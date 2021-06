Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"11b23429-293c-41d9-a0f4-0b53762a4e01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A lakosságot arra figyelmeztették, hogy ne nyúljanak a mérgező anyagot tartalmazó hulladékhoz.","shortLead":"A lakosságot arra figyelmeztették, hogy ne nyúljanak a mérgező anyagot tartalmazó hulladékhoz.","id":"20210602_sri_lanka_hajo_vegyi_anyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11b23429-293c-41d9-a0f4-0b53762a4e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdeabeee-265a-452f-b60c-14a4f0bd7f70","keywords":null,"link":"/zhvg/20210602_sri_lanka_hajo_vegyi_anyag","timestamp":"2021. június. 02. 15:21","title":"Környezeti katasztrófától tartanak, miután süllyedni kezdett egy veszélyes vegyi anyagokat szállító hajó Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83df80f-6230-49e8-87e2-42ffa070b1cd","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"A szabadság elsősorban antropológiai kérdés. Az az elképzelés, hogy elég jó és elég felelősen gondolkodó emberek vagyunk ahhoz, hogy senki meg ne mondhassa, mit tegyünk, nagyon kellemes, de téves. Vélemény.","shortLead":"A szabadság elsősorban antropológiai kérdés. Az az elképzelés, hogy elég jó és elég felelősen gondolkodó emberek...","id":"202122_veszhelyzet_minden_jog_lenntartva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e83df80f-6230-49e8-87e2-42ffa070b1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140de6dd-899c-46c9-b8ca-6800dca7e942","keywords":null,"link":"/360/202122_veszhelyzet_minden_jog_lenntartva","timestamp":"2021. június. 04. 14:00","title":"Balavány: Vészhelyzet – minden jog lenntartva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd3754a-3fdd-4574-9a2b-80f91eb56dd1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210603_Marabu_Feknyuz_Oszod_2006","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fd3754a-3fdd-4574-9a2b-80f91eb56dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a785e13-b087-4bd5-9c2c-ddbf58d575e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Marabu_Feknyuz_Oszod_2006","timestamp":"2021. június. 03. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Őszöd 2006","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd9735d-622d-4ca1-87d5-7ce1741d2f84","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Csalódást keltő számok érkeztek a magyar kiskereskedelemről. Az egy évvel korábbihoz viszonyítva – amikor épp komoly lezárások voltak – óriási növekedést mértek, de ennél fontosabb, hogy az idén márciusihoz képest visszaesett a forgalom. Úgy tűnik, hiába volt gyors az újranyitás, sokan nem mertek még költekezni.","shortLead":"Csalódást keltő számok érkeztek a magyar kiskereskedelemről. Az egy évvel korábbihoz viszonyítva – amikor épp komoly...","id":"20210604_ksh_kiskereskedelem_vasarlas_boltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dd9735d-622d-4ca1-87d5-7ce1741d2f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4673e99-a768-46d4-98bc-1a6e6171c2a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210604_ksh_kiskereskedelem_vasarlas_boltok","timestamp":"2021. június. 04. 10:17","title":"Hiába az újranyitás, rossz hónapjuk volt a magyar boltoknak áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"2021 áprilisában 107,6 milliárd forintot helyeztek ki a hazai bankok, így a lakáshitel folyósítás ismét rekordmagas értéket ért el, már második hónapja alakul rendkívül 100 milliárd forint felett a folyósítás. A használt lakást vásárlók mellett egyre többen veszik fel lakásfelújítás céljára a jelzáloghiteleket.","shortLead":"2021 áprilisában 107,6 milliárd forintot helyeztek ki a hazai bankok, így a lakáshitel folyósítás ismét rekordmagas...","id":"20210604_lakashitel_mnb_aprilis_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e692675-6aad-4cfe-a612-342687c44d1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210604_lakashitel_mnb_aprilis_bank360","timestamp":"2021. június. 04. 09:39","title":"Megrohanták a bankokat a lakáshitelekért a magyarok, miközben vége lehet a kamatok csökkenésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e83debb-6980-462b-8247-f6aa71a2698f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az angol válogatott volt játékosa arról nem nyilatkozott, hogy a saját klasszikus autóit is átépíttetné.","shortLead":"Az angol válogatott volt játékosa arról nem nyilatkozott, hogy a saját klasszikus autóit is átépíttetné.","id":"20210603_Klasszikus_autokat_elektromossa_alakito_cegbe_szallt_be_David_Beckham","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e83debb-6980-462b-8247-f6aa71a2698f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5380344c-2e72-4b75-a2d8-4f8c93a4e688","keywords":null,"link":"/cegauto/20210603_Klasszikus_autokat_elektromossa_alakito_cegbe_szallt_be_David_Beckham","timestamp":"2021. június. 03. 16:05","title":"Klasszikus autókat elektromossá alakító cégbe szállt be David Beckham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d822153-4123-4166-82f5-3779aaf35810","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Ismét beindult a választások előtti pártalapítási láz. Bár közvetlen bizonyíték nincs a politikai sokszínűség kormánypárti gerjesztésére, az egyik új formáció Orbán Viktort éltetve készül odaállni a startvonalra.","shortLead":"Ismét beindult a választások előtti pártalapítási láz. Bár közvetlen bizonyíték nincs a politikai sokszínűség...","id":"202122__fideszkozeli_partalapitas__ugrodeszka__lakodalmas__rozsaszinben_latjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d822153-4123-4166-82f5-3779aaf35810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6ac43a-1da9-4e03-9dcd-c109ac64d12c","keywords":null,"link":"/360/202122__fideszkozeli_partalapitas__ugrodeszka__lakodalmas__rozsaszinben_latjak","timestamp":"2021. június. 04. 06:30","title":"Alig takarhatóan lóg ki a Fidesz-láb egy a választásokra készülő új párt mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e72a80-862c-4303-ac3d-e2cf36ca36f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Acer úgy véli, hogy nemsokára a laptopok piaca is megérzi a globális chiphiány problémáját.","shortLead":"Az Acer úgy véli, hogy nemsokára a laptopok piaca is megérzi a globális chiphiány problémáját.","id":"20210604_acer_laptop_chiphiany_aremelkedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4e72a80-862c-4303-ac3d-e2cf36ca36f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c653c63-f68d-443c-877d-3b583ad273b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210604_acer_laptop_chiphiany_aremelkedes","timestamp":"2021. június. 04. 09:03","title":"Áremelkedésre lehet számítani a laptopoknál, és komoly hiány jöhet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]