[{"available":true,"c_guid":"381a99a7-a3e2-4c12-9290-7c37db3683c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hajlandó több pénzt adni egy élelmiszerért, ha az környezetbarát? Luxus a zöld életmód, vagy csak egy kis odafigyelést igényel? Most néhány kattintással tizenegy kérdésben mondhatja el véleményét.","shortLead":"Hajlandó több pénzt adni egy élelmiszerért, ha az környezetbarát? Luxus a zöld életmód, vagy csak egy kis odafigyelést...","id":"20210517_kornyezettudatossag_a_mindennapokban_zold_szokasok_kerdoiv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=381a99a7-a3e2-4c12-9290-7c37db3683c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2210adcb-a775-4268-a49c-f8def8297eb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_kornyezettudatossag_a_mindennapokban_zold_szokasok_kerdoiv","timestamp":"2021. május. 17. 12:48","title":"A műanyag szatyorról mond le vagy a repülésről? Töltse ki a zöld kérdőívet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f5f97a-0466-430c-8a5d-72d7efa9327a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így dőlt meg a magyarázat, hogy meccsre miért lehet járni és koncertre miért nem.","shortLead":"Így dőlt meg a magyarázat, hogy meccsre miért lehet járni és koncertre miért nem.","id":"20210516_Mutatjuk_a_szurkolot_aki_szemmel_lathatoan_nem_olvasta_Gulyas_Gergely_nyilatkozatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53f5f97a-0466-430c-8a5d-72d7efa9327a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae5444e-341b-4322-9d4c-57c994c282c8","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Mutatjuk_a_szurkolot_aki_szemmel_lathatoan_nem_olvasta_Gulyas_Gergely_nyilatkozatat","timestamp":"2021. május. 16. 16:19","title":"Mutatjuk a szurkolót, aki szemmel láthatóan nem olvasta Gulyás Gergely nyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b065b3f2-62d8-431f-a4b1-a3e14f05aa76","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolcvanegy éves volt.

