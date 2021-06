Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7fd3754a-3fdd-4574-9a2b-80f91eb56dd1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210603_Marabu_Feknyuz_Oszod_2006","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fd3754a-3fdd-4574-9a2b-80f91eb56dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a785e13-b087-4bd5-9c2c-ddbf58d575e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Marabu_Feknyuz_Oszod_2006","timestamp":"2021. június. 03. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Őszöd 2006","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két évig tölgyfahordóban érlelt Medicina cuvée viseli az egykori szövetségi kapitány nevét.","shortLead":"Két évig tölgyfahordóban érlelt Medicina cuvée viseli az egykori szövetségi kapitány nevét.","id":"20210603_1800_palack_bort_kereszteltek_at_Dardai_Pal_tiszteletere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ef45eb-417d-47c8-8a23-fa940a24b434","keywords":null,"link":"/elet/20210603_1800_palack_bort_kereszteltek_at_Dardai_Pal_tiszteletere","timestamp":"2021. június. 03. 08:57","title":"1800 palack bort kereszteltek át Dárdai Pál tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"L. Simon László a Nemzeti Múzeum mellé a múzeumi oktatást, a műtárgyvédelmet, a régészetet, a természettudományi, és az iparművészeti múzeumot is szeretné, de szemet vetett a vidéki múzeumokra is, és a kultúrharcba is beszállna – ezt maga írja most megjelent cikkében.



","shortLead":"L. Simon László a Nemzeti Múzeum mellé a múzeumi oktatást, a műtárgyvédelmet, a régészetet, a természettudományi, és...","id":"20210602_L_Simon_Laszlo_muzeum_kommentar_alapitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2fdab9e-2bf3-4827-b478-1cfe56a3f785","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_L_Simon_Laszlo_muzeum_kommentar_alapitvany","timestamp":"2021. június. 02. 14:10","title":"Bepillantást kaptunk, hogyan alakítaná át L. Simon a múzeumi rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ac2b56-a120-4543-a1a2-d5766e87ef93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a miniszter a ferencvárosi közterületek átnevezésére.","shortLead":"Reagált a miniszter a ferencvárosi közterületek átnevezésére.","id":"20210603_Gulyas_a_Fudantablakra_Gyermekded_de_vicces","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0ac2b56-a120-4543-a1a2-d5766e87ef93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4343fb93-36e9-4dac-baf7-76ebed050029","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Gulyas_a_Fudantablakra_Gyermekded_de_vicces","timestamp":"2021. június. 03. 10:26","title":"Gulyás a Fudan körüli új utcanevekre: Gyermekded, de vicces","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6db5d38-7cfb-49be-9ba6-2492de8439bd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nagy lökést adhat ez az inflációnak – hívja fel a figyelmet a CNN Business portál.","shortLead":"Nagy lökést adhat ez az inflációnak – hívja fel a figyelmet a CNN Business portál.","id":"20210602_Heteves_csucson_a_benzinarak_Amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6db5d38-7cfb-49be-9ba6-2492de8439bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d47f301-fa7a-48f9-ae05-e3cb56c53631","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_Heteves_csucson_a_benzinarak_Amerikaban","timestamp":"2021. június. 02. 19:06","title":"Hétéves csúcson a benzinárak Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed0ddfa-1b07-40bd-bdce-199995267754","c_author":"KUKA","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt tíz évben Magyarországon is egyre több és egyre kisebb cégek nyitnak az automatizált gyártás felé, a legkülönbözőbb iparágakban. De mire kell ügyelni robotválasztás előtt? Honnan tudom, hogy készen áll a cégem a robotokra? Milyen robotok vannak egyáltalán, és mit tudnak? És főleg, mi az a kobot?","shortLead":"Az elmúlt tíz évben Magyarországon is egyre több és egyre kisebb cégek nyitnak az automatizált gyártás felé...","id":"20210503_Az_automatizalas_ma_mar_elkerulhetetlen_de_hogyan_valasszuk_ki_a_tokeletes_robotot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ed0ddfa-1b07-40bd-bdce-199995267754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3c996a-aed8-4df2-a1aa-8f5724c51d87","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210503_Az_automatizalas_ma_mar_elkerulhetetlen_de_hogyan_valasszuk_ki_a_tokeletes_robotot","timestamp":"2021. június. 02. 15:30","title":"De ki vigyáz a robotokra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 4-es számú választókerületben pillanatnyilag a Demokratikus Koalíció támogatottsága a legmagasabb egy kutatás szerint.","shortLead":"A 4-es számú választókerületben pillanatnyilag a Demokratikus Koalíció támogatottsága a legmagasabb egy kutatás szerint.","id":"20210602_zavecz_idea_kalman_olga_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e4a56d-8f66-4b1f-91f1-770fcb740a3f","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_zavecz_idea_kalman_olga_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 02. 14:51","title":"Závecz: Kálmán Olga indul előnyösebb pozícióból a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec3c6d6-272e-48e2-a1f1-d45d646a24af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművek többsége a Készenléti Rendőrséghez kerül. ","shortLead":"A járművek többsége a Készenléti Rendőrséghez kerül. ","id":"20210604_Tiz_mentoautot_vasarolt_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eec3c6d6-272e-48e2-a1f1-d45d646a24af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66deff3d-8312-4f7d-a4ec-d08c1abae073","keywords":null,"link":"/cegauto/20210604_Tiz_mentoautot_vasarolt_a_rendorseg","timestamp":"2021. június. 04. 07:44","title":"Mentőautókat vásárolt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]