Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a7840472-aadf-44f9-bf20-b07af34e495d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az őszödi beszédről való diskurzus 15 évvel később csak eltereli a figyelmet arról, hogy mi megy ma az országban – mondja Karácsony Gergely. A miniszterelnök-jelölt szerint a Fidesz minden lépésén látszik, hogy érzik, reális forgatókönyv a vereségük. A főpolgármester a hvg360-nak úgy fogalmazott: arról, hogy az ellenzék hat pártja hogyan tud együtt kormányozni, ő tud a legtöbbet Budapest első embereként. Arról is beszélt: ő a bizonytalanoknak politizál, a választást pedig nem lájkokkal kell megnyerni.","shortLead":"Az őszödi beszédről való diskurzus 15 évvel később csak eltereli a figyelmet arról, hogy mi megy ma az országban –...","id":"20210601_Elesben_Karacsony_Gergellyel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7840472-aadf-44f9-bf20-b07af34e495d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9314d37d-e464-4993-a129-6543e76c6142","keywords":null,"link":"/360/20210601_Elesben_Karacsony_Gergellyel","timestamp":"2021. június. 02. 06:30","title":"Élesben Karácsony Gergellyel: 12 év kormányzás után gyurcsányozni nagyon nagy szegénységi bizonyítvány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még Benedek pápa rendelte el az egyházi büntetőjog reformját, az új jogszabályok decemberben lépnek életbe.","shortLead":"Még Benedek pápa rendelte el az egyházi büntetőjog reformját, az új jogszabályok decemberben lépnek életbe.","id":"20210601_szexualis_visszaeles_kanonjog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b2baa8-7278-488e-90cb-8f362750bf66","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_szexualis_visszaeles_kanonjog","timestamp":"2021. június. 01. 16:37","title":"Kriminalizálta a Vatikán a papok és a laikusok szexuális visszaéléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ideiglenes tiltást a koronavírus-járványra hivatkozva rendelték el, de más lehet a háttérben.","shortLead":"Az ideiglenes tiltást a koronavírus-járványra hivatkozva rendelték el, de más lehet a háttérben.","id":"20210601_belarusz_feheroroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6594e1f8-00ad-4680-bb61-eb1b4d1aff71","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_belarusz_feheroroszorszag","timestamp":"2021. június. 01. 16:23","title":"Fehéroroszország megtiltotta lakóinak, hogy elhagyják az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e68e895-ba21-457f-a218-e3c70e0c1835","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A visszaküldött lemezhez egy levél is járt, melyben Howard Simon a könyvtár elnézését kéri.","shortLead":"A visszaküldött lemezhez egy levél is járt, melyben Howard Simon a könyvtár elnézését kéri.","id":"20210601_bob_dylan_lemez_kolcsonzes_kolcsonzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e68e895-ba21-457f-a218-e3c70e0c1835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c535203-995b-4006-88cc-e000c8b97ede","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_bob_dylan_lemez_kolcsonzes_kolcsonzo","timestamp":"2021. június. 01. 21:30","title":"48 év késéssel küldte vissza a kikölcsönzött lemezt egy idős amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is UV-B sugárzásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Továbbra is UV-B sugárzásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","id":"20210602_Sok_napsutessel_indit_a_nyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9d4992-6384-48bf-8a97-49a30f14a58b","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Sok_napsutessel_indit_a_nyar","timestamp":"2021. június. 02. 05:59","title":"Sok napsütéssel indít a nyár, akár 24 fok is lehet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc1337f-8d2b-404b-875b-13c1958b6885","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az első Wizz Air-gép június 5-én indul Eindhovenbe.","shortLead":"Az első Wizz Air-gép június 5-én indul Eindhovenbe.","id":"20210531_Megnyilik_debreceni_repter_Wizz_Air","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdc1337f-8d2b-404b-875b-13c1958b6885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60304d52-8cb3-4aae-824a-f86947f2311c","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_Megnyilik_debreceni_repter_Wizz_Air","timestamp":"2021. május. 31. 17:16","title":"Szombattól ismét megnyílik a debreceni nemzetközi reptér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405a73cd-ecff-4349-b3d5-546d0951dd5a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiderült, hogy Andrej Pivovarovot az orosz Nyomozó Bizottság szentpétervári kirendeltségére vitték. ","shortLead":"Kiderült, hogy Andrej Pivovarovot az orosz Nyomozó Bizottság szentpétervári kirendeltségére vitték. ","id":"20210601_Orosz_legiforgalmi_felugyelet_repulogep_Nyilt_Oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=405a73cd-ecff-4349-b3d5-546d0951dd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94be7d43-119c-43cf-8b73-03d1c8c80468","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_Orosz_legiforgalmi_felugyelet_repulogep_Nyilt_Oroszorszag","timestamp":"2021. június. 01. 15:49","title":"Az orosz légiforgalmi felügyelet szállította le a repülőgépről az ellenzéki Nyílt Oroszország vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Új stratégiát terjesztett elő az Európai Bizottság, amelynek célja a schengeni térség megerősítése. Ennek érdekében több, meglévő jogszabályt hatékonyabbá tesznek, de számítanak a tagállamok nagyobb együttműködésére is. A belső biztonság megerősítése érdekében az EU-nak el kellene fogadni az új menekültügyi jogszabályt.","shortLead":"Új stratégiát terjesztett elő az Európai Bizottság, amelynek célja a schengeni térség megerősítése. Ennek érdekében...","id":"20210602_Brusszeli_javaslat_a_scheneni_ovezet_megerositesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66869431-5048-4968-b8c8-af18756fe443","keywords":null,"link":"/eurologus/20210602_Brusszeli_javaslat_a_scheneni_ovezet_megerositesere","timestamp":"2021. június. 02. 13:56","title":"Megerősítené a schengeni övezetet az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]