Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1824f1ac-8719-456c-aec9-ec9f55ddedef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten zajlik a World Information Display Society által rendezett Display Week 2021 kiállítás. Itt mutatja be a Samsung Display új generációs kijelző-technológiáit.","shortLead":"A héten zajlik a World Information Display Society által rendezett Display Week 2021 kiállítás. Itt mutatja be...","id":"20210518_samsung_display_week_kiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1824f1ac-8719-456c-aec9-ec9f55ddedef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4779ca6d-45a2-42e4-a8ae-235341741b21","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_samsung_display_week_kiallitas","timestamp":"2021. május. 18. 09:03","title":"A Samsung előállt a tervekkel: ilyenek lesznek a képernyők a jövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiskunhalason torkollott garázdaságba és testi sértésbe egy maszkviselés miatt kialakult konfliktus.","shortLead":"Kiskunhalason torkollott garázdaságba és testi sértésbe egy maszkviselés miatt kialakult konfliktus.","id":"20210517_maszk_verekedes_kopkodes_elado_bolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0670d2ea-3ae7-4e95-8c3a-92d3f92819d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_maszk_verekedes_kopkodes_elado_bolt","timestamp":"2021. május. 17. 09:11","title":"Nem volt hajlandó maszkot húzni, leköpte az eladót és megverte a bolt tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210516_Jogerosen_pert_nyert_a_DK_az_Allami_Szamvevoszek_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e539c5f6-6958-4360-a164-697dfb549604","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Jogerosen_pert_nyert_a_DK_az_Allami_Szamvevoszek_ellen","timestamp":"2021. május. 16. 12:10","title":"Jogerősen pert nyert a DK az Állami Számvevőszék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik gócpont az északnyugat-angliai Bolton.","shortLead":"Az egyik gócpont az északnyugat-angliai Bolton.","id":"20210517_koronavirus_nagybritannia_indiai_varians","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a30465-55be-45bc-98ff-9a6512f35d1a","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_koronavirus_nagybritannia_indiai_varians","timestamp":"2021. május. 17. 21:10","title":"Angliában már több helyen is az indiai koronavírus-változat okozza megbetegedések javát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62543e4-05e7-4ae2-8c00-e616b918c307","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz elnök azért beszél a múltról, mert annyira elszigetelődött a világban, hogy a győzelem napi katonai parádén, amelyen egykor még amerikai elnökök is részt vettek, most az egyetlen állami vendég a tadzsik diktátor volt – írja a német lap.

","shortLead":"Az orosz elnök azért beszél a múltról, mert annyira elszigetelődött a világban, hogy a győzelem napi katonai parádén...","id":"20210517_Putyin_II_vilaghaboru_tortenelem_FAZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e62543e4-05e7-4ae2-8c00-e616b918c307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a50b9f-5f1b-4319-9ab9-490c2603c25d","keywords":null,"link":"/360/20210517_Putyin_II_vilaghaboru_tortenelem_FAZ","timestamp":"2021. május. 17. 07:23","title":"FAZ: Putyin főtörténész lett, és átírja a II. világháború történetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben 5 helyett 31 napig lehet 2-8 Celsius-fok között tárolni azokat a Pfizer-vakcinákat, amelyeket még nem bontottak meg.","shortLead":"A jövőben 5 helyett 31 napig lehet 2-8 Celsius-fok között tárolni azokat a Pfizer-vakcinákat, amelyeket még nem...","id":"20210517_europai_gyogyszerugynokseg_pfizer_biontech_vakcina_vedooltas_comarnity_hutes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3429a998-53b5-49d5-bf92-53e00ca0b17a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_europai_gyogyszerugynokseg_pfizer_biontech_vakcina_vedooltas_comarnity_hutes","timestamp":"2021. május. 17. 17:03","title":"Fontos könnyítésről döntött az EMA, könnyebb lesz tárolni a Pfizer-vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f617789-f89c-4213-b191-cd47f5a27c0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan órákat vártak a szakadó esőben, mire megkaphatták a koronavírus elleni védőoltást.","shortLead":"Sokan órákat vártak a szakadó esőben, mire megkaphatták a koronavírus elleni védőoltást.","id":"20210517_oltopontok_sorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f617789-f89c-4213-b191-cd47f5a27c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76459b4-30c9-4e5e-9daf-dcc20645d1b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_oltopontok_sorok","timestamp":"2021. május. 17. 16:09","title":"Több száz méteres sorok álltak több budapesti oltópontnál is hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány jelentős hatással volt a lakossági hitelezésre, emellett az elmúlt hónapok tapasztalatai azt mutatják, hogy a biztosítások terén is számos változás történt a pandémia miatt - különösen a kockázati biztosítások iránt nőtt meg a kereslet. A Bank360 utánajárt, hogy a biztosítók hogyan viszonyulnak a járványhelyzethez, illetve, hogy mire számíthatnak az ügyfelek, ha a vírus miatt következik be egy biztosítási esemény.","shortLead":"A koronavírus-járvány jelentős hatással volt a lakossági hitelezésre, emellett az elmúlt hónapok tapasztalatai azt...","id":"20210517_Fizetneke_koronavirusra_az_eletbiztositasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7acdc4-92bb-448d-9970-05eca40bf823","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_Fizetneke_koronavirusra_az_eletbiztositasok","timestamp":"2021. május. 17. 13:28","title":"Fizetnek-e koronavírusra az életbiztosítások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]