[{"available":true,"c_guid":"5af7753d-864a-4d51-9a6d-6ad2ef40a738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hogyan tudja megváltoztatni egyetlen bálna a halászok életét a világ egyik legszegényebb országában?","shortLead":"Hogyan tudja megváltoztatni egyetlen bálna a halászok életét a világ egyik legszegényebb országában?","id":"20210606_Milliomosok_lettek_egy_balna_belsejeben_talalt_kincs_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5af7753d-864a-4d51-9a6d-6ad2ef40a738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36205439-1ebf-44af-9662-9bb923428a76","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_Milliomosok_lettek_egy_balna_belsejeben_talalt_kincs_miatt","timestamp":"2021. június. 06. 20:55","title":"Egy vagyont találtak egy bálna hasában jemeni halászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Palkovics László szerint méltányos ajánlatot készülnek tenni a reptér megvásárlására, és ha nem eladó, akkor a kormány visszaállítja a többségi állami tulajdont.","shortLead":"Palkovics László szerint méltányos ajánlatot készülnek tenni a reptér megvásárlására, és ha nem eladó, akkor a kormány...","id":"20210607_palkovics_laszlo_budapest_airport_megszerzese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4f0180-2194-4dd3-9671-53c0e2fe2a41","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_palkovics_laszlo_budapest_airport_megszerzese","timestamp":"2021. június. 07. 17:29","title":"Hamarosan visszautasíthatatlan ajánlatot tehet a kormány a Budapest Airport tulajdonosainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02841f37-76ac-4a50-91b2-3f2e14a97be4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A budapesti Blaha Lujza tér teljes felújítása valószínűleg másfél évig tart, de már 2021 végén jöhetnek a részműszaki átadások.","shortLead":"A budapesti Blaha Lujza tér teljes felújítása valószínűleg másfél évig tart, de már 2021 végén jöhetnek a részműszaki...","id":"20210607_blaha_lujza_ter_felujitas_bkk_szerzodeskotes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02841f37-76ac-4a50-91b2-3f2e14a97be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728fabe3-7c44-4eec-8121-a6dc90bdb234","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210607_blaha_lujza_ter_felujitas_bkk_szerzodeskotes","timestamp":"2021. június. 07. 18:39","title":"BKK: Megvan a szerződés a Blaha felújítására, még a nyáron kezdődhet a munka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf3adde-ea36-4ba1-9d55-869967da4734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt kezdeményezi a kormánynál a Fudan Egyetem tárgyalási anyagainak nyilvánosságra hozatalát.","shortLead":"Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt kezdeményezi a kormánynál a Fudan Egyetem tárgyalási anyagainak nyilvánosságra...","id":"20210607_karacsony_kina_tuntetes_nagykovetseg_fudan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abf3adde-ea36-4ba1-9d55-869967da4734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7521fc2-2b20-4c98-8d35-c587dfc6ea69","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_karacsony_kina_tuntetes_nagykovetseg_fudan","timestamp":"2021. június. 07. 12:45","title":"Karácsony: Nem a kínai emberek ellen tüntettünk, hanem Magyarország szuverenitásának sunyi kiárusítása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55fe86b-a320-4714-8b8f-c47b2d2c3cb0","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Két, illegálisan röptetett drón zuhant természetvédelmi területre az USA-ban. ","shortLead":"Két, illegálisan röptetett drón zuhant természetvédelmi területre az USA-ban. ","id":"20210606_Tobb_ezer_madartojas_pusztult_el_egy_dronbalesett_miatt_egy_amerikai_rezervatumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b55fe86b-a320-4714-8b8f-c47b2d2c3cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7fb14e-5ebf-41cf-b0de-e0eb241d617c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_Tobb_ezer_madartojas_pusztult_el_egy_dronbalesett_miatt_egy_amerikai_rezervatumban","timestamp":"2021. június. 06. 20:00","title":"Komplett madárkatasztrófát sikerült okoznia két drónozó turistának egy amerikai rezervátumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg az ország délnyugati részein eshet ma, de délután visszatér a napsütés.","shortLead":"Főleg az ország délnyugati részein eshet ma, de délután visszatér a napsütés.","id":"20210606_Esernyoket_elo_akar_zivatar_is_lehet_vasarnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf1a313-8531-49d5-9337-6bf5584e52b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Esernyoket_elo_akar_zivatar_is_lehet_vasarnap","timestamp":"2021. június. 06. 08:10","title":"Esernyőket elő: akár zivatar is lehet vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e633823-e76c-45b5-978e-da65f2e81124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom kormányfőjelöltje retteg attól, hogy 2022 áprilisában Orbán Viktornak hívják majd a miniszterelnököt.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom kormányfőjelöltje retteg attól, hogy 2022 áprilisában...","id":"20210607_marki_zay_peter_2022_valasztas_fidesz_orban_viktor_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e633823-e76c-45b5-978e-da65f2e81124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805640bd-cbee-4153-a474-6b123b46a306","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_marki_zay_peter_2022_valasztas_fidesz_orban_viktor_miniszterelnok","timestamp":"2021. június. 07. 08:34","title":"Márki-Zay: Ha a Fideszt megtisztítjuk a bűnözőktől, a magyaroknak nincs többé oka félni a párttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év második felében, az iOS 15 frissítésével több újdonság is kérkezik majd a FaceTime-ba, amit nemcsak az Apple-felhasználók használhatnak majd.","shortLead":"Az év második felében, az iOS 15 frissítésével több újdonság is kérkezik majd a FaceTime-ba, amit nemcsak...","id":"20210607_facetime_androida_windows_10_apple_wwdc_2021_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc06b617-e7b6-4fbf-840b-688eb31dbaec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_facetime_androida_windows_10_apple_wwdc_2021_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2021. június. 07. 20:27","title":"Jön az új FaceTime, az androidosok és a Windows 10-felhasználók is használhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]