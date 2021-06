Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"39b0caeb-9a9d-4702-a478-92a2024dc840","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Rábától vették meg a Konferencia Hotelt, csaknem másfél milliárd forintért.","shortLead":"A Rábától vették meg a Konferencia Hotelt, csaknem másfél milliárd forintért.","id":"20210602_gyor_szalloda_mathias_corvinus_collegium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39b0caeb-9a9d-4702-a478-92a2024dc840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85df8934-68d0-429c-a1f5-f0593b5c35e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_gyor_szalloda_mathias_corvinus_collegium","timestamp":"2021. június. 02. 16:29","title":"Győrben megvásárolt egy szállodát az állami milliárdokkal kitömött Mathias Corvinus Collegium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6231494f-46fd-4b93-9c27-d7fbe79d946f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei egy nagyszabású online eseményen rántotta le a leplet a saját fejlesztésű operációs rendszere, a HarmonyOS 2.0-s változatáról.","shortLead":"A Huawei egy nagyszabású online eseményen rántotta le a leplet a saját fejlesztésű operációs rendszere, a HarmonyOS...","id":"20210602_huawei_harmonyos_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6231494f-46fd-4b93-9c27-d7fbe79d946f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3bd4038-7f8c-4464-8425-d37f7f1ded02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_huawei_harmonyos_operacios_rendszer","timestamp":"2021. június. 02. 17:03","title":"Mobilokra is kiadta új operációs rendszerét a Huawei, megkezdik a frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a455a9b4-7e9e-415a-a679-5f699c52f489","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Korábban a francia halászok lezártak egy kikötőt Jersey szigetén, Boris Johnson pedig kivezényelte őfelsége flottáját. Most sikerült kezelni a Brexit utóhatását - legalábbis az idei évre.","shortLead":"Korábban a francia halászok lezártak egy kikötőt Jersey szigetén, Boris Johnson pedig kivezényelte őfelsége flottáját...","id":"20210603_Megegyeztek_a_britek_es_az_EU_a_halalaszati_vitaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a455a9b4-7e9e-415a-a679-5f699c52f489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0deb5922-3092-42a5-85f4-63d4cac11cf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_Megegyeztek_a_britek_es_az_EU_a_halalaszati_vitaban","timestamp":"2021. június. 03. 11:08","title":"Megegyeztek a britek és az EU a halászati vitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383984ab-9641-4241-958e-28d19132a6ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két évvel ezelőtti bajnok Michelisz Norbert maradt a Hyundainál, mellette egy magyar csapat is van a mezőnyben, valamint először egy női pilóta is. ","shortLead":"A két évvel ezelőtti bajnok Michelisz Norbert maradt a Hyundainál, mellette egy magyar csapat is van a mezőnyben...","id":"20210603_A_Nurburgingen_harom_magyarral_indul_a_turaautovilagkupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383984ab-9641-4241-958e-28d19132a6ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd09017-7151-41dd-9bb5-f07ca0cfa50f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210603_A_Nurburgingen_harom_magyarral_indul_a_turaautovilagkupa","timestamp":"2021. június. 03. 10:15","title":"Három magyarral indul a túraautó-világkupa a Nürburgringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrrepülés szervezetre gyakorolt hatásairól még sok minden nem tisztázott, a kutatók ezért tovább vizsgálódnak – ehhez kellenek az állatkák.","shortLead":"Az űrrepülés szervezetre gyakorolt hatásairól még sok minden nem tisztázott, a kutatók ezért tovább vizsgálódnak –...","id":"20210603_tintahal_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1fb7d7-cc62-4780-8a8c-f6ce118edf3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_tintahal_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2021. június. 03. 09:42","title":"Több mint 100 tintahal és 5000 mikroszkopikus lény utazik a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611bbfa2-7ec0-41d8-994d-0dac5a69f654","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, az ügyfélelégedettséget firtató amerikai felmérés szerint a megkérdezettek nagy része igennel felelne a címben feltett kérdésre.","shortLead":"Egy, az ügyfélelégedettséget firtató amerikai felmérés szerint a megkérdezettek nagy része igennel felelne a címben...","id":"20210602_american_consumer_satisfaction_index_2021_felmeres_vasarloi_elegedettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=611bbfa2-7ec0-41d8-994d-0dac5a69f654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e162be1d-39d8-44c3-965c-d390fe914d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_american_consumer_satisfaction_index_2021_felmeres_vasarloi_elegedettseg","timestamp":"2021. június. 02. 09:03","title":"Elégedettebbek a Samsung telefont használók, mint az iPhone-osok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de08a1e-cc0c-4318-bd1f-e602c6925471","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy sor műanyag termék forgalomba hozását megtiltják, a rendelet megszegőit megbüntetik. ","shortLead":"Egy sor műanyag termék forgalomba hozását megtiltják, a rendelet megszegőit megbüntetik. ","id":"20210602_Julius_1tol_betiltanak_egy_sor_muanyagtermeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9de08a1e-cc0c-4318-bd1f-e602c6925471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21051b38-9e8d-4c58-afcf-1f3eb13a7de5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210602_Julius_1tol_betiltanak_egy_sor_muanyagtermeket","timestamp":"2021. június. 02. 08:51","title":"Júliustól búcsút mondhatunk a műanyag szívószálnak és a fültisztítónak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 30 darabot adunk ingyen.","shortLead":"Összesen 30 darabot adunk ingyen.","id":"20210603_Magyarorszag_lelegeztetogep_NATO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c81af2f-6305-4b05-b855-a27a3d01f5cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Magyarorszag_lelegeztetogep_NATO","timestamp":"2021. június. 03. 07:59","title":"Magyarország lélegeztetőgépeket ajándékoz Moldovának és Tunéziának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]