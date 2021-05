Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9a34d1db-e13b-4e1f-80c0-a41b940791a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beszámoló alapján a 41,55 millió eurós adózás előtti eredmény kevesebb mint 6 százalékát kellett csak leadóznia a cégnek. A többi mehet a német anyavállalathoz.","shortLead":"A beszámoló alapján a 41,55 millió eurós adózás előtti eredmény kevesebb mint 6 százalékát kellett csak leadóznia...","id":"20210526_mercedes_2020as_beszamolo_osztalek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a34d1db-e13b-4e1f-80c0-a41b940791a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6967994d-9fd1-4951-b384-f1eb1e740f37","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_mercedes_2020as_beszamolo_osztalek","timestamp":"2021. május. 26. 20:17","title":"Több mint 13 milliárd volt a magyar Mercedes nyeresége, osztalékként kifizetik az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6e128c-ccf7-48a9-9194-7f055518828b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pótlóbuszok járnak az Újpest-központ és a Göncz Árpád városközpont között.","shortLead":"Pótlóbuszok járnak az Újpest-központ és a Göncz Árpád városközpont között.","id":"20210528_Gazolas_metro_Gyongyosi_utca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a6e128c-ccf7-48a9-9194-7f055518828b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82dae300-d899-4983-be1d-196b5042490c","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Gazolas_metro_Gyongyosi_utca","timestamp":"2021. május. 28. 16:25","title":"Elgázolt egy férfit a metró a Gyöngyösi utcánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baafaa87-6ed9-484c-b527-99fd0ed99d50","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyelőre csak péntekenként, de ingyenesen lehet majd utazni.","shortLead":"Egyelőre csak péntekenként, de ingyenesen lehet majd utazni.","id":"20210527_Kiprobaljak_az_ingyenes_tomegkozlekedest_Kolozsvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baafaa87-6ed9-484c-b527-99fd0ed99d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426dc4af-9ad6-4bd3-b50e-59ecc92cfa54","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_Kiprobaljak_az_ingyenes_tomegkozlekedest_Kolozsvaron","timestamp":"2021. május. 27. 07:43","title":"Kipróbálják az ingyenes tömegközlekedést Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Így sem gyakran dőlnek el nagy meccsek: az Európa Liga döntőjének végén már a kapusok rúgtak egymásnak tizenegyeseket.","shortLead":"Így sem gyakran dőlnek el nagy meccsek: az Európa Liga döntőjének végén már a kapusok rúgtak egymásnak tizenegyeseket.","id":"20210527_VIllarreal_Europa_Liga_donto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7d07cf-1f20-414c-b25e-8b3aa590e75b","keywords":null,"link":"/sport/20210527_VIllarreal_Europa_Liga_donto","timestamp":"2021. május. 27. 05:23","title":"Extrém hosszú tizenegyespárbajjal, 11-10-re nyerte a Villarreal az Európa Liga döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó az oltóanyagok adományozásától várja, hogy ne induljon el menekülthullám Európa felé.","shortLead":"Szijjártó az oltóanyagok adományozásától várja, hogy ne induljon el menekülthullám Európa felé.","id":"20210527_magyarorszag_vakcina_zold_foki_koztarsasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba427a82-c0a4-413d-a548-0e298f0b6514","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210527_magyarorszag_vakcina_zold_foki_koztarsasag","timestamp":"2021. május. 27. 14:37","title":"Magyarország 100 ezer adag AstraZenecát ad a Zöld-foki Köztársaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda","c_author":"Bod Péter Ákos","category":"360","description":"A társasági adózás nemzetközi rendje elavult, még jórészt a huszadik század fogalmait, normáit és eljárásait tükrözi, ezért fontos átnézni, mivel járna a nemzetközi adóminimum kijelölése. Vélemény.","shortLead":"A társasági adózás nemzetközi rendje elavult, még jórészt a huszadik század fogalmait, normáit és eljárásait tükrözi...","id":"20210527_Bod_Peter_Akos_Tenyleg_karunkra_lenne_a_vilagmeretu_vallalati_minimumado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717cc061-dcd5-44bc-b6e7-5a661e3a80e9","keywords":null,"link":"/360/20210527_Bod_Peter_Akos_Tenyleg_karunkra_lenne_a_vilagmeretu_vallalati_minimumado","timestamp":"2021. május. 27. 13:00","title":"Bod Péter Ákos: Tényleg kárunkra lenne Biden globális társasági minimumadója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f19e1a-2a5c-4066-b5a9-e78bd526c446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szerencsi borásszal fotózkodott romantikus helyszíneken a szerencsi körzet tavaly megválasztott parlamenti képviselője.","shortLead":"Egy szerencsi borásszal fotózkodott romantikus helyszíneken a szerencsi körzet tavaly megválasztott parlamenti...","id":"20210527_koncz_zsofia_uj_parja_szerencs_fidesz_borasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23f19e1a-2a5c-4066-b5a9-e78bd526c446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c69b40-2463-410a-bdda-3271930242f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_koncz_zsofia_uj_parja_szerencs_fidesz_borasz","timestamp":"2021. május. 27. 17:47","title":"Új párjával pózolt a fideszes Koncz Zsófia, a férfi is fideszes, de nem miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcaf8d6-22ae-4dc7-8ab8-0d1c5cf21e43","c_author":"HVG","category":"360","description":"Covid-időnkben már nem is számít különösnek, hogy 100. helyett 101. születési évfordulóján mutatják be a Felliniről szóló filmet, ami után új értelmet nyernek az olasz rendező Róma szökőkútjában vagy épp egy porondon játszódó, ikonikus jelenetei. ","shortLead":"Covid-időnkben már nem is számít különösnek, hogy 100. helyett 101. születési évfordulóján mutatják be a Felliniről...","id":"202121_film__a_spiritualizmus_titkai_fellini__alelek_festoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afcaf8d6-22ae-4dc7-8ab8-0d1c5cf21e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5636db-648a-489c-bf20-0e328f1f1b9c","keywords":null,"link":"/360/202121_film__a_spiritualizmus_titkai_fellini__alelek_festoje","timestamp":"2021. május. 28. 14:00","title":"Fellini szeánszokat tartott, hitt a tarot-kártyának és a boszorkányságnak - filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]