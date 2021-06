Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a455a9b4-7e9e-415a-a679-5f699c52f489","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Korábban a francia halászok lezártak egy kikötőt Jersey szigetén, Boris Johnson pedig kivezényelte őfelsége flottáját. Most sikerült kezelni a Brexit utóhatását - legalábbis az idei évre.","shortLead":"Korábban a francia halászok lezártak egy kikötőt Jersey szigetén, Boris Johnson pedig kivezényelte őfelsége flottáját...","id":"20210603_Megegyeztek_a_britek_es_az_EU_a_halalaszati_vitaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a455a9b4-7e9e-415a-a679-5f699c52f489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0deb5922-3092-42a5-85f4-63d4cac11cf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_Megegyeztek_a_britek_es_az_EU_a_halalaszati_vitaban","timestamp":"2021. június. 03. 11:08","title":"Megegyeztek a britek és az EU a halászati vitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea2a79b-92b5-4345-9bc2-b9c0c106a391","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1994 után újból képviselő lenne a Vállalkozók Országos Szövetségének egykori elnöke.","shortLead":"1994 után újból képviselő lenne a Vállalkozók Országos Szövetségének egykori elnöke.","id":"20210603_palotas_janos_ellenzeki_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ea2a79b-92b5-4345-9bc2-b9c0c106a391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c6be09-1d98-46bd-907b-76d8fb886c6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_palotas_janos_ellenzeki_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 03. 06:42","title":"A ‘90-es évek ikonikus politikusa, Palotás János is indul az ellenzéki előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b126ee99-195a-4eeb-af4f-20a14f051f37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most telefonon próbálják megszerezni az ügyfelek banki adatait.","shortLead":"Most telefonon próbálják megszerezni az ügyfelek banki adatait.","id":"20210602_adathalaszat_banki_alkalmazott_csalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b126ee99-195a-4eeb-af4f-20a14f051f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9526df-5fd9-439f-ab85-e085f42e8f50","keywords":null,"link":"/kkv/20210602_adathalaszat_banki_alkalmazott_csalas","timestamp":"2021. június. 02. 19:08","title":"Új adathalászmódszer terjed: banki alkalmazottnak adják ki magukat a csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van, akit zavar, mást kifejezetten vonz a Starlink-féle műholdsereg. Az alábbi weboldal segít kitalálni, mikor találkozhat eggyel az égbolton.","shortLead":"Van, akit zavar, mást kifejezetten vonz a Starlink-féle műholdsereg. Az alábbi weboldal segít kitalálni, mikor...","id":"20210602_elon_musk_starlink_muhold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895dfdf8-d785-45f7-8d7c-6db4902d6f4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_elon_musk_starlink_muhold","timestamp":"2021. június. 02. 11:33","title":"Ezen a weboldalon megnézheti, hol járnak Elon Musk műholdjai, és mikor érnek ön fölé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66be8bb1-8fbb-4938-98b3-fae4770e2f78","c_author":"Raben Group","category":"brandcontent","description":"Több értelemben is túlhasználjuk bolygónkat, márpedig a gazdasági és társadalmi prosperáláshoz az emberi mohóság visszaszorítására, fenntartható fejlődésre van szükség. De mit jelent ez a gyakorlatban, és hogyan lehet jól hangzó, de üres ígéret helyett a vállalati stratégia szerves része?","shortLead":"Több értelemben is túlhasználjuk bolygónkat, márpedig a gazdasági és társadalmi prosperáláshoz az emberi mohóság...","id":"20210527_Fenntarthatosag_amivel_vissza_lehet_fogni_az_emberek_mohosagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66be8bb1-8fbb-4938-98b3-fae4770e2f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccff205-2804-4e1a-98b4-c9b4ce60ed85","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210527_Fenntarthatosag_amivel_vissza_lehet_fogni_az_emberek_mohosagat","timestamp":"2021. június. 03. 11:30","title":"Fenntarthatóság, amivel vissza lehet fogni az emberek mohóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761973cb-d831-4c32-b9ac-f754de11cd43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) arra hívta fel a figyelmet, hogy számos szegény országban még az egészségügyi dolgozókat sem oltották be.","shortLead":"Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) arra hívta fel a figyelmet, hogy számos szegény...","id":"20210601_ecdc_oltas_kamasz_vakcinahiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=761973cb-d831-4c32-b9ac-f754de11cd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f70d5b-5fa2-43d3-95f9-6d85924f9685","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_ecdc_oltas_kamasz_vakcinahiany","timestamp":"2021. június. 01. 19:10","title":"Arra kérik az uniós tagállamokat, hogy vegyék figyelembe a globális vakcinahiányt, mielőtt beoltják a kamaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Közel három éve nem ment olyan jól a német autóipari cégeknek, mint most májusban.","shortLead":"Közel három éve nem ment olyan jól a német autóipari cégeknek, mint most májusban.","id":"20210603_Kozel_harom_eve_nem_ment_olyan_jol_a_nemet_autoiparnak_mint_most_majusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb5dda4-4874-4960-8e1b-eef343f336a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210603_Kozel_harom_eve_nem_ment_olyan_jol_a_nemet_autoiparnak_mint_most_majusban","timestamp":"2021. június. 03. 08:12","title":"Nagyon meglódult a német autóipar, de máris készülhetnek a visszaesésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff0e93f-d8f7-4ce5-93fb-03c601b4bab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szerint 2020 a korlátozások éve volt, de nem csak azért, mert szabályozták, hogy mikor és hova mehetünk: több diszkriminatív rendelkezés is született. ","shortLead":"A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szerint 2020 a korlátozások éve volt, de nem csak azért, mert szabályozták...","id":"20210602_Hintalovon_Alapitvany_a_jarvany_elso_eveben_tobb_diszkriminativ_rendelkezes_is_szuletett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bff0e93f-d8f7-4ce5-93fb-03c601b4bab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f71e71-c6e8-4a65-be88-36dd6bdf74f9","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Hintalovon_Alapitvany_a_jarvany_elso_eveben_tobb_diszkriminativ_rendelkezes_is_szuletett","timestamp":"2021. június. 02. 12:20","title":"A járvány első évében megduplázódott a segélyvonalak forgalma, és több családon belüli bántalmazásról tettek bejelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]