywords":null,"link":"/kkv/20210510_munkahely_home_office_kutatas","timestamp":"2021. május. 10. 15:26","title":"A magyar dolgozók négyötöde azonnal visszamenne a munkahelyére a home office-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3461b8-28b1-4321-8c0f-2e114d3124c7","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Szűk hárommilliárdosra tervezték, végül csaknem négymilliárd forintból épült új szakrendelő a budapesti X. kerületben. Jelentős késés után is csak a falak állnak, gyógyítás nincs az épületben, és nem is tudni, mikor lesz.","shortLead":"Szűk hárommilliárdosra tervezték, végül csaknem négymilliárd forintból épült új szakrendelő a budapesti X. kerületben...","id":"202118__egeszseges_budapest__fontolva_haladas__kulisszatitkok__rendelesre_varnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa3461b8-28b1-4321-8c0f-2e114d3124c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e28e54-a4e2-450c-919e-72938e62f79c","keywords":null,"link":"/360/202118__egeszseges_budapest__fontolva_haladas__kulisszatitkok__rendelesre_varnak","timestamp":"2021. május. 10. 11:00","title":"Drága volt, de legalább szép lett az új szakrendelő – kár, hogy teljesen üres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c88d5b-fbff-41d9-bf8a-6b5f40d37f05","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az adatot ismertető Schanda Tamás államtitkár szerint 2025-re a hazai települések háromnegyede félórás közelségben lesz egy négysávos úthoz.","shortLead":"Az adatot ismertető Schanda Tamás államtitkár szerint 2025-re a hazai települések háromnegyede félórás közelségben lesz...","id":"20210511_schanda_halalos_baleset_kozut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27c88d5b-fbff-41d9-bf8a-6b5f40d37f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c2b947-2dbd-4420-9f49-b42a483f3dcb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_schanda_halalos_baleset_kozut","timestamp":"2021. május. 11. 15:35","title":"Tavaly 500 alá csökkent a közúti balesetben elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1de43d-2126-4db5-98fb-8df79bc9b711","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen lenne az új Fabia praktikus családi, enyhén divatterepjárós, illetve sportos kivitele.","shortLead":"Ilyen lenne az új Fabia praktikus családi, enyhén divatterepjárós, illetve sportos kivitele.","id":"20210512_magyar_designer_keze_munkajat_dicseri_a_skoda_fabia_harom_uj_valtozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b1de43d-2126-4db5-98fb-8df79bc9b711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b07fe5-9577-41e8-a02f-ccaa1520643c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_magyar_designer_keze_munkajat_dicseri_a_skoda_fabia_harom_uj_valtozata","timestamp":"2021. május. 12. 09:21","title":"Elképzelte egy magyar designer, hogyan nézhet ki a Skoda Fabia három új izgalmas változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df9c10e-176c-4b23-90fb-dc6d7427591d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A magyar oltási kampány eredményeire hívta fel a magyar igazságügyi miniszter az uniós Európa-ügyi miniszterek figyelmét, amelyet szerinte csak nyugati vakcinákkal nem lehetett volna elérni. A miniszter arról is beszélt, hogyan képzeli el a felsőoktatás támogatását most, hogy a kormány nem kívánja igénybe venni a helyreállítási alap hitelrészét.","shortLead":"A magyar oltási kampány eredményeire hívta fel a magyar igazságügyi miniszter az uniós Európa-ügyi miniszterek...","id":"20210511_Varga_Judit_objektiv_vizsgalatra_szamit_Brusszeltol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3df9c10e-176c-4b23-90fb-dc6d7427591d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9699ef3-bc1e-46a3-ad0a-c26a916f1c57","keywords":null,"link":"/eurologus/20210511_Varga_Judit_objektiv_vizsgalatra_szamit_Brusszeltol","timestamp":"2021. május. 11. 17:50","title":"Varga Judit objektív vizsgálatra számít Brüsszeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az egyetemista szervezetébe a fiolában található teljes mennyiséget befecskendezték.","shortLead":"Az egyetemista szervezetébe a fiolában található teljes mennyiséget befecskendezték.","id":"20210510_koronavirus_vakcina_oltas_pfizer_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26fa7e5-9902-42cd-9a54-3ec49fdd4c03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_koronavirus_vakcina_oltas_pfizer_olaszorszag","timestamp":"2021. május. 10. 16:33","title":"Véletlenül hat adag Pfizer-vakcinát adtak be egy olasz nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7fc0cff-2c23-45c7-94c3-1234f11eedfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebookon reagált a Népszava állításaira. ","shortLead":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebookon reagált a Népszava állításaira. ","id":"20210511_europai_bizottsag_orban_viktor_gulyas_gergely_helyreallitasi_terv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7fc0cff-2c23-45c7-94c3-1234f11eedfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3a0e99-1f55-4070-851b-9dc83b073c75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_europai_bizottsag_orban_viktor_gulyas_gergely_helyreallitasi_terv","timestamp":"2021. május. 11. 14:37","title":"Gulyás Gergely: Ma nyújtja be a kormány az Európai Bizottságnak a helyreállítási alap tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea418c4-20fe-4568-8b45-b0167a58aff4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX egészen biztosan történelmet írt azzal, hogy elsőként fogadta el a dogecoin nevű kriptovalutát fizetőeszközként egy Hold-misszióhoz.","shortLead":"A SpaceX egészen biztosan történelmet írt azzal, hogy elsőként fogadta el a dogecoin nevű kriptovalutát...","id":"20210511_dogecoin_kriptovaluta_spacex_urutazas_hold_doge_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eea418c4-20fe-4568-8b45-b0167a58aff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc546d75-c376-4dce-ba4e-c34d9d2758b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_dogecoin_kriptovaluta_spacex_urutazas_hold_doge_1","timestamp":"2021. május. 11. 18:03","title":"Nem tréfa: dogecoinnal fizették ki a SpaceX-et, hogy elmenjen a Holdig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]