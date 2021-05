Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdosnak nagyobb a vagyona, mint a két brit szupersztárnak.","shortLead":"A felcsúti milliárdosnak nagyobb a vagyona, mint a két brit szupersztárnak.","id":"20210523_meszaros_lorinc_mick_jagger_elton_john","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee1d917-c932-4867-9618-4a169f115b4d","keywords":null,"link":"/kkv/20210523_meszaros_lorinc_mick_jagger_elton_john","timestamp":"2021. május. 23. 10:37","title":"Mészáros Lőrinc megelőzte Mick Jaggert és Elton Johnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151241aa-04ea-4bf3-b11a-95e34c4cf62a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Új térbeli szerződésre” van szükség Hashim Sarkis kurátor szerint.","shortLead":"„Új térbeli szerződésre” van szükség Hashim Sarkis kurátor szerint.","id":"20210522_velenccei_epiteszeti_biennale_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=151241aa-04ea-4bf3-b11a-95e34c4cf62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b6663d-11dc-4c8d-a90c-7b559d5b7846","keywords":null,"link":"/kultura/20210522_velenccei_epiteszeti_biennale_2021","timestamp":"2021. május. 22. 16:44","title":"Építészektől várja a megosztottság ellenszerét a Velencei Építészeti Biennálé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591b3bf0-0bbe-4a45-993a-9957ba08fbe7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Måneskin zenekar tagja egy videófelvételen mintha az asztalra borulva csinálna valamit.","shortLead":"A Måneskin zenekar tagja egy videófelvételen mintha az asztalra borulva csinálna valamit.","id":"20210523_Az_olasz_Euroviziogyoztestol_megkerdeztek_kokaint_szippantotte_a_dijatadon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=591b3bf0-0bbe-4a45-993a-9957ba08fbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da764bea-1c4f-4c89-b6cc-093869db673d","keywords":null,"link":"/elet/20210523_Az_olasz_Euroviziogyoztestol_megkerdeztek_kokaint_szippantotte_a_dijatadon","timestamp":"2021. május. 23. 18:01","title":"Az olasz Eurovízió-győztestől megkérdezték, hogy kokaint szippantott-e az élő közvetítésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban évente csak egy-két esettel találkoztak, a koronavírus-járvány miatt azonban egyre gyakoribbá vált a feketegomba-fertőzés Indiában. A cukorbetegek különösen veszélyeztetettek.","shortLead":"Korábban évente csak egy-két esettel találkoztak, a koronavírus-járvány miatt azonban egyre gyakoribbá vált...","id":"20210523_fekete_gomba_fertozes_jarvany_covid_koronavirus_india","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d22369-8d58-4dcf-ad30-58e2a65dae2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_fekete_gomba_fertozes_jarvany_covid_koronavirus_india","timestamp":"2021. május. 23. 11:19","title":"Még egy járvány jött a koronavírus mellé Indiában, már több mint 8000 beteget regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d3aa00-2b74-4daf-9884-740810531c8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Covid-járványt, a koronavírus okozta betegséget, majd a betegség aktív szakaszát követő lábadozást is kísérhetik tartós és néha súlyos neurológiai tünetek. A tudósok már vizsgálják az okokat, és kutatják a lehetséges gyógymódokat.","shortLead":"A Covid-járványt, a koronavírus okozta betegséget, majd a betegség aktív szakaszát követő lábadozást is kísérhetik...","id":"202120__szorongas_es_covid__tartos_problemak__hasonlo_tunetek__nem_vart_mellekhatasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95d3aa00-2b74-4daf-9884-740810531c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ec1a55-5dc3-4a68-a92d-6eb919091028","keywords":null,"link":"/360/202120__szorongas_es_covid__tartos_problemak__hasonlo_tunetek__nem_vart_mellekhatasok","timestamp":"2021. május. 23. 11:00","title":"Nem várt idegrendszeri mellékhatások is nehezítik a lábadozó Covid-betegek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Észak-Koreában az orrkarika sem engedélyezett.","shortLead":"Észak-Koreában az orrkarika sem engedélyezett.","id":"20210523_eszak_korea_kim_dzsongun_farmer_frizura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5145a0da-3124-4a4a-ae3d-97bed6ac082c","keywords":null,"link":"/elet/20210523_eszak_korea_kim_dzsongun_farmer_frizura","timestamp":"2021. május. 23. 13:35","title":"Kim Dzsong Un betiltott több frizuraformát és a szűk farmert is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b8b815-726e-4c47-9d7d-10e20ece7aa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A híradások szerint a felvonón tizenöten utaztak, amikor a kábel elszakadt.","shortLead":"A híradások szerint a felvonón tizenöten utaztak, amikor a kábel elszakadt.","id":"20210523_Lezuhant_Olaszorszagban_egy_hegyi_felvono","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46b8b815-726e-4c47-9d7d-10e20ece7aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3cfe2d-7cc8-4ec8-86ed-b5701a1b2a12","keywords":null,"link":"/vilag/20210523_Lezuhant_Olaszorszagban_egy_hegyi_felvono","timestamp":"2021. május. 23. 14:28","title":"Lezuhant Olaszországban egy hegyi felvonó, tizenhárom ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Kihúzták az ötös lottó nyerő számait.","shortLead":"Kihúzták az ötös lottó nyerő számait.","id":"20210522_lotto_nyero_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5371a13-e991-4fba-92f4-e1eae1f0ba9b","keywords":null,"link":"/kkv/20210522_lotto_nyero_szamok","timestamp":"2021. május. 22. 19:59","title":"Elő a szelvényekkel, 1,13 milliárdot ér ez az öt szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]