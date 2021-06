Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"89cf7c15-ee40-4cbe-93ac-fb1d019a9c27","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azzal számolnak, hogy egy hónap múlva érkezik az uniós Covid-útlevél.","shortLead":"Azzal számolnak, hogy egy hónap múlva érkezik az uniós Covid-útlevél.","id":"20210607_csehorszag_beutazas_hatar_korlatozas_nyitas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89cf7c15-ee40-4cbe-93ac-fb1d019a9c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989380c8-7a81-4c3a-9914-1c9be3424032","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_csehorszag_beutazas_hatar_korlatozas_nyitas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 07. 21:59","title":"Csehország nem válogat, inkább beenged minden beoltott uniós turistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfdf8b55-ef45-4c1d-a396-b1a84d362f0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Munkaügyi és személyes okok állhatnak a gyilkosság hátterében. ","shortLead":"Munkaügyi és személyes okok állhatnak a gyilkosság hátterében. ","id":"20210608_kina_sanghaj_fudan_egyetem_professzor_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfdf8b55-ef45-4c1d-a396-b1a84d362f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a93ab5-2c50-40db-b2b6-17d942a76cd1","keywords":null,"link":"/vilag/20210608_kina_sanghaj_fudan_egyetem_professzor_gyilkossag","timestamp":"2021. június. 08. 17:27","title":"Megölte a Fudan Egyetem sanghaji campusára kinevezett párttitkárt az egyik professzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c48c7d-cdf1-4abe-9cc1-cfb05d0c5e39","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nigéria 89, Ghána 63 százalékkal növelte meg egyszer a GDP-jét, Magyarországról eltűnt kétmillió szegény, de lett még 130 ezer dolgozó egy statisztikai újratervezésnél. Az, hogy a gazdasági adatok gyűjtésének és összesítésének elméletét, valamint technikáját is fejlesztik, jó folyamat, de sokszor azt is jelenti: ki kell dobni jó néhány korábbi elemzést a gazdaságról.","shortLead":"Nigéria 89, Ghána 63 százalékkal növelte meg egyszer a GDP-jét, Magyarországról eltűnt kétmillió szegény, de lett még...","id":"20210609_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_statisztika_gdp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53c48c7d-cdf1-4abe-9cc1-cfb05d0c5e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44112718-fee9-4055-9952-af3236f127e6","keywords":null,"link":"/360/20210609_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_statisztika_gdp","timestamp":"2021. június. 09. 07:00","title":"Hogyan duplázzuk meg egy nap alatt egy ország GDP-jét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f937afa1-e1b3-4237-a4f9-b2cee2ecc3e2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"David Davist nem lepte meg a klub döntése: tudta, hogy Veszprémben a BL-győzelem az edzői siker legfontosabb fokmérője. ","shortLead":"David Davist nem lepte meg a klub döntése: tudta, hogy Veszprémben a BL-győzelem az edzői siker legfontosabb fokmérője. ","id":"20210607_david_davis_telekom_veszprem_edzo_menesztes_kezilabda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f937afa1-e1b3-4237-a4f9-b2cee2ecc3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b723669b-24ea-4426-bb8e-1fe81f617820","keywords":null,"link":"/sport/20210607_david_davis_telekom_veszprem_edzo_menesztes_kezilabda","timestamp":"2021. június. 07. 19:58","title":"Az edző kirúgása után újabb változásokat ígérnek Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszterelnök szerint meg kell fékezni az európai baloldal külpolitikai ámokfutását.","shortLead":"A miniszterelnök szerint meg kell fékezni az európai baloldal külpolitikai ámokfutását.","id":"20210607_orban_viktor_szamizdat_heiko_maas_eu_veto_nyilatkozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f376d8d-cbf0-4c6e-b74b-144532a1bcd6","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_orban_viktor_szamizdat_heiko_maas_eu_veto_nyilatkozat","timestamp":"2021. június. 07. 21:13","title":"Orbán az uniós nyilatkozatokról: Szánalmas papírtigriseknek látszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96daa333-0d7b-46e4-804f-0f161a870c94","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt 18 évben számtalan feladatot láttak el a magyar katonák, egy időben a kabuli repteret is üzemeltették.","shortLead":"Az elmúlt 18 évben számtalan feladatot láttak el a magyar katonák, egy időben a kabuli repteret is üzemeltették.","id":"20210609_magyar_katonak_afganisztan_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96daa333-0d7b-46e4-804f-0f161a870c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794a7bf7-362d-4a27-8b03-387fd8afd1eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_magyar_katonak_afganisztan_vege","timestamp":"2021. június. 09. 05:22","title":"Az utolsó magyar katona is hazatért Afganisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad82cf1-2a80-4f33-b93f-46afea52efee","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Floyd Mayweather egy YouTube-sztárral, Logan Paullal bokszolt hétfő hajnalban, de az elmúlt években nem ő az első internet-celeb, aki a profi ökölvívószakma figyelmébe került: 2018 óta különböző YouTuberek és kiöregedett világsztárok szállnak ringbe őrületes pénzekért. Kulcskérdés előtt áll a szakma: jót tesz-e egy sportnak, ha az amatőrök a profik rivaldafényét élvezhetik, vagy az \"elseggfejesedés\" a kamerák színe előtt öli meg a boksz hagyatékát?","shortLead":"Floyd Mayweather egy YouTube-sztárral, Logan Paullal bokszolt hétfő hajnalban, de az elmúlt években nem ő az első...","id":"20210607_boksz_mayweather_logan_paul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ad82cf1-2a80-4f33-b93f-46afea52efee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27702168-4ff9-4473-b8ff-14cf480c6678","keywords":null,"link":"/sport/20210607_boksz_mayweather_logan_paul","timestamp":"2021. június. 07. 20:00","title":"A szemünk láttára válik viccé a profi boksz, de ez nem feltétlen baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37068c06-1422-47bd-96fd-02aa0da3679f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hatvanezer résztvevővel nagyszabású koncertet tervez New York a Central Parkban a város pandémia utáni „újjászületésének” megünneplésére.","shortLead":"Hatvanezer résztvevővel nagyszabású koncertet tervez New York a Central Parkban a város pandémia utáni...","id":"20210609_New_Yorkban_ugy_unnepelik_az_ujranyitast_ahogy_sehol_mashol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37068c06-1422-47bd-96fd-02aa0da3679f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa42f40-9851-4036-b812-233e98016b88","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_New_Yorkban_ugy_unnepelik_az_ujranyitast_ahogy_sehol_mashol","timestamp":"2021. június. 09. 08:57","title":"New Yorkban úgy ünnepelik az újranyitást, ahogy sehol máshol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]