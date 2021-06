Már Dióssi Csaba vezette az önkormányzatot és országgyűlési képviselő is volt, amikor 2012 januárjában a dunakeszi polgármesteri hivatal jóváhagyta, hogy a polgármester saját családi vállalkozása, a Turan Bt. építsen társasházat – számolt be a hírről a Magyarnarancs.hu. Majd később a lap tudósítása szerint Dióssi kiszállt a cégből és a lakásokat is megvette, mégpedig CSOK-támogatásból.

Egy tízlakásos társasház építését engedélyezték, a megvásárolt lakásokba pedig Dióssi, gyerekei és az édesapja költöztek. A cég ügyvezetője jelenleg Dióssi 24 éves fia, 5 lakás Dióssi Csabáé, 5 lakás pedig az édesapja tulajdonában van.

A cikk kitért arra is, hogy az akkor még hatályban lévő közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény szerint hatósági ügyek intézésében "nem vehetett részt az a személy, akitől nem várható el annak tárgyilagos megítélése". Továbbá a jegyző - mint hatóság - nem vehetett részt olyan ügyben, amelyben a polgármester az ellenérdekű fél. A város jegyzői szerint azonban nem állt fent összeférhetetlenség.

A lap a cégadatokból Tuzson Bencéhez, a térség országgyűlési képviselőjéhez is eljutott: a Turan Bt. elektronikus elérhetőségének ugyanis a képviselő korábbi ügyvédi irodájának email-címe van megadva. A cégből Tuzson 2014-ben, összeférhetetlenség miatt lépett ki.

Dióssi 2016-ban a céget fiának adta, az ajándékozási szerződést is Tuzson korábbi ügyvédi irodája jegyezte ellen.

Varga Zoltán Péter, a Jobbik helyi önkormányzati képviselője ismeretlen tettes ellen tett feljlelentést, "költségvetésnek vélhetően jelentős vagyoni hátrányt okozó bűncselekmény" gyanúja miatt.

A lap értesülései szerint nem indult nyomozás és az irodától sem kaptak érdembeni választ.