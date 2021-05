Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a05edb59-cbd5-4307-8e06-62984c7af663","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szektorok versenyében az IT végzett az élen, ezt a telekommunikációs és az üzleti szolgáltatási ágazat követte.","shortLead":"A szektorok versenyében az IT végzett az élen, ezt a telekommunikációs és az üzleti szolgáltatási ágazat követte.","id":"20210521_samsung_lego_mercedes_tesco_magyar_cegek_munkavallalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a05edb59-cbd5-4307-8e06-62984c7af663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da24ce9-bbe0-4903-acd3-6697d2e5ff6c","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_samsung_lego_mercedes_tesco_magyar_cegek_munkavallalok","timestamp":"2021. május. 21. 19:45","title":"Megjött a friss rangsor: ezek a cégek a legvonzóbbak a magyar munkavállalók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"A klíma- és a járványválság újraértelmezheti a felelősségünket a gyerekvállalás és a jövő iránt. Míg sok nő eddig leginkább csak a szülés időzítésében volt bizonytalan, addig ma már vannak, akik magában a szülésben bizonytalanok. \r

","shortLead":"A klíma- és a járványválság újraértelmezheti a felelősségünket a gyerekvállalás és a jövő iránt. Míg sok nő eddig...","id":"20210522_Gyerekvallalas_gyerektelenseg_klimavalsag_koronavirusjarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e0d9f7-2c1c-4a74-a03f-32d0babfc10d","keywords":null,"link":"/360/20210522_Gyerekvallalas_gyerektelenseg_klimavalsag_koronavirusjarvany","timestamp":"2021. május. 22. 17:00","title":"Akarok-e egy ilyen világba gyereket szülni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc91cfb4-39e7-4d8e-816c-1e014df2cbdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat estétől korlátozás nélkül utazhatnak Magyarországra azok is, akiknek Romániában kiállított védettségi igazolásuk van.","shortLead":"Szombat estétől korlátozás nélkül utazhatnak Magyarországra azok is, akiknek Romániában kiállított védettségi...","id":"20210522_romania_magyarorszag_beutazas_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc91cfb4-39e7-4d8e-816c-1e014df2cbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cce35a4-14e6-4d44-abeb-02bdde4a4e44","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_romania_magyarorszag_beutazas_2","timestamp":"2021. május. 22. 21:10","title":"Elfogadják a román védettségi igazolást is a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d3aa00-2b74-4daf-9884-740810531c8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Covid-járványt, a koronavírus okozta betegséget, majd a betegség aktív szakaszát követő lábadozást is kísérhetik tartós és néha súlyos neurológiai tünetek. A tudósok már vizsgálják az okokat, és kutatják a lehetséges gyógymódokat.","shortLead":"A Covid-járványt, a koronavírus okozta betegséget, majd a betegség aktív szakaszát követő lábadozást is kísérhetik...","id":"202120__szorongas_es_covid__tartos_problemak__hasonlo_tunetek__nem_vart_mellekhatasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95d3aa00-2b74-4daf-9884-740810531c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ec1a55-5dc3-4a68-a92d-6eb919091028","keywords":null,"link":"/360/202120__szorongas_es_covid__tartos_problemak__hasonlo_tunetek__nem_vart_mellekhatasok","timestamp":"2021. május. 23. 11:00","title":"Nem várt idegrendszeri mellékhatások is nehezítik a lábadozó Covid-betegek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c454d73-fa4e-40d1-b8d6-55d8ab3fe283","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lili és lánya, Edit Ausztráliában élnek, de igyekeznek tartani magyarságukat. Kiderül, hogy a család súlyos terhet cipel: Lili elsőszülött lányát Magyarországon hagyta, mikor 56-ban elmenekült az országból. 60 évvel később Budapestre utaznak, hogy találkozzanak a család egy másik ágával. Lili, első rész. ","shortLead":"Lili és lánya, Edit Ausztráliában élnek, de igyekeznek tartani magyarságukat. Kiderül, hogy a család súlyos terhet...","id":"20210522_Doku360_Lili_elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c454d73-fa4e-40d1-b8d6-55d8ab3fe283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb78932-822b-46eb-89dc-a3fcce4fcbed","keywords":null,"link":"/360/20210522_Doku360_Lili_elso_resz","timestamp":"2021. május. 22. 19:00","title":"Doku360: Van valakim a családban, akiről nem tudtam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös vitaszabályzatot is kidolgoznak majd, hogy méltányos keretek között tartsák a vitákat.","shortLead":"Közös vitaszabályzatot is kidolgoznak majd, hogy méltányos keretek között tartsák a vitákat.","id":"20210522_ellenzeki_elovalasztas_jelolti_vitak_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afaff766-f1a4-4be4-b4b4-99f6e175de5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_ellenzeki_elovalasztas_jelolti_vitak_valasztas","timestamp":"2021. május. 22. 12:03","title":"Július végén indulhatnak az ellenzéki jelöltek előválasztási vitái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f543be-5882-426f-9911-3b8c743532c3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A kiégett csarnokról az MTI fotókat adott ki.","shortLead":"A kiégett csarnokról az MTI fotókat adott ki.","id":"20210523_kiskoros_uzem_csarnok_tuzeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30f543be-5882-426f-9911-3b8c743532c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be146dc-cabe-4195-91f8-7de034453e6e","keywords":null,"link":"/kkv/20210523_kiskoros_uzem_csarnok_tuzeset","timestamp":"2021. május. 23. 09:37","title":"Kiégett egy 2000 négyzetméteres palackozóüzem Kiskőrösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d1e394-4a63-409d-b396-b3b088d25218","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többen meghaltak egy hegyi terepfutóversenyen a hirtelen megváltozott időjárási körülmények miatt.","shortLead":"Többen meghaltak egy hegyi terepfutóversenyen a hirtelen megváltozott időjárási körülmények miatt.","id":"20210523_Tragediaba_torkollt_egy_kinai_terepfutoverseny_miutan_vihar_csapott_le_a_resztvevokre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4d1e394-4a63-409d-b396-b3b088d25218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ee4d1f-8608-42e4-84e0-863641ceece5","keywords":null,"link":"/vilag/20210523_Tragediaba_torkollt_egy_kinai_terepfutoverseny_miutan_vihar_csapott_le_a_resztvevokre","timestamp":"2021. május. 23. 10:08","title":"Tragédiába torkollt egy kínai terepfutóverseny, miután vihar csapott le a résztvevőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]