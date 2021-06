Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b574df73-210c-4b66-a294-2abf5682d43a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Valakinek ötezer eurót ért egy árverésen.","shortLead":"Valakinek ötezer eurót ért egy árverésen.","id":"20210607_Mennyit_fizetne_egy_100_eves_borert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b574df73-210c-4b66-a294-2abf5682d43a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349973de-a29e-4a0d-ba27-f7fd5279264d","keywords":null,"link":"/kultura/20210607_Mennyit_fizetne_egy_100_eves_borert","timestamp":"2021. június. 07. 08:59","title":"Mennyit fizetne egy 100 éves borért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hétfőn reggel 345,80 forinton állt az euró jegyzése.","shortLead":"Hétfőn reggel 345,80 forinton állt az euró jegyzése.","id":"20210607_Egy_helyben_toporgott_a_forint_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e364074-fecb-4226-b484-7088eadf5c67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_Egy_helyben_toporgott_a_forint_a_hetvegen","timestamp":"2021. június. 07. 08:50","title":"Egy helyben toporgott a forint a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bcd6b3d-835a-4f40-97ae-8bbe0006f3a0","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre több cég vállalja a karbonsemlegességet 2050-re, hogy a működésük és az általuk előállított termékek ökológiai lábnyomát a nullára csökkentik. Ez azonban nem egyes egyedül rajtuk múlik, hiszen a termékeiknek fogyasztóik is vannak. De vajon átháríthatják-e a vásárlókra a termék megvásárlásán keresztül a cég karbonkibocsátás-csökkentési kötelezettségeinek finanszírozását? ","shortLead":"Egyre több cég vállalja a karbonsemlegességet 2050-re, hogy a működésük és az általuk előállított termékek ökológiai...","id":"20210606_karbonsemlegesseg_vallalatok_fogyasztok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bcd6b3d-835a-4f40-97ae-8bbe0006f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b92520-e4de-4f4d-88cb-df1e9d86bfcd","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_karbonsemlegesseg_vallalatok_fogyasztok","timestamp":"2021. június. 06. 18:00","title":"Fizetne többet a benzinkúton azért, hogy az olajcég fát telepítsen a világ másik felén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49b9aac-1aa3-47b0-8a58-8fa2befdd2fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jogszabály szerint az orvosok kérhetnek pénzt az utazáshoz szükséges oltásigazolásokért és ők döntik el, mekkora összeget. ","shortLead":"A jogszabály szerint az orvosok kérhetnek pénzt az utazáshoz szükséges oltásigazolásokért és ők döntik el, mekkora...","id":"20210606_Mar_ingyen_jar_de_a_korabban_oltottaktol_akar_10_ezret_is_elkernek_az_idegen_nyelvu_oltasigazolasokert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b49b9aac-1aa3-47b0-8a58-8fa2befdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43595eeb-d6c5-47c3-9510-1931412bdce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Mar_ingyen_jar_de_a_korabban_oltottaktol_akar_10_ezret_is_elkernek_az_idegen_nyelvu_oltasigazolasokert","timestamp":"2021. június. 06. 10:35","title":"Már ingyen jár, de a korábban oltottaktól akár 10 ezret is elkérnek az idegen nyelvű oltásigazolásokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5109c8d5-705b-4c5f-8d5f-7ce27c83fb6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Embert próbáló időszak után most térhetnek vissza a zenészek és a zeneiparban dolgozók eredeti foglalkozásukhoz. Körülbelül 50 ezer zenei rendezvény maradt el 1 év alatt. ","shortLead":"Embert próbáló időszak után most térhetnek vissza a zenészek és a zeneiparban dolgozók eredeti foglalkozásukhoz...","id":"20210606_Egy_eve_meg_New_Yorkban_koncertezett_most_Budapesten_biciklis_futarkodik_a_Bohemian_Betyars_enekese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5109c8d5-705b-4c5f-8d5f-7ce27c83fb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe31059-95b4-47b8-a6c8-c76e94cefe3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Egy_eve_meg_New_Yorkban_koncertezett_most_Budapesten_biciklis_futarkodik_a_Bohemian_Betyars_enekese","timestamp":"2021. június. 06. 14:40","title":"Egy éve még New Yorkban koncertezett, most Budapesten futárkodik a Bohemian Betyars énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e872f90-97a3-4f46-8e03-ef8d365bc258","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A táblás csokik fogytak a legjobban tavaly, de az édességek piaca sem úszta meg az alapanyagok árrobbanását a Mondelez Hungária ügyvezetője szerint.","shortLead":"A táblás csokik fogytak a legjobban tavaly, de az édességek piaca sem úszta meg az alapanyagok árrobbanását a Mondelez...","id":"20210607_mondelez_hungaria_mayer_gabor_nassolas_pandemia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e872f90-97a3-4f46-8e03-ef8d365bc258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2801a907-1536-4413-882c-765d466ed09c","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_mondelez_hungaria_mayer_gabor_nassolas_pandemia","timestamp":"2021. június. 07. 15:47","title":"Végignassolták a járványt a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b08a16-ae76-4e9f-9373-1ae8faad654b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napja erőteljesen azt kommunikálja a kormány, hogy még nincs miről vitázni, ehhez képest azért a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról hamarosan szavaz az Országgyűlés.","shortLead":"Pár napja erőteljesen azt kommunikálja a kormány, hogy még nincs miről vitázni, ehhez képest azért a Fudan Hungary...","id":"20210606_Gulyas_A_kormany_tamogatja_hogy_legyen_nepszavazas_a_Fudan_Egyetemrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34b08a16-ae76-4e9f-9373-1ae8faad654b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f24b9d-d1a8-42e5-b038-0d14fdbf8cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Gulyas_A_kormany_tamogatja_hogy_legyen_nepszavazas_a_Fudan_Egyetemrol","timestamp":"2021. június. 06. 18:32","title":"Gulyás: A kormány támogatja, hogy legyen népszavazás a Fudan Egyetemről, de csak 2023-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280d9faa-62d1-410f-8a6c-0ce8d68c0113","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnökét parlamenti felszólalásában hetek óta először nem szakította félbe Kövér László házelnök. ","shortLead":"A Jobbik elnökét parlamenti felszólalásában hetek óta először nem szakította félbe Kövér László házelnök. ","id":"20210607_Jakab_Peter_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=280d9faa-62d1-410f-8a6c-0ce8d68c0113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510f5d96-b13c-43c6-9d18-5b8d26065386","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Jakab_Peter_parlament","timestamp":"2021. június. 07. 14:51","title":"Jakab Péter: Nincs a magyar embereken több lehúzható bőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]