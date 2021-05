Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"54fb5ebd-ad9a-4e39-a374-80b94e37f1c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerült addig polírozni az Edge böngészőt, hogy a windowsos gépeken a Microsoft programja maga mögé utasít minden konkurenst – közölte a Microsoft az Edge 91-es verziójának megjelenése kapcsán.","shortLead":"Sikerült addig polírozni az Edge böngészőt, hogy a windowsos gépeken a Microsoft programja maga mögé utasít minden...","id":"20210528_microsoft_edge_91_bongeszo_gyors_windows_10_alvo_lapok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54fb5ebd-ad9a-4e39-a374-80b94e37f1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbeef74-e3ef-41f5-886b-f12da117c04e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_microsoft_edge_91_bongeszo_gyors_windows_10_alvo_lapok","timestamp":"2021. május. 28. 12:03","title":"A Microsoft állítja: ha Windows 10 van a gépén, ez most a leggyorsabb böngésző rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb34adb-6029-4bed-bd94-391580d4e5b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány hosszú időre, 9 évre nevezné ki az Országos Atomenergia Hivatal vezetőjét, de a párbeszédes Kocsis-Cake Olivio rálicitált erre törvénymódosítójában. Azt javasolja, hogy a felügyeleti szerv vezetőjét rögtön 4,5 milliárd évre nevezzék ki.","shortLead":"A kormány hosszú időre, 9 évre nevezné ki az Országos Atomenergia Hivatal vezetőjét, de a párbeszédes Kocsis-Cake...","id":"20210528_A_Parbeszed_45_milliard_evre_nevezne_ki_az_Atomenergia_Hivatal_vezetojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb34adb-6029-4bed-bd94-391580d4e5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97e1a5b-e355-402f-be8e-94070c1d38a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_A_Parbeszed_45_milliard_evre_nevezne_ki_az_Atomenergia_Hivatal_vezetojet","timestamp":"2021. május. 28. 13:48","title":"A Párbeszéd 4,5 milliárd évre nevezné ki az Atomenergia Hivatal vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c833cf4e-52c1-4e33-be6c-bad1d4672667","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy év után új elnököt választott a Magyar Golf Szövetség elnöksége: a TV2 Csoportot vezető, valamint az Index résztulajdonosaként is ismert Vaszily Miklóst.","shortLead":"Négy év után új elnököt választott a Magyar Golf Szövetség elnöksége: a TV2 Csoportot vezető, valamint az Index...","id":"20210528_Vaszily_Miklos_TV2vezer_lett_a_Magyar_Golf_Szovetseg_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c833cf4e-52c1-4e33-be6c-bad1d4672667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2f6384-17c6-4500-84cb-d11ed888feb0","keywords":null,"link":"/sport/20210528_Vaszily_Miklos_TV2vezer_lett_a_Magyar_Golf_Szovetseg_elnoke","timestamp":"2021. május. 28. 13:34","title":"Vaszily Miklós lett a Magyar Golf Szövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f333f9-de0b-4065-ac0c-0de602debc7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszautasították a szexuális bűncselekmény miatt elítélt, 83 éves egykori tévés kegyelmi kérelmét, mert Cosby nem volt hajlandó részt venni a hasonló bűncselekmények elkövetői számára előírt programon.","shortLead":"Visszautasították a szexuális bűncselekmény miatt elítélt, 83 éves egykori tévés kegyelmi kérelmét, mert Cosby nem volt...","id":"20210528_Bill_Cosby_inkabb_marad_a_bortonben_de_nem_hajlando_szexualisragadozoterapiara_menni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10f333f9-de0b-4065-ac0c-0de602debc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c97738-9ba5-4042-bb83-96f6cc25069f","keywords":null,"link":"/elet/20210528_Bill_Cosby_inkabb_marad_a_bortonben_de_nem_hajlando_szexualisragadozoterapiara_menni","timestamp":"2021. május. 28. 15:29","title":"Bill Cosby inkább marad a börtönben, de nem hajlandó szexuálisragadozó-terápiára menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d00dd82-c1cf-4aa3-99d1-0ad82004519e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök londoni látogatása kapcsán írta le gondolatait a neves Kelet-Európa-szakértő.","shortLead":"A magyar miniszterelnök londoni látogatása kapcsán írta le gondolatait a neves Kelet-Európa-szakértő.","id":"20210528_Timothy_Garton_Ash_A_britek_bajat_mutatja_hogy_Johnson_talalkozik_Orbannal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d00dd82-c1cf-4aa3-99d1-0ad82004519e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3f5247-26ad-4445-8970-dc9b9dbff089","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Timothy_Garton_Ash_A_britek_bajat_mutatja_hogy_Johnson_talalkozik_Orbannal","timestamp":"2021. május. 28. 15:18","title":"Timothy Garton Ash: A britek baját mutatja, hogy Johnson találkozik Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f59328-9b74-4ba6-ae25-618797096507","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Árulással, az adófizetők kifosztásával vádolta a kormányt a Fudan Egyetem alapítványáról szóló törvény vitájában az ellenzék. Az ITM államtitkára szerint viszont a baloldal támadásai vannak a nemzeti érdek ellen.\r

\r

","shortLead":"Árulással, az adófizetők kifosztásával vádolta a kormányt a Fudan Egyetem alapítványáról szóló törvény vitájában...","id":"20210527_fudan_egyetem_parlamenti_vita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69f59328-9b74-4ba6-ae25-618797096507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44786b43-3355-4dc2-ade6-4a959a0871ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_fudan_egyetem_parlamenti_vita","timestamp":"2021. május. 27. 22:45","title":"Tibeti zászló is előkerült a Fudan Egyetem alapítványáról szóló törvény vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca6e62d-7708-4d4b-961c-2a5ea9c96ef0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ángel Guerra spanyol tervező is megalkotta a Ferrari F40 21. századi változatát.","shortLead":"Ángel Guerra spanyol tervező is megalkotta a Ferrari F40 21. századi változatát.","id":"20210526_Az_egyik_legnagyobb_Ferrari_legenda_az_F40","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eca6e62d-7708-4d4b-961c-2a5ea9c96ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86254f0-5edb-4d1d-a9ca-b5b6cb408cb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_Az_egyik_legnagyobb_Ferrari_legenda_az_F40","timestamp":"2021. május. 27. 04:23","title":"Az egyik legnagyobb Ferrari legenda az F40, amit sokan feltámasztanának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d456126f-4da5-4a29-b7d8-c10fa9a339a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatók tovább próbálják fokozni a hozamot, és szabadföldi hidrogéntermelésre alkalmas fotobioreaktort építenének. ","shortLead":"A kutatók tovább próbálják fokozni a hozamot, és szabadföldi hidrogéntermelésre alkalmas fotobioreaktort építenének. ","id":"20210527_szegedi_biologiai_kutatokozpont_zoldalga_hidrogentermeles_fotobioreaktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d456126f-4da5-4a29-b7d8-c10fa9a339a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2f86bc-6937-437b-a764-7546be110d2f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210527_szegedi_biologiai_kutatokozpont_zoldalga_hidrogentermeles_fotobioreaktor","timestamp":"2021. május. 27. 17:17","title":"Hatékonyan sikerült zöldalgákkal hidrogént termeltetni Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]