[{"available":true,"c_guid":"36ddd24b-0c29-449c-b421-310b996770f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A több, mint 3 perces felvételnél számos ismert színművész közreműködött.","shortLead":"A több, mint 3 perces felvételnél számos ismert színművész közreműködött.","id":"20210606_Verssel_emlekezett_meg_a_Katona_Jozsef_tarsulata_a_jarvany_aldozatairol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36ddd24b-0c29-449c-b421-310b996770f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dfd86a-8a4c-45b3-8db3-13f566829a25","keywords":null,"link":"/kultura/20210606_Verssel_emlekezett_meg_a_Katona_Jozsef_tarsulata_a_jarvany_aldozatairol","timestamp":"2021. június. 06. 12:49","title":"Verssel emlékezett meg a Katona József Színház társulata a járvány áldozatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491013d3-7046-4995-b211-7ad4721611ef","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Olyan, mint egy szédítő körhinta rákötve egy koktélzongorára, amelyet a vágy elektromos kisülései hoznak működésbe. Giccses, szentimentális, túlzásba vitt, kaotikus az egész, de még 20 év után is rabul ejt minket a Nicole Kidman és Ewan McGregor között szövődő románc. A Moulin Rouge!-t lehet nagyon szeretni és gyűlölni is, de mi inkább az előbbire szavazunk. ","shortLead":"Olyan, mint egy szédítő körhinta rákötve egy koktélzongorára, amelyet a vágy elektromos kisülései hoznak működésbe...","id":"20210606_Merjunk_szerelmesek_lenni__20_eves_a_Moulin_Rouge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=491013d3-7046-4995-b211-7ad4721611ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20909866-0542-4bea-8d3f-3b9524960bd7","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Merjunk_szerelmesek_lenni__20_eves_a_Moulin_Rouge","timestamp":"2021. június. 06. 20:00","title":"Merjünk szerelmesek lenni – 20 éves a Moulin Rouge!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ecb55c3-5190-47a2-8613-e2a811aeaaf4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pár napja kapott sztrókot. ","shortLead":"Pár napja kapott sztrókot. ","id":"20210606_Elhunyt_a_legendas_magyar_basszusgitaros_Szappanos_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ecb55c3-5190-47a2-8613-e2a811aeaaf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cf2d2a-57ee-4f17-864e-d9579f46c29f","keywords":null,"link":"/kultura/20210606_Elhunyt_a_legendas_magyar_basszusgitaros_Szappanos_Gyorgy","timestamp":"2021. június. 06. 11:52","title":"Elhunyt a legendás magyar basszusgitáros, Szappanos György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d584364-83fe-462d-bea6-f3d0bc386ea5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A Red Bull mexikói versenyzője , Sergio Pérez nyerte meg a vasárnapi Forma-1-es Azeri Nagydíjat. Az összetettben vezető csapattársa, Max Verstappen durrdefekt miatt esett ki, ahogy Lance Stroll is. ","shortLead":"A Red Bull mexikói versenyzője , Sergio Pérez nyerte meg a vasárnapi Forma-1-es Azeri Nagydíjat. Az összetettben vezető...","id":"20210606_Baku_Forma1_autoverseny_Max_Verstappen_durrdefekt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d584364-83fe-462d-bea6-f3d0bc386ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1a49a-a93e-43df-b181-6831e43396d9","keywords":null,"link":"/sport/20210606_Baku_Forma1_autoverseny_Max_Verstappen_durrdefekt","timestamp":"2021. június. 06. 16:40","title":"Azeri Nagydíj: Pérez győzött, Verstappen defektet kapott a célegyenesben (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55fe86b-a320-4714-8b8f-c47b2d2c3cb0","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Két, illegálisan röptetett drón zuhant természetvédelmi területre az USA-ban. ","shortLead":"Két, illegálisan röptetett drón zuhant természetvédelmi területre az USA-ban. ","id":"20210606_Tobb_ezer_madartojas_pusztult_el_egy_dronbalesett_miatt_egy_amerikai_rezervatumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b55fe86b-a320-4714-8b8f-c47b2d2c3cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7fb14e-5ebf-41cf-b0de-e0eb241d617c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_Tobb_ezer_madartojas_pusztult_el_egy_dronbalesett_miatt_egy_amerikai_rezervatumban","timestamp":"2021. június. 06. 20:00","title":"Komplett madárkatasztrófát sikerült okoznia két drónozó turistának egy amerikai rezervátumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4384f2-e3a0-44f9-a9a5-b3e8752ba640","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-koreai források szerint a Samsung kihagyja a Galaxy S22-ből a kijelző alá rejtett kamerát.","shortLead":"Dél-koreai források szerint a Samsung kihagyja a Galaxy S22-ből a kijelző alá rejtett kamerát.","id":"20210607_samsung_galaxy_s22_okostelefon_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af4384f2-e3a0-44f9-a9a5-b3e8752ba640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3389893e-8148-43ae-a42b-b7a353c10544","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_samsung_galaxy_s22_okostelefon_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera","timestamp":"2021. június. 07. 15:03","title":"Már a jövőre érkező Galaxy S22 kamerájáról is pletykálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631c348a-3172-4f27-9fee-1a90d943908c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mezen Ukrajna részeként szerepeltetik a Krím félszigetet.","shortLead":"A mezen Ukrajna részeként szerepeltetik a Krím félszigetet.","id":"20210607_oroszorszag_ukrajna_krim_felsziget_focimez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=631c348a-3172-4f27-9fee-1a90d943908c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119395be-a2fc-48b6-b1ea-ecef695d6d35","keywords":null,"link":"/sport/20210607_oroszorszag_ukrajna_krim_felsziget_focimez","timestamp":"2021. június. 07. 13:47","title":"Oroszország zúgolódik az ukránok focimeze miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfa421a-5c95-4213-a622-bfa2423c9b71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Egyelőre nem tudni, hogy az eset összefüggésbe hozható-e az idei tokiói olimpia körül kialakult bonyodalmakkal.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy az eset összefüggésbe hozható-e az idei tokiói olimpia körül kialakult bonyodalmakkal.","id":"20210607_metro_japan_olimpiai_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dfa421a-5c95-4213-a622-bfa2423c9b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59445cb8-4984-4ab6-a6fb-1f7580715f73","keywords":null,"link":"/sport/20210607_metro_japan_olimpiai_bizottsag","timestamp":"2021. június. 07. 11:03","title":"Metró elé ugrott, és meghalt a japán olimpiai bizottság egyik tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]